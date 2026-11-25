Ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατς, κατηγόρησε το Ιράν ότι αναπτύσσει χημικά όπλα, σε μια περίοδο κατά την οποία ο απερχόμενος πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επικαλείται συχνά την ιρανική απειλή.

«Το Ιράν αναπτύσσει χημικά όπλα, αλλά δεν έχει αποκτήσει ακόμη την ικανότητα να τα χρησιμοποιήσει για να επιτεθεί στο Ισραήλ», δήλωσε ο Κατς, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στο Telegram από το κόμμα Λικούντ. «Δεν πρέπει να επιτρέψουμε στο Ιράν να αποκτήσει τέτοια όπλα – δεν πρέπει να αφήσουμε αυτό το σχέδιο να προχωρήσει», πρόσθεσε.

Καμία απόδειξη για αυτούς τους ισχυρισμούς δεν έχει παρουσιαστεί μέχρι στιγμής από το επιτελείο του Νετανιάχου. Ενώ ο αντίπαλός του, ο Γκάντι Άιζενκοτ, έλαβε εντολή σχηματισμού νέας κυβέρνησης μετά τις βουλευτικές εκλογές στα τέλη Οκτωβρίου, ο απερχόμενος πρωθυπουργός πολλαπλασιάζει τις πολεμοχαρείς δηλώσεις και επικαλείται συχνά τις απειλές που, κατά τον ίδιο, αντιμετωπίζει το Ισραήλ. Κατηγορούμενος από τους αντιπάλους του ότι εργαλειοποιεί τη σύγκρουση για να παραμείνει στην εξουσία, ο Νετανιάχου τάσσεται υπέρ του σχηματισμού κυβέρνησης εθνικής ενότητας με τη συμμετοχή του κόμματός του.

Τη Δευτέρα (23/11), ο Άιζενκοτ εκτίμησε ότι δεν υπάρχει ανάγκη για στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν στο εγγύς μέλλον.

Την περασμένη εβδομάδα, το τηλεοπτικό δίκτυο CNN, επικαλούμενο επτά Αμερικανούς αξιωματούχους, ανέφερε ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών διέθεταν στοιχεία σύμφωνα με τα οποία το Ιράν προετοίμαζε χημική επίθεση κατά της Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με το CNN, ωστόσο, δεν επρόκειτο για επικείμενη απειλή.

Το Ιράν διέψευσε κατηγορηματικά αυτούς τους ισχυρισμούς, τους οποίους ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί χαρακτήρισε «ανοησίες». Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας συνέκρινε μάλιστα τις κατηγορίες με εκείνες που είχαν εξαπολύσει οι ΗΠΑ σε βάρος του Σαντάμ Χουσέιν. Η αμερικανική εισβολή στο Ιράκ, το 2003, είχε δικαιολογηθεί με τον ισχυρισμό περί όπλων μαζικής καταστροφής, τα οποία όμως δεν βρέθηκαν ποτέ.

Κατά τη διάρκεια ενημέρωσης του Τύπου, ο Ισραέλ Κατς άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο προληπτικών πληγμάτων στο Ιράν, εφόσον χρειαστεί. «Αν διαπιστώσουμε ότι οι Ιρανοί σκοπεύουν να επιτεθούν στο Ισραήλ, δεν μπορούμε να διατάξουμε τον στρατό να επιτεθεί (πριν από αυτούς) και να αποτρέψει την απειλή; Αν οι Ιρανοί μάς επιτεθούν πρώτοι, αυτό θα είναι αποτυχία», δήλωσε ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας.

Πριν από μερικές ημέρες, ο Κατς είχε πει ότι η απερχόμενη κυβέρνηση δεν χρειάζεται τη συγκατάθεση της αντιπολίτευσης για να ξεκινήσει νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις, σχολιάζοντας τις δηλώσεις Άιζενκοτ περί απαιτούμενης αυτοσυγκράτησης μέχρι την ορκωμοσία νέας κυβέρνησης.