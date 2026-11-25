Το προσθετικό του πόδι αποσπάστηκε στη μέση της χορογραφίας, αλλά ο Έζρα Φρεκ κράτησε την ισορροπία του, σήκωσε την παρτενέρ του και συνέχισε. Λίγο αργότερα, ο 21χρονος Αμερικανός παραολυμπιονίκης αναδείχθηκε νικητής της 35ης σεζόν του «Dancing with the Stars», μαζί με την επαγγελματία χορεύτρια Ντανιέλα Καραγκάτς.

Ο τελικός πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 24 Νοεμβρίου στο Λος Άντζελες, τη γενέτειρα του Φρεκ, ο οποίος έγινε ο πρώτος παραολυμπιονίκης και ο πρώτος αθλητής με ακρωτηριασμό που κατακτά το τρόπαιο του αμερικανικού σόου. Είναι επίσης ο νεότερος άνδρας νικητής στην ιστορία της εκπομπής.

«Αυτή είναι η πιο ξεχωριστή στιγμή της ζωής μου», είπε παραλαμβάνοντας το τρόπαιο.

Το απρόοπτο δεν ήταν μέρος της χορογραφίας

Στην ελεύθερη χορογραφία τους, υπό τους ήχους του «Numb» των Linkin Park, ο Φρεκ και η Καραγκάτς είχαν επιλέξει να εντάξουν το προσθετικό μέλος στην ίδια την παράσταση. Ο αθλητής ξεκίνησε να χορεύει χωρίς αυτό και το φόρεσε στη συνέχεια.

Όμως, όπως μεταδίδει το E! News, το προσθετικό πόδι αποσυνδέθηκε κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Ο Φρεκ αντέδρασε αμέσως: ισορρόπησε στο ένα πόδι ενώ σήκωνε την Καραγκάτς, επανατοποθέτησε το προσθετικό μέλος και ολοκλήρωσε τη χορογραφία.

Ο παρουσιαστής Αλφόνσο Ριμπέιρο διευκρίνισε μετά την εμφάνιση ότι το περιστατικό δεν ήταν προσχεδιασμένο. Οι τρεις κριτές, Ντέρεκ Χαφ, Κάρι Αν Ινάμπα και Μπρούνο Τονιόλι, βαθμολόγησαν το ζευγάρι με τρία δεκάρια.

«Αυτή η εμφάνιση θα έχει αντίκτυπο πολύ πέρα από την εκπομπή. Αυτό που έκανες απόψε θα μείνει για πάντα. Τα παιδιά θα σε βλέπουν και θα καταλαβαίνουν τι είναι δυνατό», του είπε ο Χαφ.

«Δεν είναι μια λυπητερή ιστορία»

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν και οι επαγγελματίες χορευτές Τζόελ Μπράουν και Ραφαέλ Καστεγιάνο, οι οποίοι χρησιμοποιούν αναπηρικό αμαξίδιο. Η παρουσία τους ήταν μέρος της ιδέας του ζευγαριού να δημιουργήσει μια δυναμική παράσταση που θα αμφισβητούσε στερεότυπα για την αναπηρία.

«Δεν είναι μια λυπητερή ιστορία. Είναι μια παράσταση για τη δύναμη», είχε εξηγήσει ο Φρεκ πριν από τον τελικό.

Μετά την εμφάνιση, περιέγραψε τι συνέβη με το προσθετικό του πόδι και πρόσθεσε: «Αν έστω ένα άτομο με αναπηρία νιώσει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και κρατήσει το κεφάλι ψηλά χάρη σε αυτό το σόου, τότε έχω πετύχει τον σκοπό μου».

Ο Φρεκ είχε κατακτήσει δύο χρυσά μετάλλια στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024, στα 100 μέτρα της κατηγορίας Τ63 και στο άλμα εις ύψος.

Στον τελικό του «Dancing with the Stars», όπου διαγωνίστηκαν πέντε ζευγάρια, η νίκη προέκυψε από τον συνδυασμό της βαθμολογίας των κριτών και της ψήφου του κοινού. Τη δεύτερη θέση κατέλαβαν η χρυσή ολυμπιονίκης του ομαδικού αγωνίσματος στο καλλιτεχνικό πατινάζ, Άμπερ Γκλεν, και ο παρτενέρ της, Πάσα Πασκόφ.