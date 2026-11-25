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Περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης προς 20χρονη κοπέλα στο Ρέθυμνο έληξε αισίως χάρη την αστραπιαία επέμβαση της Αστυνομίας, που οδήγησε στη σύλληψη του φερόμενου δράστη.
Το χρονικό της επίθεσης
Το συμβάν σημειώθηκε γύρω στις 10 το βράδυ της περασμένης Πέμπτης 19 Νοεμβρίου, σε έναν από τους κεντρικότερους δρόμους του Ρεθύμνου, τη λεωφόρο Κουντουριώτη. Ενώ η 20χρονη φοιτήτρια κινούνταν πεζή, ένας 46χρονος άνδρας, υπήκοος Πακιστάν, την προσέγγισε αιφνιδιαστικά και, σύμφωνα με όσα καταγγέλθηκαν, προέβη σε ασελγείς πράξεις σε βάρος της θωπεύοντάς την.
Η αντίδραση της 20χρονης και η καταδίωξη
Σύμφωνα με τη neakriti, παρά το αρχικό σοκ, η νεαρή κοπέλα αντέδρασε ακαριαία. Κατάφερε να απωθήσει τον 46χρονο και διέσχισε γρήγορα τον δρόμο περνώντας στο απέναντι πεζοδρόμιο, στην προσπάθειά της να απομακρυνθεί και να προστατευτεί.
Ο δράστης, ωστόσο, δεν πτοήθηκε και φέρεται να άρχισε να την ακολουθεί, προκαλώντας της έντονο φόβο.
Άμεση κινητοποίηση και σύλληψη
Η φοιτήτρια διατήρησε την ψυχραιμία της και ειδοποίησε αμέσως την Ελληνική Αστυνομία.
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., οι οποίοι κατάφεραν να εντοπίσουν τον 46χρονο σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Ο άνδρας συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας.