Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του zougla.gr στην Google
Οι ένοπλοι που πήραν 30 ανθρώπους ομήρους μέσα σε σούπερ μάρκετ της αλυσίδας Éxito, στην ιδιαίτερα τουριστική πόλη Καρταχένα, στην Κολομβία, άφησαν ελεύθερους ακόμη 10 από αυτούς, ενημέρωσε χθες Τρίτη (24/11) η αστυνομία το Γαλλικό Πρακτορείο.
Gunmen took about 30 people hostage at a supermarket in #Colombia’s northern city of Cartagena on Tuesday after a failed attempt to rob an armored cash transport vehicle, prompting the deployment of military, police and special forces.
At least 10 hostages were subsequently released, while others remained inside as authorities continued negotiations, local media reported.
— China Daily (@ChinaDaily) November 25, 2026
Οι κακοποιοί, που ταμπουρώθηκαν μέσα στο σούπερ μάρκετ έπειτα από αποτυχημένη προσπάθεια να ληστέψουν θωρακισμένο φορτηγό χρηματαποστολής νωρίτερα την Τρίτη (24/11), είχαν αρχικά πάρει 30 ανθρώπους ομήρους, προτού αφήσουν αρχικά ελεύθερους πέντε από αυτούς, σύμφωνα με τις αρχές.
🚨🇨🇴 LO ÚLTIMO | CARTAGENA está siendo atacada por hombres armados que secuestraron un éxito completo.
Lo que piden:
7.000.0000 mil millones de pesos, 2 camionetas polarizadas y vía libre en transcaribe con dirección a Barranquilla. https://t.co/PATTVuqVeo
— Reacción Nacional (@RNacional_News) November 24, 2026
Το περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη 24 Νοεμβρίου στη συνοικία Λα Καστεγιάνα της Καρταχένα, μιας από τις σημαντικότερες τουριστικές πόλεις της Κολομβίας, η οποία υποδέχεται εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της χώρας, Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια, οι κουκουλοφόροι δράστες κατέφυγαν στο σούπερ μάρκετ μετά την αποτυχημένη προσπάθειά τους να ληστέψουν θωρακισμένο όχημα χρηματαποστολής, ενώ κρατούν ακόμη ομήρους 15 ανθρώπους στο εσωτερικό του καταστήματος.
Nearly nine hours after the hostage situation began at Éxito in #Cartagena #Colombia ,police continue to patrol the area, seemingly waiting for the hostages to emerge. https://t.co/OJtm60yhR8
— Shadow Geopolitics (@11Sundesha) November 24, 2026
Ο Κολομβιανός πρόεδρος χαρακτήρισε τους ενόπλους «κοινούς εγκληματίες», δηλώνοντας ότι «έχουν πλέον κινητοποιηθεί όλες οι διαθέσιμες δυνάμεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων ειδικών μονάδων». Ο ίδιος αναμένεται να μεταβεί στην Καρταχένα μαζί με τον υπουργό Άμυνας της χώρας.
🔴Después de 12 horas de tensión en el sector de La Castellana, EL TIEMPO confirmó que el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, llegó al almacén Éxito de Cartagena, donde un grupo de hombres armados mantiene retenidas a 20 personas, según el balance conocido por EL TIEMPO al momento de su llegada.
El mandatario arribó acompañado por el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, y los integrantes de la cúpula militar y policial. Su presencia se produce en medio de una emergencia que comenzó en la mañana de este martes 24 de noviembre y que ha mantenido paralizada buena parte de la actividad comercial y vehicular alrededor del establecimiento, ubicado sobre la avenida Pedro de Heredia.
📹: Leidys Rivero
— EL TIEMPO (@ELTIEMPO) November 25, 2026
Σύμφωνα με κολομβιανά μέσα ενημέρωσης, περίπου 500 μέλη της αστυνομίας και των ενόπλων δυνάμεων έχουν κινητοποιηθεί για την αντιμετώπιση της κρίσης, ενώ στην πόλη έχουν φτάσει ενισχύσεις από ειδικές αστυνομικές μονάδες.
Οι τοπικές Αρχές υπογραμμίζουν ότι απόλυτη προτεραιότητα αποτελεί η προστασία της ζωής των ομήρων.
🇨🇴🚨 Armed, hooded men took dozens of people hostage in an Éxito supermarket in La Castellana, Cartagena, on Tuesday morning; some hostages have been freed, and the standoff was still ongoing in the latest reports.
President Abelardo de la Espriella said 30 people were held at first and later that 20 remained, after at least nine were released, and Colombian police, the navy and special forces including negotiators surrounded the store. The president arrived in Cartagena in the evening, and the city’s airport suspended landings. Authorities have not publicly identified the attackers or their motive, and some reports say it began as an attempted robbery.
Hostage counts differ across sources and have changed through the day. Some outlets mention a wave of rebel attacks elsewhere in Colombia, but none has linked those groups to this incident.
Sources: Colombian President’s Office, Colombian National Police, El Universal, France 24
— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) November 25, 2026
Παράλληλα, οι Αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει επισήμως τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες οι δράστες ζητούν λύτρα ύψους επτά δισεκατομμυρίων κολομβιανών πέσος, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου δύο εκατομμύρια δολάρια.
A group of armed men is holding around 20 people hostage in Cartagena, Colombia.
The gunmen hid in a supermarket after a failed robbery and are reportedly demanding nearly $2 million to release the hostages. https://t.co/eCO4YEsc2X
— Al Jazeera English (@AJEnglish) November 25, 2026