Μια ιστορική πρωτιά σημειώθηκε στον διαγωνισμό ομορφιάς Miss Universe, καθώς για πρώτη φορά τον τίτλο κατέκτησε μια μητέρα. Νικήτρια για το 2026 αναδείχθηκε η 27χρονη Jennifer Barreto, εκπροσωπώντας το Πουέρτο Ρίκο.

Η τελετή στέψης της νέας Μις Υφήλιος διεξήχθη την Τρίτη 24 Νοεμβρίου στο Σαν Χουάν του Πουέρτο Ρίκο. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας El Nuevo, η Μπαρέτο ασκεί το επάγγελμα της ψυχολόγου και της κοινωνικής λειτουργού, ενώ είναι μητέρα ενός κοριτσιού, της Πενέλοπε.

Τον τίτλο παρέδωσε η περσινή νικήτρια, Φατίμα Μπος (Miss Universe 2025), τοποθετώντας στη διάδοχό της το νέας σχεδίασης στέμμα. Το πολύτιμο κόσμημα, με την ονομασία «Η λάμψη μιας αιώνιας κληρονομιάς», δημιουργήθηκε από λευκόχρυσο 18 καρατίων και κοσμείται με συνολικά 3.150 διαμάντια.

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👑 New Miss Universe 2026: 27-year-old Jennifer Barreto from Puerto Rico! The big 75th final took place in San Juan. She beat 115 other women and gave Puerto Rico its 6th win ever — the first in 20 years. Jennifer has a psychology degree plus two master’s degrees: in psychology and social work. Since 2021 she worked as a psychologist helping US military families. She supported victims of domestic violence and child abuse. She also made history as the first mom to win the Miss Universe title. — NEXTA (@nexta_tv) November 25, 2026

Y para sorpresa de NADIE. Puerto Rico se acaba coronar en su casa como la nueva Miss Universe 2026. #MissUniverse https://t.co/BLQuavsqQl — Zorel (@zorellt) November 25, 2026

Ποιες καλλονές βρέθηκαν στην τελική πεντάδα

Στην τελική πεντάδα βρέθηκαν επίσης οι εκπρόσωποι των Φιλιππίνων, της Νέας Ζηλανδίας, της Βενεζουέλας και της Δομινικανής Δημοκρατίας. Στον διαγωνισμό συμμετείχαν συνολικά 117 υποψήφιες από περισσότερες από 110 χώρες, ανάμεσά τους και εκπρόσωποι χωρών που έλαβαν για πρώτη φορά μέρος στον τελικό, όπως ο Άγιος Μαρτίνος και η Ουγκάντα.

Την παρουσίαση της βραδιάς ανέλαβαν ο παρουσιαστής Μάριο Λόπεζ και η Μις Υφήλιος 2022, Ρ’Μπόνι Γκάμπριελ. Όπως ανέφεραν, ανάμεσα στις 117 διαγωνιζόμενες υπήρχαν 22 κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου, πέντε γιατροί και δέκα μητέρες.

Πριν από τον τελικό, οι υποψήφιες συμμετείχαν σε διάφορες δραστηριότητες και δοκιμασίες, μεταξύ των οποίων συνεντεύξεις, ο διαγωνισμός εθνικών ενδυμασιών και ο προκαταρκτικός διαγωνισμός. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς ανακοινώθηκε, επίσης ότι το Πουέρτο Ρίκο θα φιλοξενήσει και την 76η διοργάνωση, το 2027.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Miss Universe Puerto Rico (@muniversepr)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jennifer Barreto (@jenniferbarretopr)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Miss Universe Puerto Rico (@muniversepr)

Η φετινή διοργάνωση είχε απασχολήσει τη δημοσιότητα και πριν από τον τελικό. Ορισμένες διαγωνιζόμενες από αφρικανικές χώρες φέρεται να αντιμετώπισαν προβλήματα συμμετοχής λόγω περιορισμών στην έκδοση βίζας, ενώ βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν υποψήφιες να παραπατούν σε έναν αυτοσχέδιο διάδρομο στην παραλία.

Σε άλλο βίντεο, η Μις Υφήλιος Γαλλία 2026 εμφανίστηκε να απομακρύνεται από ξενοδοχείο με αναπηρικό αμαξίδιο, καθώς είχε τραυματιστεί κατά τη διάρκεια των προβών.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Miss Universe Puerto Rico (@muniversepr)

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