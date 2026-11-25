Η επτάχρονη Πενέλοπε βρισκόταν ανάμεσα στους θεατές όταν η μητέρα της στέφθηκε Miss Universe. Η Τζένιφερ Μπαρέτο από το Πουέρτο Ρίκο, στα 27 της χρόνια, έγινε η πρώτη μητέρα και παντρεμένη γυναίκα που κατακτά τον τίτλο, σε μια βραδιά που έκλεισε με οικογενειακή συγκίνηση και πανηγυρισμούς για το νησί.

Ο τελικός της 75ης διοργάνωσης πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 24 Νοεμβρίου στο Σαν Χουάν, με 116 διαγωνιζόμενες. Η περσινή νικήτρια, η Μεξικανή Φάτιμα Μπος, παρέδωσε το στέμμα στη Μπαρέτο, η οποία χάρισε στο Πουέρτο Ρίκο την έκτη του νίκη και την πρώτη μετά τη Ζουλέικα Ριβέρα, το 2006. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Μελίσα Νούνιες από τη Δομινικανή Δημοκρατία και στην τρίτη η Κλάρα Βέγκας από τη Βενεζουέλα.

Δύο μεταπτυχιακά και δουλειά δίπλα σε οικογένειες στρατιωτικών

Πριν αρχίσει να προετοιμάζεται για τα καλλιστεία, η Μπαρέτο είχε ήδη ακολουθήσει μια απαιτητική επαγγελματική διαδρομή. Σύμφωνα με το επίσημο βιογραφικό της, ολοκλήρωσε σπουδές Ψυχολογίας στο Κεντάκι και απέκτησε δύο μεταπτυχιακούς τίτλους, στην Ψυχολογία και στην Κοινωνική Εργασία.

Από το 2021 εργάστηκε σε προγράμματα υποστήριξης του αμερικανικού στρατού στο Τέξας, βοηθώντας οικογένειες σε κρίση και θύματα ενδοοικογενειακής βίας και παιδικής κακοποίησης. Στη συνέχεια ανέλαβε καθήκοντα ειδικού πρόληψης, με αντικείμενο τις ανάγκες και την ευημερία των στρατιωτικών κοινοτήτων.

Η ίδια είναι παντρεμένη με στρατιωτικό του αμερικανικού στρατού. Ο σύζυγός της παρακολούθησε τη στέψη μαζί με την κόρη τους και περιέγραψε στο El Nuevo Día τη συμμετοχή της ως απόφαση που πήραν και προετοίμασαν οικογενειακώς. «Ήταν απίστευτο. Δεν έχω λόγια», δήλωσε μετά τη νίκη της.

Τα σχόλια για τη μητρότητα και η απάντησή της

Η οικογενειακή της κατάσταση είχε γίνει αφορμή για επικρίσεις ήδη από την κατάκτηση του εθνικού τίτλου. Όπως κατέγραφε τον Ιούλιο η El Nuevo Herald, κάποιοι σχολίαζαν ότι ο διαγωνισμός αφορά «δεσποινίδες» και αμφισβητούσαν τη συμμετοχή μιας παντρεμένης μητέρας. Άλλοι θεωρούσαν ότι η μητρότητα θα περιόριζε τις πιθανότητές της να κερδίσει διεθνώς, παρότι οι κανόνες είχαν ήδη αλλάξει.

Η Μπαρέτο είχε απαντήσει ότι η ομορφιά είναι υποκειμενική και πως, εφόσον ο θεσμός επιτρέπει τη συμμετοχή, κανείς δεν δικαιούται να αποκλείει ή να κρίνει τις γυναίκες γι’ αυτό. Είχε επίσης επισημάνει ότι οι αλλαγές χρειάζονται χρόνο για να γίνουν αποδεκτές.

Αξιοσημείωτο είναι ότι έφτασε στον εθνικό τίτλο χωρίς προηγούμενη εμπειρία σε καλλιστεία ή στο μόντελινγκ. Ξεκίνησε την προετοιμασία της το καλοκαίρι του 2025 και κέρδισε το Miss Universe Puerto Rico τον Ιούνιο του 2026, εκπροσωπώντας το Σαν Σεμπαστιάν.

Έχει μιλήσει δημόσια και για τη σωματική αλλαγή κατά την προετοιμασία της: όπως δήλωσε σε συνέντευξή της, έχασε περίπου 32 κιλά. Περιέγραψε, όμως, ως ιδιαίτερα απαιτητική και τη διαχείριση των σχολίων για την εμφάνισή της στα κοινωνικά δίκτυα.

Ένα φόρεμα για πέντε βασίλισσες και ένα στέμμα με 3.150 διαμάντια

Για τον τελικό επέλεξε δημιουργία του Πορτορικανού σχεδιαστή Λουίς Αντόνιο, με τίτλο «Πέντε στέμματα, μία κληρονομιά». Το φόρεμα ήταν αφιερωμένο στις πέντε συμπατριώτισσές της που είχαν κερδίσει πριν από εκείνη τον διαγωνισμό: τη Μαρισόλ Μαλαρέτ, τη Ντέμπορα Κάρθι-Ντεού, την Νταγιανάρα Τόρες, την Ντενίς Κινιόνες και τη Ζουλέικα Ριβέρα.

Το στέμμα που φόρεσε μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος ονομάζεται «Η λάμψη μιας αιώνιας κληρονομιάς». Σύμφωνα με το People, δημιουργήθηκε από τον σχεδιαστή Τζορτζ Βίτελς σε συνεργασία με τη Maison d’OR και διαθέτει 3.150 διαμάντια σε λευκόχρυσο 18 καρατίων.

Οι ερωτήσεις για την τεχνητή νοημοσύνη και τους ηγέτες

Στο σκέλος των ερωτήσεων, η Μπαρέτο κλήθηκε να εξηγήσει ποια ανθρώπινη αξία δεν πρέπει να χαθεί όσο αναπτύσσεται η τεχνητή νοημοσύνη. Απάντησε ότι η τεχνολογία χρειάζεται προσεκτική χρήση και ότι οι άνθρωποι πρέπει να παραμένουν πιστοί στις αξίες που καθορίζουν την ταυτότητά τους.

Στην κοινή ερώτηση προς τις πέντε φιναλίστ, για το τι χρειάζεται σήμερα ο κόσμος από τους ηγέτες του, έδωσε έμφαση στον επαγγελματισμό, την ενσυναίσθηση και την ουσιαστική ακρόαση των αναγκών κάθε κοινότητας – μια απάντηση που συνδεόταν άμεσα με το αντικείμενο της δουλειάς της.

Οι αποκλεισμοί και η πασαρέλα που προκάλεσε αντιδράσεις

Η ιστορική νίκη ήρθε σε μια διοργάνωση με αρκετές εντάσεις. Οι εσωτερικές διαμάχες για τον έλεγχο του Miss Universe οδήγησαν στον αποκλεισμό έξι εκπροσώπων από τη Νοτιοανατολική Ασία: της Ταϊλάνδης, της Ινδονησίας, του Βιετνάμ, της Μαλαισίας, της Σιγκαπούρης και του Λάος.

Ξεχωριστό πρόβλημα αποτέλεσαν οι αμερικανικοί ταξιδιωτικοί περιορισμοί. Όπως μετέδωσε το Associated Press, οι εκπρόσωποι της Ζάμπιας και της Δημοκρατίας του Κονγκό αποσύρθηκαν επειδή δεν εξασφάλισαν βίζα για να ταξιδέψουν στο Πουέρτο Ρίκο, που αποτελεί αμερικανικό έδαφος.

Αντιδράσεις προκάλεσαν και τα βίντεο από την εκδήλωση «Beauty at the Beach», στις 13 Νοεμβρίου, όπου διαγωνιζόμενες παραπατούσαν πάνω σε ασταθή πασαρέλα στην άμμο. Η οργάνωση διευκρίνισε ότι την παραγωγή είχε αναλάβει ανεξάρτητη εταιρεία με άδεια χρήσης του ονόματός της και αναγνώρισε ότι το αποτέλεσμα δεν ανταποκρινόταν στις προδιαγραφές της. Η παραγωγός Μαγκάλι Φέμπλες ζήτησε συγγνώμη από τις συμμετέχουσες.

Σε διαφορετικό περιστατικό, η εκπρόσωπος της Γαλλίας, Γκαράνς Οτιέ, τραυματίστηκε στο γόνατο στις πρόβες. Η ίδια ανακοίνωσε ότι υπέστη κάκωση συνδέσμου, ενώ η εθνική διοργάνωση ανέφερε ότι της παρασχέθηκε εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα.

Πολιτικές αντιδράσεις υπήρξαν στην παρουσίαση των εθνικών ενδυμασιών: σύμφωνα με την El País, η εκπρόσωπος του Ισραήλ, Ντανιέλ Γιαμπλόνκα, αποδοκιμάστηκε από μέρος του κοινού. Η εμφάνισή της, εμπνευσμένη από την παλιά πόλη της Ιερουσαλήμ, περιλάμβανε τη λέξη «ειρήνη» στα αγγλικά, τα εβραϊκά και τα αραβικά, προκαλώντας επικρίσεις στα κοινωνικά δίκτυα με αναφορές στον πόλεμο στη Γάζα.

Για τη νέα νικήτρια, πάντως, οι πρώτες δηλώσεις επικεντρώθηκαν στη δουλειά που θέλει να κάνει με τον τίτλο. «Δεν είμαι τέλεια, αλλά ήρθα για να με θυμούνται», είπε μετά τη στέψη. Το πρώτο μεγάλο τηλεοπτικό της ραντεβού ως Miss Universe έχει ήδη προγραμματιστεί: στις 26 Νοεμβρίου θα συμμετάσχει στην παρέλαση του Macy’s για την Ημέρα των Ευχαριστιών στη Νέα Υόρκη.