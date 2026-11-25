Ο μεταβατικός πρωθυπουργός της Αϊτής υπερασπίστηκε χθες Τρίτη (24/11), στο όνομα της αντιμετώπισης της «κατάστασης έκτακτης ανάγκης ως προς την ασφάλεια», τη συμφωνία με το Ελ Σαλβαδόρ για την αντιμετώπιση των συμμοριών που λυμαίνονται τη χώρα, παρότι η εξαγωγή των μεθόδων του προέδρου της χώρας αυτής της κεντρικής Αμερικής, του Ναγίμπ Μπουκέλε, έχει θορυβήσει υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

«Η συμφωνία ανάμεσα στην Αϊτή και το Ελ Σαλβαδόρ οφείλει να εξετάζεται στο πλαίσιο της εθνικής κατάστασης έκτακτης ανάγκης ως προς την ασφάλεια», επιχειρηματολόγησε μέσω X ο Αλίξ Ντιντιέ Φιλς-Εμέ. «Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η διαφάνεια πρέπει να είναι χαρακτηριστικά γνωρίσματα οποιασδήποτε επιχείρησης, αλλά αυτό δεν μπορεί να μετατρέπεται σε πρόσχημα για να αγνοείται το δικαίωμα των Αϊτινών να προστατεύονται και να ανακτήσουν την ελευθερία τους».

Το σχόλιο του Αλίξ Ντιντιέ Φιλς-Εμέ αντιπαρέρχεται την πρόσφατη προτροπή της Διεθνούς Αμνηστίας στις δυο κυβερνήσεις να δημοσιοποιήσουν τη συμφωνία τους για την ανάπτυξη, στα τέλη Οκτωβρίου, 2.000 και πλέον Σαλβαδοριανών στρατιωτικών στην Πορτ-ο-Πρενς, εκτός του πλαισίου διεθνούς αποστολής που έχει λάβει πράσινο φως από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Ορισμένοι παρατηρητές εκφράζουν ανησυχίες για το ότι ο Ναγίμπ Μπουκέλε εξάγει στην Αϊτή τις μεθόδους με τις οποίες κατάφερε να μειώσει τη βία των συμμοριών στο Σαλβαδόρ. Οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταγγέλλουν εδώ και χρόνια δεκάδες χιλιάδες αυθαίρετες συλλήψεις, βασανιστήρια και θανάτους στις φυλακές στο πλαίσιο του «πολέμου» του προέδρου Μπουκέλε κατά της εγκληματικότητας.

Την περασμένη Πέμπτη, ο πρόεδρος του Σαλβαδόρ διαβεβαίωσε πως οι στρατιώτες του δίνουν «ένα μάθημα» στις Αϊτινές συμμορίες, αφού καυχήθηκε πως οι δυνάμεις της χώρας του κατέστρεψαν δυο ακίνητα που παρουσίασε ως αρχηγεία συμμοριών, με βίντεο από ελικόπτερα καθώς εκτόξευαν ρουκέτες προς επίρρωση των λεγομένων του.

«Ο Αϊτινός λαός έχει επίσης δικαίωμα να ζει χωρίς φόβο, χωρίς τρόμο και χωρίς κυριαρχία των συμμοριών», τόνισε χθες ο Αλίξ Ντιντιέ Φιλς-Εμέ. «Για χρόνια, ένοπλες συμμορίες έχουν θέσει υπό ομηρία μεγάλο μέρος της χώρας, υποβάλλοντας εκατομμύρια Αϊτινούς σε καθημερινή τρομοκρατία: σφαγές, απαγωγές, βιασμούς, δολοφονίες, εξαναγκαστικούς εκτοπισμούς, εμπρησμούς και επιθέσεις εναντίον δημόσιων θεσμών», θύμισε ο μεταβατικός πρωθυπουργός. «Ο αϊτινός λαός έχει δικαίωμα να ζει με ασφάλεια, ελευθερία και σεβασμό θεμελιωδών δικαιωμάτων του».

Le peuple haïtien a pleinement droit à la sécurité, à la liberté et au respect de ses droits fondamentaux. Cela fait des années que des groupes armés ont pris une grande partie du pays en otage, imposant à des millions d’Haïtiens une terreur quotidienne : massacres, enlèvements, viols, assassinats, déplacements forcés, incendies et attaques contre les institutions publiques.

Début 2024, la capitale était pratiquement paralysée. L’accord entre Haïti et le Salvador doit être considéré dans le contexte de l’urgence sécuritaire nationale. Le respect des droits humains et la transparence doivent accompagner toute opération, mais ils ne doivent pas devenir un prétexte pour ignorer le droit des Haïtiens à être protégés et à retrouver leur liberté. La population haïtienne a aussi droit à une vie sans peur, sans terreur et sans domination des gangs. — Alix Didier Fils-Aimé (@citoyendidier) November 24, 2026

Μετά την άφιξη στα τέλη Οκτωβρίου του αποσπάσματος του Σαλβαδοριανού στρατού, κι άλλες δυνάμεις παρούσες στην Αϊτή —ο στρατός και η αστυνομία, η Δύναμη Καταστολής Συμμοριών (ΔΚΣ) που αναπτύχθηκε με εντολή του ΟΗΕ, καθώς και μισθοφόροι— μοιάζουν να επιταχύνουν τις επιχειρήσεις τους.

Τη Δευτέρα, η Αϊτινή αστυνομία έκανε λόγο για προόδους στο πλαίσιο «επιχείρησης ευρείας κλίμακας» στη Μαρτισάν, νοτιοδυτικό προάστιο της Πορτ-ο-Πρενς. Ανακοίνωσε πως σκοτώθηκαν «κάπου 54 κακοποιοί», έπειτα από τους 34 θανάτους για τους οποίες είχε κάνει λόγο την περασμένη Πέμπτη στον ίδιο τομέα.