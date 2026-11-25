Με την παρουσία πάνοπλων ανδρών της ΕΚΑΜ και ισχυρών δυνάμεων της Ασφάλειας Λαμίας και της Άμεσης Δράσης, ο 38χρονος Βούλγαρος κρατούμενος πέρασε το κατώφλι των Δικαστηρίων Λαμίας στις 11:40 το πρωί της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου.

Ο κατηγορούμενος κλήθηκε να δώσει συμπληρωματική κατάθεση σχετικά με την υπόθεση της δολοφονίας του συγκρατούμενού του, Αντώνη Παπαδάτου, ένα έγκλημα που είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν διαπράχθηκε μέσα στο παλιό Αρχιφυλακείο των Φυλακών Δομοκού.

Η υπερασπιστική γραμμή

Σύμφωνα με το lamiareport, στο πλευρό του 38χρονου βαρυποινίτη βρέθηκε ο συνήγορός του, Αθανάσιος Τάρτης. Ο γνωστός ποινικολόγος, ήδη από τις πρώτες ημέρες μετά το αιματηρό περιστατικό του Φεβρουαρίου, είχε χαράξει τη γραμμή υπεράσπισης υποστηρίζοντας σε δηλώσεις του πως ο εντολέας του ενήργησε σε κατάσταση άμυνας.

Οι δηλώσεις του συνηγόρου του 38χρονου:

Το χρονικό του εγκλήματος Στις 15 Φεβρουαρίου 2026, οι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τον δράστη να πηγαίνει στο κελί του θύματος και να αποχωρούν μαζί προς την έξοδο της πτέρυγας, χωρίς τίποτα να προμηνύει τη συνέχεια. Αφού συναντήθηκαν αρχικά με έναν ακόμη συγκρατούμενο και τον αρχιφύλακα στο υπαρχιφυλακείο, οι τρεις τους κατευθύνθηκαν στο πρώην αρχιφυλακείο, όπου και έγινε η εκτέλεση. Αμέσως μετά, σωφρονιστικοί υπάλληλοι καταγράφηκαν να κινούνται εσπευσμένα στον διάδρομο προσπαθώντας να διαχειριστούν την κατάσταση. Το κεντρικό ερώτημα για τις Αρχές παραμένει το πώς το όπλο του εγκλήματος πέρασε από τις μαγνητικές πύλες των πτερύγων και έφτασε στα χέρια του καθ’ ομολογίαν δράστη. Παράλληλα, η έρευνα εστιάζει στο τι ακριβώς συνέβη μέσα στο πρώην αρχιφυλακείο, σε ένα σημείο που δεν καλύπτεται από κάμερες ασφαλείας.

Το πρόσφατο περιστατικό με το drone

Για να διευκολυνθεί η πρωινή του παρουσία ενώπιον των δικαστικών αρχών της Λαμίας, ο 38χρονος διανυκτέρευσε το βράδυ της Τρίτης στις Φυλακές Δομοκού. Πλέον, ο κρατούμενος έχει μεταχθεί μόνιμα σε σωφρονιστικό κατάστημα της Κρήτης και εκτίει την ποινή του στις Φυλακές Χανίων.

Πρόκειται για το ίδιο κατάστημα κράτησης όπου πρόσφατα σημειώθηκε σοβαρό περιστατικό παραβίασης ασφαλείας, όταν εντοπίστηκε drone να μεταφέρει περίστροφο, με τις Αρχές να εκτιμούν πως ο οπλισμός προοριζόταν για λογαριασμό του συγκεκριμένου βαρυποινίτη.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, όταν το drone προσέγγισε τις φυλακές και έριξε ένα αντικείμενο εντός του προαύλιου χώρου. Η κίνηση έγινε αμέσως αντιληπτή από εξωτερικό φρουρό που εκτελούσε υπηρεσία, ο οποίος σήμανε συναγερμό. Το προσωπικό της Εξωτερικής Φρούρησης ενεργοποίησε άμεσα το ειδικό σύστημα αντιμετώπισης drones (anti-drone), με αποτέλεσμα το μη επανδρωμένο αεροσκάφος να εξουδετερωθεί και να καταπέσει σε παρακείμενο αγροτεμάχιο, δίπλα στο σωφρονιστικό κατάστημα.