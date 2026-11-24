Ανοιχτό παραμένει, σύμφωνα με δημοσιεύματα τα οποία επικαλούνται ανώνυμες πηγές από το περιβάλλον του Παλατιού, το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από τον θρόνο ο βασιλιάς Κάρολος και να παραδώσει τα ηνία στον πρωτότοκο γιο του, πρίγκιπα Ουίλιαμ, μέσα στο 2027.

Οι πληροφορίες αυτές σκιαγραφούν μία σαφώς πιο επιβαρυμένη εικόνα για την υγεία του 78χρονου μονάρχη, σε σύγκριση με εκείνη που επικοινωνεί επίσημα το Μπάκιγχαμ.

Χαρακτηριστική είναι η αναφορά πηγής ότι ο βασιλιάς αντιμετωπίζει πολύ σοβαρότερα προβλήματα υγείας από όσα παραδέχεται το Παλάτι, με αποτέλεσμα να μην διαθέτει πλέον τις αντοχές που απαιτούν η διαχείριση των οικογενειακών υποθέσεων και το βαρύ καθημερινό πρόγραμμα του στέμματος. Άλλη μαρτυρία, υποστηρίζει πως η κόπωση του μονάρχη είναι πλέον εμφανής, εκτιμώντας ότι η παραίτηση αποτελεί μονόδρομο.

Το σενάριο που περιγράφεται, προβλέπει την αποχώρηση του Καρόλου εντός του 2027 και την ανάληψη των βασιλικών καθηκόντων από τον πρίγκιπα της Ουαλίας, σε μια μετάβαση που θα επισφραγιστεί με μια νέα, μεγαλοπρεπή τελετή στέψης.

Παρ’ όλα αυτά, οι συγκεκριμένες αναφορές —οι οποίες ξεκίνησαν από το αμερικανικό μέσο RadarOnline και αναπαράχθηκαν από το International Business Times— στερούνται επίσημης επιβεβαίωσης, καθώς τα Ανάκτορα δεν έχουν αφήσει κανένα περιθώριο συζήτησης περί παραίτησης.

Το ταξίδι στην Καραϊβική που πυροδότησε τη φημολογία

Καταλύτης για τον νέο κύκλο εικασιών γύρω από τις αντοχές του Βρετανού μονάρχη στάθηκε η απαιτητική περιοδεία εννέα ημερών στην Καραϊβική, στα τέλη Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου του 2026. Στο πλαίσιο της Συνόδου των Αρχηγών Κυβερνήσεων της Κοινοπολιτείας, ο Κάρολος επισκέφθηκε τις Μπαχάμες, τη Γουιάνα, καθώς και την Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, έχοντας στο πλευρό του τη βασίλισσα Καμίλα.

Ένα πρόγραμμα γεμάτο διαδοχικές πτήσεις, διπλωματικές επαφές και δημόσιες εκδηλώσεις συνιστά ούτως ή άλλως δοκιμασία, πόσο μάλλον για έναν ηγέτη που ακολουθεί αντικαρκινική αγωγή. Παρότι εκπρόσωπος του Παλατιού, χαρακτήρισε την αποστολή «σύνθετη» αλλά απόλυτα επιτυχημένη, εξαίροντας τη διπλωματική δεινότητα του βασιλιά, οι ανώνυμες πηγές περιγράφουν μια διαφορετική πραγματικότητα. Σύμφωνα με αυτές, το ταξίδι εξάντλησε τον οργανισμό του, η ανάρρωσή του δεν εξελίχθηκε ομαλά και η εικόνα της «κανονικότητας» που προβάλλεται προς τα έξω απέχει από την αλήθεια.

Το ιατρικό ιστορικό και η πορεία της θεραπείας

Η υγεία του Καρόλου βρίσκεται στο «μικροσκόπιο» από τον Φεβρουάριο του 2024, όταν το Μπάκιγχαμ γνωστοποίησε πως εντοπίστηκε καρκίνος κατά τη διάρκεια νοσηλείας του για καλοήθη υπερπλασία του προστάτη — διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η κακοήθεια δεν αφορούσε τον προστάτη, χωρίς να κατονομάσει τη νόσο. Η κίνηση αυτή έσπασε τη μακρά παράδοση μυστικότητας της βρετανικής μοναρχίας, με τον ίδιο τον βασιλιά να δηλώνει ότι επιθυμεί να ενθαρρύνει την έγκαιρη πρόληψη.

Μετά από ένα διάστημα περιορισμένων εμφανίσεων, κατά το οποίο η Καμίλα επωμίστηκε αυξημένο φόρτο εκπροσώπησης, ο Κάρολος επανήλθε σταδιακά στα καθήκοντά του τον Απρίλιο του 2024, ξεκινώντας με επίσκεψη σε ογκολογικό νοσοκομείο του Λονδίνου. Έναν χρόνο αργότερα, τον Δεκέμβριο του 2025, μέσω τηλεοπτικού μηνύματος για την καμπάνια Stand Up To Cancer, ανακοίνωσε ότι η θετική ανταπόκριση του οργανισμού του επέτρεπε στους γιατρούς να μειώσουν την ένταση της αγωγής του από το νέο έτος.

Ωστόσο, η μετάβαση σε ένα πιο ήπιο σχήμα παρακολούθησης δεν ισοδυναμούσε με πλήρη ίαση. Όπως έχει επισημάνει και ο βασιλικός βιογράφος Ρόμπερτ Τζόμπσον, ο μονάρχης καλείται ουσιαστικά να συνυπάρξει με τη νόσο για το υπόλοιπο της ζωής του, υπό διαρκή ιατρική επίβλεψη.

Το ιστορικό προηγούμενο και τα συνταγματικά εμπόδια

Μία ενδεχόμενη παραίτηση του Καρόλου θα αποτελούσε θεσμικό σεισμό για το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς η μοναδική σύγχρονη προηγούμενη περίπτωση καταγράφηκε τον Δεκέμβριο του 1936. Τότε, ο Εδουάρδος Η΄ εγκατέλειψε τον θρόνο έπειτα από λιγότερο από έναν χρόνο βασιλείας, προκειμένου να παντρευτεί την Αμερικανίδα Γουάλις Σίμπσον, κίνηση που προσέκρουε στις αντιρρήσεις της κυβέρνησης και της Εκκλησίας της Αγγλίας. Τη θέση του ανέλαβε ο αδελφός του, Γεώργιος ΣΤ΄, πατέρας της Ελισάβετ Β΄.

Σε αντίθεση με εκείνη την πολιτική και προσωπική κρίση, μία αποχώρηση του Καρόλου θα υπαγορευόταν αποκλειστικά από λόγους υγείας. Επιπλέον, η παραίτηση ενός Βρετανού μονάρχη δεν αποτελεί απλή προσωπική επιλογή: απαιτεί ειδική νομοθετική ρύθμιση από το Κοινοβούλιο και την έγκριση των κρατών της Κοινοπολιτείας, καθιστώντας τη διαδικασία εξαιρετικά περίπλοκη.

Η «επόμενη ημέρα» για τον Ουίλιαμ και την οικογένειά του

Για τον 44χρονο πρίγκιπα Ουίλιαμ, η πρόωρη διαδοχή θα σήμαινε το τέλος της μακράς περιόδου προετοιμασίας και την άμεση ανάληψη της ύψιστης ευθύνης. Παρότι τα τελευταία χρόνια έχει αναβαθμίσει τον διεθνή του ρόλο και εκπροσωπεί συχνότερα το στέμμα, η μετάβαση στον θρόνο θα ανέτρεπε πλήρως τις ισορροπίες της προσωπικής του ζωής.

Η Κέιτ Μίντλετον θα αναλάμβανε τον θεσμικό ρόλο της βασίλισσας συζύγου, αφήνοντας πίσω τον τίτλο της πριγκίπισσας της Ουαλίας, ενώ η προσπάθεια του ζευγαριού να διασφαλίσει μια προστατευμένη καθημερινότητα για τα τρία παιδιά του θα γινόταν σαφώς δυσκολότερη. Ο πρίγκιπας Τζορτζ θα μετατρεπόταν αυτομάτως στον πρώτο τη τάξει διάδοχο του θρόνου, ακολουθούμενος από την πριγκίπισσα Σάρλοτ και τον πρίγκιπα Λούις. Όσο για το όνομα «Γουίλιαμ Ε΄» που αναφέρουν τα δημοσιεύματα, πρόκειται απλώς για εικασία, καθώς κάθε μονάρχης επιλέγει ελεύθερα το βασιλικό του όνομα κατά την ανάρρησή του.

Η πίεση από τα οικογενειακά μέτωπα

Πέρα από το ιατρικό σκέλος, οι πηγές του δημοσιεύματος αποδίδουν την κόπωση του βασιλιά και στις συνεχείς οικογενειακές αναταράξεις που δοκιμάζουν το κύρος του θεσμού. Από τη μία πλευρά, οι εξελίξεις γύρω από τον αδελφό του, πρίγκιπα Άντριου, και η εμπλοκή του ονόματός του στην υπόθεση του Τζέφρι Έπστιν εξακολουθούν να προκαλούν τριγμούς, παρά την αφαίρεση των τίτλων και των καθηκόντων του.

Από την άλλη, το ρήγμα με τον πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν Μαρκλ παραμένει ανοιχτό. Παρά τις κατά καιρούς αναφορές σε διάθεση επαναπροσέγγισης από την πλευρά του Χάρι, οι δημόσιες καταγγελίες του τα προηγούμενα χρόνια έχουν δημιουργήσει βαθύ χάσμα, ειδικά με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, με τον οποίο οι σχέσεις παραμένουν παγωμένες.

Πόσο ρεαλιστικό είναι το σενάριο της στέψης το 2027;

Η προοπτική μιας νέας στέψης στο Αββαείο του Ουέστμινστερ —μόλις τέσσερα χρόνια μετά την ενθρόνιση του Καρόλου και της Καμίλα τον Μάιο του 2023— θα συνιστούσε ένα πρωτοφανές ιστορικό γεγονός για τη σύγχρονη Βρετανία, κινητοποιώντας εκ νέου ηγέτες και βασιλικούς οίκους από όλο τον κόσμο.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής, το 2027 δεν αποτελεί παρά μια εκτίμηση ανώνυμων κύκλων. Ο βασιλιάς Κάρολος παραμένει ενεργός στα καθήκοντά του και μόνο οι επίσημες ανακοινώσεις του Μπάκιγχαμ, σε συνδυασμό με την εξέλιξη του προγράμματός του τους επόμενους μήνες, θα δείξουν αν πρόκειται για απλή φημολογία ή για προάγγελο ιστορικών εξελίξεων.