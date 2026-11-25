Στη σύλληψη του ιδιοκτήτη και διευθυντή του τηλεοπτικού σταθμού «Informer», Ντράγκαν Βουτσίτσεβιτς, προχώρησαν σήμερα (25/11) το πρωί οι Αρχές στο Βελιγράδι, κατόπιν εισαγγελικής εντολής. Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η σερβική δημόσια τηλεόραση (RTS), αστυνομικοί με όχημα χωρίς διακριτικά ανέκοψαν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε, σε απόσταση περίπου 50 μέτρων από το κτήριο της «Informer».

Όπως ανακοινώθηκε από την αρμόδια εισαγγελία, ο Βουτσίτσεβιτς κρίθηκε προφυλακιστέος ως ύποπτος για δύο ποινικά αδικήματα: την πρόκληση πανικού και αναταραχής κατ’ εξακολούθηση και την παρεμπόδιση της δικαιοσύνης.

Ένταση στην Εθνοσυνέλευση και αποχώρηση των βουλευτών του SNS

Η σύλληψη πυροδότησε έντονες αντιδράσεις κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Εθνοσυνέλευσης της Δημοκρατίας της Σερβίας:

Η παρέμβαση του Αλεξάνταρ Βούτσιτς: Ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Σερβικού Προοδευτικού Κόμματος (SNS), Αλεξάνταρ Βούτσιτς, ανακοίνωσε στους βουλευτές την εξέλιξη, υποστηρίζοντας ότι ο Βουτσίτσεβιτς συνελήφθη αποκλειστικά λόγω της δημοσιογραφικής του ιδιότητας.

Αντιδράσεις και αποχώρηση: Οι βουλευτές της «Φοιτητικής Λίστας» υποδέχθηκαν την είδηση με χειροκροτήματα, προκαλώντας τη δριμεία κριτική του Βούτσιτς. Ακολούθως, κατόπιν προτροπής του, οι βουλευτές του Σερβικού Προοδευτικού Κόμματος αποχώρησαν από τη συνεδρίαση της Βουλής και μετέβησαν στο αστυνομικό τμήμα όπου κρατείται ο Βουτσίτσεβιτς, με μόνο τον Αλεξάνταρ Βούτσιτς να παραμένει στην αίθουσα της ολομέλειας από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Το προφίλ της «Informer», οι κυρώσεις της REM και το χρονικό των εντάσεων

Ο Ντράγκαν Βουτσίτσεβιτς υπήρξε επί χρόνια ένας από τους πλέον ένθερμους υποστηρικτές του Αλεξάνταρ Βούτσιτς στον χώρο των μέσων ενημέρωσης, δεχόμενος επανειλημμένα σφοδρή κριτική από τις Ενώσεις Συντακτών (UNS, NUNS) για επιθετική ρητορική, στοχοποίηση πολιτικών αντιπάλων, φοιτητών και δημοσιογράφων, καθώς και για συστηματική διασπορά ψευδών ειδήσεων.

Ο τηλεοπτικός του σταθμός δημοσίευε συχνά φωτογραφίες διαδηλωτών φοιτητών μαζί με τις διευθύνσεις κατοικίας, τα τηλέφωνα και άλλα προσωπικά τους δεδομένα, ενώ βιντεοσκοπούσε ιδιωτικές στιγμές αντικαθεστωτικών δημοσιογράφων και μελών των οικογενειών τους, παρουσιάζοντάς τους ως «πληρωμένους από τη Δύση».

Μετά τις βουλευτικές εκλογές και τη νίκη της «Φοιτητικής Λίστας», η Ρυθμιστική Αρχή Ραδιοτηλεόρασης (REM) αντέδρασε για πρώτη φορά κατά της τηλεόρασης «Informer», επιβάλλοντας προσωρινές απαγορεύσεις εκπομπών.

Υπενθυμίζεται ότι στις 26 Οκτωβρίου, μία ημέρα μετά τις εκλογές, διαδηλωτές είχαν εισβάλει στα γραφεία και το στούντιο του σταθμού διακόπτοντας τη ζωντανή ροή και προκαλώντας υλικές ζημιές και λεκτικές αντιπαραθέσεις με τον Βουτσίτσεβιτς· ένα περιστατικό που ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς είχε καταδικάσει ως «επίθεση στην ελευθερία του Τύπου», ενώ η «Φοιτητική Λίστα» είχε καταδικάσει την εισβολή, τονίζοντας την ανάγκη θεσμικής αντιμετώπισης των παραβιάσεων της δημοσιογραφικής δεοντολογίας.