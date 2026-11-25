Ο Νιντάλ Χασάν, ο οποίος σκότωσε 13 ανθρώπους στην επίθεση με πυροβολισμούς στη στρατιωτική βάση Φορτ Χουντ του Τέξας το 2009, σχεδιάζει να καταθέσει αίτηση για την αναβολή της εκτέλεσής του με εκτελεστικό απόσπασμα, σύμφωνα με όσα ανέφερε στο δικαστήριο.

Η εκτέλεσή του έχει προγραμματιστεί για τις 3 Δεκεμβρίου 2026. Πρόκειται για την πρώτη εκτέλεση με εκτελεστικό απόσπασμα στις ΗΠΑ μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ θα είναι η πρώτη στρατιωτική εκτέλεση στη χώρα από το 1961.

Ο Χασάν κρίθηκε ένοχος για πολλαπλές κατηγορίες ανθρωποκτονίας και απόπειρας ανθρωποκτονίας, καθώς από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους 13 άνθρωποι και περισσότεροι από 30 τραυματίστηκαν.

Απορρίφθηκε το αίτημα τριών επιζώντων να παραστούν στην εκτέλεση

Από την άλλη πλευρά, ο αμερικανικός στρατός απέρριψε το αίτημα τριών επιζώντων της επίθεσης να παρακολουθήσουν την εκτέλεση του Χασάν. Η απόφαση είχε ανακοινωθεί αρχικά στις 10 Νοεμβρίου, με την αιτιολογία ότι κανείς από τους τρεις δεν θεωρείται άμεσο θύμα βάσει των κατηγοριών για τις οποίες καταδικάστηκε ο δράστης.

Σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που εστάλη την Τρίτη και κοινοποιήθηκε στο Associated Press από τους παραλήπτες, στρατιωτικοί αξιωματούχοι γνωστοποίησαν ότι απέρριψαν και το αίτημα επανεξέτασης της απόφασης, επικαλούμενοι ζητήματα ασφάλειας και περιορισμούς χωρητικότητας.

Οι τρεις επιζώντες υποστήριξαν ότι ο στρατός θα έπρεπε να υιοθετήσει έναν ευρύτερο ορισμό του όρου «θύμα», σύμφωνα με τον Ενιαίο Κώδικα Στρατιωτικής Δικαιοσύνης, ο οποίος περιλαμβάνει όσους έχουν υποστεί άμεση σωματική, συναισθηματική ή οικονομική βλάβη.

Όπως επισήμαναν, η απόφαση ουσιαστικά τους αντιμετωπίζει ως μη θύματα επειδή δεν δέχθηκαν οι ίδιοι σφαίρες κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Ζητούν να χαρακτηριστεί η επίθεση τρομοκρατική ενέργεια

Ο απόστρατος ταγματάρχης Άλαν Χόουπγουελ, ο οποίος κατέθεσε στη δίκη του Χασάν το 2013, είναι ένας ακόμη από τους επιζώντες που δεν θα μπορέσουν να παραστούν στην εκτέλεση.

Ο ίδιος είχε αναγνωρίσει τον δράστη μετά τον πυροβολισμό του από δύο στρατιωτικούς που επιχείρησαν να τον σταματήσουν. Ένας από τους αξιωματικούς που συμμετείχαν στην επιχείρηση είχε ζητήσει από τον Χόουπγουελ να τον συνοδεύσει στην εκτέλεση.

Ο απόστρατος αξιωματικός δήλωσε ότι αποδέχεται την απόφαση, αν και αισθάνεται απογοητευμένος επειδή δεν αναγνωρίζεται η ιδιότητά του ως θύματος. Όπως ανέφερε, μία από τις σφαίρες αστόχησε και χτύπησε το αυτοκίνητό του, προσθέτοντας ότι εάν τον είχε τραυματίσει, πιθανότατα θα του είχε επιτραπεί να παραστεί.