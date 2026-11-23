Στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες δύο διαδερμικές ορθότοπες αντικαταστάσεις της φυσικής τριγλώχινας βαλβίδας στη Βόρεια Ελλάδα με το σύστημα LuX-Valve Plus της Jenscare Scientific, από τον Διευθυντή της Β΄ Καρδιολογικής Κλινικής Δρ. Βλάση Νινιό και την ομάδα του.

Οι επεμβάσεις αφορούσαν δύο ασθενείς με εξαιρετικά σοβαρή ανεπάρκεια της τριγλώχινας βαλβίδας και έντονα συμπτώματα καρδιακής ανεπάρκειας, οι οποίοι —λόγω των ανατομικών και κλινικών ιδιαιτεροτήτων της πάθησής τους— δεν κρίθηκαν κατάλληλοι για διακαθετηριακή επιδιόρθωση με συσκευές τύπου clip. Και στις δύο περιπτώσεις επετεύχθη επιτυχής τοποθέτηση της νέας βαλβίδας, πλήρης εξάλειψη της ανεπάρκειας και ομαλή άμεση μετεπεμβατική πορεία.

Η διαδερμική ορθότοπη αντικατάσταση πραγματοποιείται με ειδικό καθετήρα που προωθεί και εμφυτεύει τη νέα βιολογική βαλβίδα στη φυσική ανατομική θέση της πάσχουσας τριγλώχινας, χωρίς διάνοιξη του θώρακα και χωρίς εξωσωματική κυκλοφορία. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζεται το χειρουργικό τραύμα και διευκολύνεται ταχύτερη κινητοποίηση και ανάρρωση, ιδιαίτερα σε ασθενείς υψηλού χειρουργικού κινδύνου για τους οποίους το ανοικτό χειρουργείο ενέχει αυξημένη επιβάρυνση.

«Η επιτυχής πραγματοποίηση των δύο πρώτων επεμβάσεων αναδεικνύει την εξειδίκευση της ομάδας και τη δυνατότητα του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης να προσφέρει καινοτόμες θεραπείες για σύνθετες καρδιοπάθειες», επισημαίνει ο Διευθυντής της Β΄ Καρδιολογικής Κλινικής, Δρ. Βλάσης Νινιός. «Πάνω απ’ όλα, ανοίγει μια νέα θεραπευτική προοπτική για ασθενείς που μέχρι πρόσφατα διέθεταν περιορισμένες επιλογές».

Η εξέλιξη αυτή καταγράφεται ως σημαντικός σταθμός για την επεμβατική καρδιολογία στη Βόρεια Ελλάδα, αναδεικνύοντας την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών και τη συνεχή επένδυση του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών στην εξειδικευμένη φροντίδα και στη διεθνή τεχνογνωσία. Όπως συμβαίνει με κάθε νεότερη διακαθετηριακή παρέμβαση σε βαρείς, πολύπλοκους ασθενείς, η μακροχρόνια ανθεκτικότητα της βαλβίδας και η μακροπρόθεσμη κλινική έκβαση παρακολουθούνται συστηματικά στην έρευνα και την κλινική πράξη.