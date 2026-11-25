Να «σταματήσει τη γκρίνια» για τις ουκρανικές επιθέσεις κατά των ρωσικών διυλιστηρίων κάλεσε τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σιμπίχα, τονίζοντας ότι η Μόσχα μπορεί να βάλει τέλος στα πλήγματα εναντίον των πετρελαϊκών της εγκαταστάσεων εάν τερματίσει τον σχεδόν πενταετή πόλεμο που διεξάγει.

Όπως μεταδίδει το CNBC, η τοποθέτηση του Ουκρανού ΥΠΕΞ ακολούθησε τη δήλωση του Πούτιν την Τρίτη, κατά τη διάρκεια σύσκεψης στο Κρεμλίνο με κυβερνητικούς αξιωματούχους και ανώτατα στελέχη της πετρελαϊκής βιομηχανίας, όπου επεσήμανε ότι η Ουκρανία συνεχίζει να πλήττει εγκαταστάσεις διύλισης παρά την έκκληση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να αποφευχθούν τέτοιου είδους επιθέσεις. «Θα ήθελα να επισημάνω ότι η ανταποδοτική αντίδραση από την πλευρά μας είναι αναπόφευκτη. Όλοι πρέπει να το γνωρίζουν», προειδοποίησε ο Ρώσος πρόεδρος, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο TASS.

Υπενθυμίζεται ότι τον Σεπτέμβριο ο Ντόναλντ Τραμπ είχε καλέσει τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, να σταματήσει τα πλήγματα κατά των ρωσικών διυλιστηρίων, υποστηρίζοντας ότι επηρεάζουν ολόκληρο τον κόσμο, καθώς οι διαταραχές στον εφοδιασμό καυσίμων εξαιτίας των πολέμων στην Ουκρανία και το Ιράν οδήγησαν τις τιμές του ντίζελ στις ΗΠΑ σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, μια παρέμβαση που τότε είχε χαιρετίσει η Μόσχα.

Η απάντηση του Αντρίι Σιμπίχα και οι εκτιμήσεις για τις απώλειες

Μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τρίτη, ο Αντρίι Σιμπίχα απάντησε ευθέως στο Κρεμλίνο:

«Αν ο Πούτιν δεν θέλει οι Ουκρανοί να πλήττουν τα διυλιστήρια πετρελαίου του, μπορεί να δώσει εντολή να τερματιστεί ο πόλεμος. Αν δεν θέλει να πλήττονται τα πολεμικά του πλοία, μπορεί να δώσει εντολή να τερματιστεί ο πόλεμος» .

Ο Ουκρανός ΥΠΕΞ έκανε λόγο για 432.000 Ρώσους στρατιώτες που έχουν χαθεί στο πεδίο της μάχης από την αρχή του έτους χωρίς να έχει επιτευχθεί κανένας στόχος της εισβολής, προσθέτοντας: «Ας σταματήσει, λοιπόν, να διαμαρτύρεται. Ας τερματίσει τον πόλεμο». Τον Ιούλιο, το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Μελετών (CSIS) εκτίμησε ότι περίπου 1,4 εκατομμύρια Ρώσοι στρατιώτες είχαν σκοτωθεί, τραυματιστεί ή αγνοούνταν από τον Φεβρουάριο του 2022 έως τον Ιούνιο του 2026, με τις μηνιαίες απώλειες το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους να ξεπερνούν τους 30.000 στρατιώτες.

Πλήγματα σε στρατηγικούς στόχους και «δύσκολη» κατάσταση στα καύσιμα

Τις τελευταίες εβδομάδες το Κίεβο έχει εντείνει τις επιθέσεις σε στρατηγικούς ρωσικούς στόχους, προκαλώντας ζημιές στη γέφυρα της Κριμαίας, πλήττοντας ρωσικό φορτηγό πλοίο στη Βαλτική Θάλασσα και καταστρέφοντας ένα από τα νεότερα πολεμικά πλοία της Ρωσίας σε λιμάνι της Λιβύης.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι τα ουκρανικά πλήγματα μεγάλης εμβέλειας έχουν θέσει εκτός λειτουργίας πάνω από το 55% της ρωσικής δυναμικότητας διύλισης πετρελαίου, χαρακτηρίζοντάς τα δικαιολογημένη απάντηση στις ρωσικές επιθέσεις κατά των ουκρανικών ενεργειακών υποδομών.

Την ίδια ώρα, ουκρανικά drones φέρεται να έπληξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας δύο μεγάλα διυλιστήρια στην περιφέρεια της Σαμάρα προκαλώντας πυρκαγιές, ενώ δορυφορικές εικόνες στα τέλη Οκτωβρίου είχαν καταγράψει πολλαπλές εστίες φωτιάς και στο διυλιστήριο Νοβοκουϊμπισέφσκ της Rosneft στη νότια Ρωσία.

Ο ίδιος ο Πούτιν παραδέχθηκε την Τρίτη ότι η κατάσταση στην αγορά καυσίμων της Ρωσίας παραμένει «δύσκολη», καλώντας αξιωματούχους και εταιρείες να ανταποκρίνονται άμεσα στις μεταβολές προσφοράς και ζήτησης, ενώ σύμμαχοι του Κιέβου προειδοποιούν ότι η Ουκρανία κινδυνεύει να περάσει έναν ακόμη χειμώνα με εκτεταμένες διακοπές ρεύματος και δριμύ ψύχος λόγω των ρωσικών βομβαρδισμών στο ενεργειακό της δίκτυο.