Ανοιχτά για την προσωπική της ζωή και τη σχέση της με τον Bulent Ozkan Tunca μίλησε η Μαρίνα Σταυράκη, διευκρινίζοντας πως τα ερωτικά της έχουν μπει στον «πάγο» εξαιτίας της απόστασης αλλά και της διαφορετικής τους νοοτροπίας.

Σε δηλώσεις της στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, η ίδια αποκάλυψε πως έχει δεχτεί πρόταση για το «Dancing with the Stars», ενώ κλήθηκε να απαντήσει και στα ερωτήματα γύρω από το αν έχει επέλθει οριστικός χωρισμός με τον Τούρκο σύντροφό της.

Αρχικά, η ίδια ξεκαθάρισε ότι αυτή την περίοδο δεν βρίσκεται σε φάση αναζήτησης μιας νέας ερωτικής σχέσης: «Δεν έχω κάνει restart στα ερωτικά μου. Είμαι σε παύση. Ο Μπουλέντ είναι στην Τουρκία. Είμαι ερωτευμένη με τη ζωή, το επάγγελμά μου».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Δεν βάζουμε ταμπέλες σε όλα. Υπάρχει απόσταση, υπάρχει διαφορετική νοοτροπία. Η ζωή μπορεί να σε φέρνει με κάποιους ανθρώπους κοντά, αλλά εκ των πραγμάτων υπάρχουν και πολλά άλλα αντικειμενικά εμπόδια».

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Σε ό,τι αφορά τη δημοσιοποίηση της σχέσης τους, η ίδια δήλωσε ότι δεν έχει μετανιώσει που μοιράστηκε αυτή την πλευρά της προσωπικής της ζωής: «Δεν μετάνιωσα που βγήκε η σχέση στη δημοσιότητα, γιατί ούτως ή άλλως εγώ έχω μοιραστεί δημόσια διάφορους κύκλους και φάσεις της ζωής μου, γιατί είμαι αληθινή και αυθεντική».

Η Μαρίνα Σταυράκη ανέφερε ακόμη ότι δέχτηκε πρόταση για συμμετοχή στο «DWTS», ωστόσο δεν μπορεί να την αποδεχτεί λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων: «Μου έγινε πρόταση για το “DWTS”. Μου αρέσει πολύ ότι έχει τον φιλανθρωπικό σκοπό, αλλά δεν έχω χρόνο».

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