Προερχόμενος από την παραθαλάσσια περιφέρεια της Γαλικίας και προβάλλοντας τον εαυτό του ως «παιδί της υπαίθρου», ο Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό αποτελεί, σύμφωνα με το Politico, το φαβορί ενόψει των ισπανικών εκλογών της 29ης Νοεμβρίου. Απευθυνόμενος στους υποστηρικτές του Λαϊκού Κόμματος (PP) στο Σαντιάγο ντε Κομποστέλα στις 14 Νοεμβρίου, ζήτησε μια τελευταία ώθηση για να διανύσει τα 600 χιλιόμετρα έως την πρωθυπουργική κατοικία στη Μαδρίτη, τονίζοντας πως η Ισπανία χρειάζεται εμπειρία και πως η δική του εμπειρία λέγεται Γαλικία.

Το κεντρικό του αφήγημα βασίζεται στην εικόνα ενός σοβαρού, χαμηλών τόνων διαχειριστή, με θητεία στην προεδρία της Γαλικίας από το 2009 έως το 2022, σε πλήρη αντίθεση με το προφίλ του Σοσιαλιστή πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ.

Ενώ ο Σάντσεθ ανέλαβε την πρωθυπουργία στα 46 του και μιλά άπταιστα αγγλικά, ο 65χρονος Φεϊχό, που θα γίνει ο γηραιότερος πρωθυπουργός από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας τη δεκαετία του 1970, δεν γνωρίζει αγγλικά και αυτοχαρακτηρίζεται «αναλογικός πολιτικός».

Οι δημοσκοπήσεις δίνουν στο PP ελαφρύ προβάδισμα έναντι των Σοσιαλιστών, οι οποίοι έχουν πληγεί από σκάνδαλα διαφθοράς, ωστόσο για τον σχηματισμό αυτοδύναμης πλειοψηφίας θα απαιτηθεί η στήριξη του ακροδεξιού κόμματος Vox.

Η διαδρομή από τη Γαλικία στη Μαδρίτη και οι παλιές αντιπαραθέσεις

Με καταγωγή από τη μικρή κοινότητα Ος Πεάρες στην αγροτική επαρχία Ουρένσε, ο Φεϊχό εργάστηκε αρχικά ως δημόσιος υπάλληλος, προτού αναλάβει στα 29 του θέση στο τμήμα γεωργίας της περιφερειακής κυβέρνησης της Γαλικίας, υπό την καθοδήγηση του μέντορά του, Χοσέ Μανουέλ Ρομάι Μπεκαρία.

Αφού πέρασε από το περιφερειακό τμήμα υγείας, το υπουργείο Υγείας στη Μαδρίτη και τη διεύθυνση των κρατικών ταχυδρομείων, επέστρεψε το 2003 στη Γαλικία ως διάδοχος του Μανουέλ Φράγκα.

Από το 2009 κέρδισε τέσσερις διαδοχικές θητείες με απόλυτη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, προβάλλοντας έναν πραγματισμό που, όπως παραδέχεται, τον οδήγησε τη δεκαετία του 1980 ακόμη και να ψηφίσει τον Σοσιαλιστή Φελίπε Γκονθάλεθ. Όπως σημειώνει ο Πέδρο Πούι, ανιψιός του Φράγκα και στενός συνεργάτης του, ο Φεϊχό γαλουχήθηκε με τις αξίες της συναίνεσης της δημοκρατικής μετάβασης και διαχειρίστηκε την κρίση της ευρωζώνης συνδυάζοντας τη χρηστή διοίκηση με τη συνεχή επεξήγηση των δύσκολων αποφάσεων, σε μια περιφέρεια όπου η Δεξιά κυβερνά τα 37 από τα τελευταία 45 χρόνια.

Παρά τη μετριοπαθή και κεντρώα εικόνα που καλλιέργησε στη Γαλικία, την οποία η πολιτική επιστήμονας Πιλάρ Μέρα αποδίδει στον παραδοσιακό συντηρητισμό της περιοχής, η θητεία του συνοδεύτηκε και από σκιές:

Δημοσιογράφοι όπως η Άιντα Πένα (Cadena SER) επισημαίνουν ότι η εξάρτηση των περιφερειακών μέσων από τις κυβερνητικές επιχορηγήσεις επέτρεπε στον Φεϊχό να ελέγχει την εικόνα του, ενώ υπενθυμίζουν αμφιλεγόμενες πρακτικές στην καμπάνια του 2009, όπως η ψευδής κατηγορία κακοποίησης κατά του αντιπροέδρου της περιφέρειας, Άνσο Κιντάνα.

Αριστερά κόμματα τον κατηγόρησαν για αθέμιτη επιρροή εξαιτίας συμβάσεων ύψους 37 εκατ. ευρώ της κυβέρνησής του προς τον όμιλο Grupo Eulen, τμήμα του οποίου διευθύνει η αδελφή του, Μικαέλα, έρευνα που τέθηκε στο αρχείο το 2024 από δικαστή στο Σαντιάγο ντε Κομποστέλα.

Το 2013 ήρθαν στο φως φωτογραφίες της δεκαετίας του 1990 που έδειχναν τον Φεϊχό σε σκάφος και σε διακοπές με τον Μαρθιάλ Ντοράδο, λαθρέμπορο της Γαλικίας που αργότερα φυλακίστηκε για διακίνηση ναρκωτικών. Ο βιογράφος του, Φραν Μπαλάδο, αποδίδει τη γνωριμία στον οδηγό Μανουέλ Κρουθ και εικάζει εσωκομματική διαρροή από τη Μαδρίτη, ενώ ο ίδιος ο Φεϊχό στη φετινή καμπάνια (στο podcast «El sentido de la birra») αναγνώρισε λάθη αλλά προκάλεσε οποιονδήποτε να τον κατηγορήσει για διαφθορά ή μίζες.

Οι δυσκολίες στην «πρώτη κατηγορία» και η στροφή στη ρητορική του

Το 2022, έπειτα από εσωκομματική κρίση στο PP, ο Φεϊχό εξελέγη χωρίς αντίπαλο στην ηγεσία του κόμματος. Ωστόσο, στην πρωτεύουσα αντιμετώπισε σκληρότερες πιέσεις, με τον πολιτικό επιστήμονα Πάμπλο Σιμόν να σημειώνει ότι η άνοδος στην «πρώτη κατηγορία» τον δυσκόλεψε, καθώς δεν ήλεγχε πλέον τα ΜΜΕ και έπρεπε να διαχειριστεί τις συνεργασίες με το Vox. Στις γενικές εκλογές του 2023, αν και το PP ήρθε πρώτο, δεν κατάφερε να σχηματίσει κυβέρνηση.

Υπό την πίεση της σκληροπυρηνικής πτέρυγας της Μαδρίτης, όπως της προέδρου της περιφέρειας Ισαμπέλ Ντίαθ Αγιούσο και των δεξιών μέσων ενημέρωσης, ο Φεϊχό υιοθέτησε πιο επιθετικό τόνο: μίλησε για κατάργηση του «Σαντσισμού», επικαλέστηκε την ETA για να πλήξει τη συνεργασία του Σάντσεθ με το βασκικό EH Bildu και εξαπέλυσε προσωπικές επιθέσεις για τις επιχειρήσεις του εκλιπόντος πεθερού του πρωθυπουργού, τις οποίες ο Σάντσεθ χαρακτήρισε νόμιμες.

Πιστός στις ρίζες του ενόψει της τελικής ευθείας

Παρά την πολιτική προσαρμογή στη Μαδρίτη, ο Φεϊχό διατηρεί τα γνώριμα χαρακτηριστικά του: το έμμεσο γαλικιανό χιούμορ, τα λεκτικά ολισθήματα, όπως το «Μπρους Σπρίντερ» αντί για Μπρους Σπρίνγκστιν ή η δυσκολία στην προφορά της λέξης «anatomía», αλλά και την άρνησή του να μάθει αγγλικά, δηλώνοντας στον podcaster Τζόρντι Γουάιλντ ότι προτεραιότητά του είναι τα προβλήματα της χώρας και όχι μια ξένη γλώσσα.

Αν και η αναφορά του σε «θυσίες» προκάλεσε συζητήσεις περί περικοπών, στο τηλεοπτικό ντιμπέιτ της περασμένης εβδομάδας εμφανίστηκε ιδιαίτερα αιχμηρός απέναντι στον Σάντσεθ, λέγοντάς του πως διαθέτει «περισσότερους ανθρώπους υπό δικαστική έρευνα απ’ ό,τι βουλευτές». Καθώς πλησιάζει στην εξουσία, το βασικό ερώτημα που θέτουν οι αναλυτές αφορά την πολιτική κουλτούρα που θα εισαγάγει σε έναν ενδεχόμενο κυβερνητικό συνασπισμό με το πιο σκληροπυρηνικό Vox.