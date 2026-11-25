Δικογραφία σε βάρος ενός 41χρονου άνδρα ελληνικής καταγωγής σχηματίστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, έπειτα από την ταυτοποίησή του για χρήση ναυτικού πυρσού κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα που διεξήχθη στις 13 Σεπτεμβρίου 2026 σε γήπεδο της Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης, οι αστυνομικοί αξιοποίησαν το βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες του κλειστού κυκλώματος καταγραφής και ηλεκτρονικής επιτήρησης του γηπέδου, καταφέρνοντας να εξακριβώσουν τα στοιχεία ταυτότητας του 41χρονου για τη χρήση της πυροτεχνικής κατασκευής.

Η έρευνα στην οικία του και η σύλληψη

Ακολούθησε αστυνομική έρευνα στο σπίτι του 41χρονου, κατά τη διάρκεια της οποίας εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

Ποσότητα κάνναβης, συνολικού μεικτού βάρους 2,6 γραμμαρίων.

Ένα μαχαίρι τύπου «πεταλούδα», συνολικού μήκους 23 εκατοστών, με μήκος λάμας 11,5 εκατοστών.

Κατόπιν των ευρημάτων, ο 41χρονος συνελήφθη για παραβάσεις των νομοθεσιών περί ναρκωτικών και όπλων. Ο συλληφθείς πρόκειται να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ τα κατασχεθέντα πειστήρια θα αποσταλούν αρμοδίως.