Τη διάρρηξη στη Μονή Αγάθωνος στη Φθιώτιδα, τα ξημερώματα της Δευτέρας 23 Νοεμβρίου, αποτυπώνει βίντεο από την κάμερα ασφαλείας του μοναστηριού. Ο δράστης εμφανίζεται να κατευθύνεται στην εικόνα της Παναγίας, να σπάει με λοστό την προθήκη και να αρπάζει τα τάματα, ενώ ηχούν ο συναγερμός και οι καμπάνες που είναι συνδεδεμένες με αυτόν.

Σύμφωνα με το LamiaReport, που δημοσιοποίησε το υλικό, ο διαρρήκτης μπήκε στον ναό αφού ξήλωσε το ανατολικό παράθυρο. Στη συνέχεια κινήθηκε γρήγορα προς την εικόνα, η οποία χρονολογείται από το 1350, και άρχισε να χτυπά την προθήκη, προκαλώντας φθορές και στην κορνίζα.

Μέσα σε περίπου ένα λεπτό είχε αρπάξει τα αφιερώματα των πιστών. Πριν φύγει, έσκυψε για να μαζέψει και όσα είχαν πέσει στο δάπεδο. Η εισβολή διήρκεσε συνολικά περίπου ενάμισι λεπτό, χωρίς ο συναγερμός να τον αποτρέψει.

Είχε επιχειρήσει να μπει και την Κυριακή

Η έρευνα δεν περιορίζεται στο βίντεο της διάρρηξης. Οι αστυνομικοί εξετάζουν υλικό και από τα ξημερώματα της Κυριακής 22 Νοεμβρίου, καθώς ο ίδιος άνδρας φέρεται να είχε επιχειρήσει και τότε να εισέλθει στον ναό.

Την υπόθεση χειρίζεται η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, η οποία ερεύνησε τον χώρο και συγκέντρωσε καταγραφές από κάμερες ασφαλείας. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δεν επιβεβαιώνονται πληροφορίες για βασικό ύποπτο ή για έρευνες σε σπίτια παρουσία δικαστικής λειτουργού.

Ο ηγούμενος της Μονής, πατέρας Γερμανός Γιαντσίδης, εξέφρασε τη βαθιά θλίψη τόσο τη δική του όσο και της αδελφότητας. Όπως υπογράμμισε, πέρα από τη βεβήλωση της εικόνας, αφαιρέθηκαν αντικείμενα που αποτελούν έκφραση της πίστης και της ευγνωμοσύνης των ανθρώπων που τα αφιέρωσαν στην Παναγία.