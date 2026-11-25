Ένδεκα Νιγήριοι στρατιωτικοί σκοτώθηκαν και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν χθες Τρίτη (24/11) σε επίθεση εναντίον της περιπόλου τους που αποδίδεται σε τζιχαντιστές της Μπόκο Χαράμ στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, κοντά στα σύνορα του Νίγηρα με τη Νιγηρία, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας στη Νιαμέ.

Ο Νίγηρας έχει βρεθεί για χρόνια αντιμέτωπος στο νοτιοανατολικό του τμήμα, στη λεκάνη της λίμνης Τσαντ, στον τομέα των συνόρων του με τη Νιγηρία, με τη δράση της Μπόκο Χαράμ και αντίπαλης τζιχαντιστικής οργάνωσης που προέκυψε όταν διασπάστηκε, του Ισλαμικού Κράτους στη Δυτική Αφρική (ΙΚΔΑ).

Χθες (24/11) στοιχεία «τρομοκρατικής οργάνωσης» επιτέθηκαν εναντίον περιπόλου του στρατού του Νίγηρα για την προστασία «των κοινωνικοοικονομικών δραστηριοτήτων του πληθυσμού της Μπαρουά», κοινότητας στον νομό Ντιφά, εξήγησε το επιτελείο σε ανακοίνωσή του που αναγνώστηκε κατά τη διάρκεια δελτίου ειδήσεων της κρατικής τηλεόρασης.

Σύμφωνα με «προσωρινό απολογισμό», ο στρατός καταμετρά «11 μάρτυρες» —νεκρούς στις τάξεις του— και «5 τραυματίες», ενώ «στην πλευρά του εχθρού», τουλάχιστον «22 τρομοκράτες εξουδετερώθηκαν».

Η κοινότητα Μπαρουά είχε εγκαταλειφθεί από τους κατοίκους της το 2015, εξαιτίας επιθέσεων τζιχαντιστών. Κάπου 6.000 κάτοικοι επέστρεψαν πάντως το 2021. Έκτοτε μπαίνει συχνά στο στόχαστρο τζιχαντιστικών οργανώσεων που δρουν στην περιοχή, κυρίως της Μπόκο Χαράμ και του ΙΚΔΑ.

Ο νομός Ντιφά βρίσκεται στη λεκάνη της λίμνης Τσαντ, πελώριας επιφάνειας νερού και ελών, που εκτείνεται σε τέσσερις χώρες (Νιγηρία, Νίγηρας, Καμερούν, Τσαντ). Έχει μετατραπεί σε ορμητήριο τζιχαντιστών μετά το 2009.

Αφού αποσύρθηκε το 2025 από τη λεγόμενη μεικτή πολυεθνική δύναμη (ΜΠΔ), συμμαχία των κρατών της περιοχής για να αντιμετωπιστεί η Μπόκο Χαράμ στη λεκάνη της λίμνης Τσαντ, η Νιαμέ άρχισε δική της αντιτρομοκρατική επιχείρηση, την οποία βάφτισε «Nalewa Dolé» («ειρήνη χωρίς συμβιβασμούς» στην τοπική γλώσσα κανουρί).

Ο Νίγηρας παραμένει ταυτόχρονα αντιμέτωπος με πολύνεκρες επιθέσεις άλλων τζιχαντιστικών οργανώσεων, που ορκίζονται πίστη είτε στην Αλ Κάιντα είτε στο Ισλαμικό Κράτος, στο δυτικό του τμήμα για πάνω από μια δεκαετία.