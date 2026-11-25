Έντονο προβληματισμό για τις σχεδιαζόμενες αναθεωρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Οδηγία για τα Προϊόντα Καπνού (TPD3) και την Οδηγία για τη Διαφήμιση Προϊόντων Καπνού (TAD) εκφράζουν κορυφαίοι διεθνείς εμπειρογνώμονες, προειδοποιώντας ότι οι απαγορευτικές πολιτικές αγνοούν τα επιστημονικά δεδομένα και απειλούν να τινάξουν στον αέρα τις προσπάθειες μείωσης της βλάβης από το κάπνισμα.

Κατά τη διάρκεια διαδικτυακής συνεδρίας για τις πολιτικές δημόσιας υγείας που διοργάνωσε ο Διεθνής Οργανισμός για τον Έλεγχο του Καπνίσματος και τη Μείωση της Βλάβης (SCOHRE) με συντονιστή τον ανώτερο ερευνητή Δρ. Κωνσταντίνο Φαρσαλινό (Πανεπιστήμιο Πατρών και ΠΑΔΑ), οι ομιλητές τόνισαν πως με το 24% των Ευρωπαίων να εξακολουθεί να καπνίζει και 700.000 θανάτους ετησίως στην ΕΕ να αποδίδονται στο τσιγάρο, τυχόν νομοθετικές αστοχίες θα έχουν βαρύ ανθρώπινο και δημοσιονομικό κόστος.

Μάλιστα, η συζήτηση διεξήχθη στον απόηχο δημοσιευμάτων για την αρνητική γνωμοδότηση της Επιτροπής Ρυθμιστικού Ελέγχου (RSB) της Κομισιόν επί του σχεδίου εκτίμησης επιπτώσεων των νέων οδηγιών.

«Δώρο στο παράνομο εμπόριο τσιγάρων»

Ο Clive Bates, διευθυντής της Counterfactual Consulting Ltd και πρώην επικεφαλής του βρετανικού οργανισμού ASH, προειδοποίησε ότι τα υπό εξέταση μέτρα για την TPD3 —όπως η καθολική απαγόρευση στα σακουλάκια νικοτίνης, η απαγόρευση γεύσεων, τα αυστηρά όρια νικοτίνης και η εξομοίωση όλων των εναλλακτικών προϊόντων με τα συμβατικά τσιγάρα— συνιστούν «δώρο στο παράνομο εμπόριο τσιγάρων».

«Αν αντιτίθεσαι στη μείωση της βλάβης, τότε στηρίζεις τη βλάβη», σημείωσε χαρακτηριστικά, επικαλούμενος πρόσφατη έρευνα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ, 2026), σύμφωνα με την οποία τα εναλλακτικά προϊόντα νικοτίνης κατατάσσονται κατά μία έως δύο τάξεις μεγέθους χαμηλότερα σε επικινδυνότητα σε σχέση με το συμβατικό τσιγάρο.

Παράλληλα, ο κ. Bates ανέδειξε τη δραματική διόγκωση της παραοικονομίας:

Σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου Fraunhofer (2025), το 48% της αγοράς ηλεκτρονικού τσιγάρου στην ΕΕ είναι ήδη παράτυπο (35% παράνομη και 13% «γκρίζα» αγορά).

Στην Ολλανδία, όπου εφαρμόστηκε απαγόρευση γεύσεων, το 80% των ατμιστών στρέφεται πλέον σε παράνομους διαύλους προμήθειας.

Ένα ενδεχόμενο πλαφόν νικοτίνης στα 6 mg για τα σακουλάκια νικοτίνης θα έθετε εκτός νόμιμης αγοράς περίπου το 70% των προϊόντων.

«Αναγνωρίστε την αυτονομία των καπνιστών»

Από την πλευρά του, ο καθηγητής Νομικής του Πανεπιστημίου της Οτάβα, David Sweanor, κάλεσε τους Ευρωπαίους νομοθέτες να επιδείξουν σεβασμό στους καταναλωτές, παρέχοντάς τους έγκυρη πληροφόρηση και πρόσβαση σε ασφαλέστερες εναλλακτικές αντί για τιμωρητικές απαγορεύσεις.

«Ενισχύστε την αυτενέργειά τους, σεβαστείτε τους, αναγνωρίστε την αυτονομία τους και θα καταφέρετε σπουδαία πράγματα», ανέφερε, τονίζοντας ότι με ρυθμίσεις και φορολογία ανάλογη του ρίσκου, η ΕΕ μπορεί να ηγηθεί παγκοσμίως «στέλνοντας τα τσιγάρα στο τασάκι της ιστορίας».

Η σημασία της τεκμηρίωσης στη νομοθετική διαδικασία

Ο ψυχίατρος και πρώην ευρωβουλευτής Δρ. Στέλιος Κυμπουρόπουλος ανέλυσε τις πολιτικές δυναμικές στις Βρυξέλλες, επισημαίνοντας τις άνισες πιέσεις ομάδων συμφερόντων και την ανάγκη ύπαρξης ενιαίων επιστημονικών προτύπων. Όπως υπογράμμισε, για τους ενήλικες καπνιστές η αξιολόγηση κάθε εναλλακτικού προϊόντος οφείλει να γίνεται συγκριτικά με τη συνέχιση του καπνίσματος, ενώ για τους μη καπνιστές με τη διατήρηση της αποχής.

Κλείνοντας, οι ομιλητές απηύθυναν κάλεσμα στους επιστήμονες, τους επαγγελματίες υγείας και τους καταναλωτές να συμμετάσχουν ενεργά ενόψει των νομοθετικών διαδικασιών του 2027, αξιοποιώντας την Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ενημερώνοντας τους εθνικούς εκπροσώπους τους.

Δείτε το βίντεο της διαδικτυακής συνεδρίας