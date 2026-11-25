Ενώπιον της Δικαιοσύνης οδηγήθηκαν το πρωί της Τετάρτης η 22χρονη μητέρα και ο 25χρονος σύντροφός της, οι οποίοι κατηγορούνται ότι άφησαν χωρίς επιτήρηση τα δύο μικρά παιδιά τους για πάνω από πέντε ώρες σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης.

Το ζευγάρι, που παραμένει υπό κράτηση από τη στιγμή της σύλληψής του, αντιμετωπίζει την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκων κατά συρροή και η υπόθεσή τους εκδικάζεται στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο.

Οι ισχυρισμοί των κατηγορουμένων

Σύμφωνα με το Voria.gr, η 22χρονη επιχειρεί να δικαιολογήσει την απουσία τους επικαλούμενη έκτακτο πρόβλημα υγείας. Ειδικότερα, υποστηρίζει ότι βρισκόταν σε εγκυμοσύνη και το βράδυ του Σαββάτου παρουσίασε αιμορραγία, με αποτέλεσμα να αποβάλει και να αναγκαστεί να μεταβεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο μαζί με τον 25χρονο σύντροφό της. Η νεαρή μητέρα δηλώνει πως αγαπά τα παιδιά της και θεώρησε ότι ήταν ασφαλή όσο έλειπαν.

Παράλληλα, και οι δύο κατηγορούμενοι αντικρούουν τις αναφορές περί ακατάλληλων συνθηκών διαβίωσης, υποστηρίζοντας ότι η κατοικία τους ήταν καθαρή και τακτοποιημένη, ενώ ισχυρίζονται πως την εικόνα εγκατάλειψης και ακαταστασίας την προκάλεσαν εσκεμμένα οι αστυνομικοί κατά την έρευνά τους.

Το χρονικό και η κατάσταση των παιδιών

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν περίοικοι ειδοποίησαν τις Αρχές, καθώς άκουγαν επί ώρες τα δύο παιδάκια, ηλικίας μόλις 2 και 4 ετών, να κλαίνε ασταμάτητα. Κατά την είσοδό τους στο διαμέρισμα, οι αστυνομικοί κατέγραψαν εικόνες εγκατάλειψης και ακαταστασίας.

Τα δύο ανήλικα αδέλφια φιλοξενούνται μέχρι στιγμής στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο» της Θεσσαλονίκης υπό καθεστώς προστατευτικής φύλαξης, εν αναμονή των αποφάσεων των αρμόδιων αρχών για τη μελλοντική τους φροντίδα.