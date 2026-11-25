Ο Δημήτρης Φιλιππίδης είναι νέος ηθοποιός και σκηνοθέτης.

Ο Δημήτρης Φιλιππίδης, γιος του Πέτρου Φιλιππίδη και της Ελπίδας Νίνου, θεωρείται ταλαντούχος και ήδη έχει κάνει τα πρώτα του βήματα στο θέατρο και την τηλεόραση.

Έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από τη συμμετοχή του στη σειρά της ΕΡΤ «Τα καλύτερά μας χρόνια», καθώς και στις «Σπιλιάδες» και την ταινία «Gym».

Μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε όσους παρακολουθούν τη δημοφιλή σειρά του Mega «Κάμπινγκ», καθώς στο χθεσινό επεισόδιο έκανε την εμφάνισή του ο Δημήτρης Φιλιππίδης. Το υποκριτικό του ταλέντο, η χαρακτηριστική φωνή και το παράστημά του τράβηξαν αμέσως την προσοχή των τηλεθεατών. Ο νεαρός και ανερχόμενος ηθοποιός πραγματοποίησε μια guest εμφάνιση, καταφέρνοντας ήδη να κλέψει τις εντυπώσεις.

Να σημειώσουμε πως από τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, η μυθοπλασία του MEGA αποκτά νέα θέση στο πρόγραμμα.

Το «Κάμπινγκ» μετακομίζει σε νέα ώρα και μας προσκαλεί κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 23:10, για νέες περιπέτειες, έξυπνο χιούμορ, συγκίνηση και αστυνομικό μυστήριο.

Ποιος είναι ο Δημήτρης Φιλιππίδης;

Γεννήθηκε στις 10 Αυγούστου 1997 και από μικρή ηλικία μεγάλωσε μέσα στον χώρο του θεάτρου.

Επέλεξε να ακολουθήσει καλλιτεχνική πορεία, σπουδάζοντας υποκριτική στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, ενώ παράλληλα εργαζόταν στο θέατρο ΑΚΡΟΠΟΛ, κάνοντας υποδοχή στο μιούζικαλ “Mamma Mia”.

Παρότι κουβαλά ένα από τα πιο γνωστά επίθετα του ελληνικού θεάτρου, όσοι τον γνωρίζουν προσωπικά μιλούν για έναν άνθρωπο χαμηλών τόνων, που προσπαθεί να κρατά αποστάσεις από τη δημοσιότητα και να εστιάζει στη δουλειά του.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Δημήτρης Φιλιππίδης (@mitsos.fil)

Μάλιστα, στο παρελθόν είχε συνεργαστεί δημιουργικά με τον πατέρα του, συμμετέχοντας μαζί του στη μετάφραση θεατρικών έργων, όπως το «Έγκλημα στο Οριεντ Εξπρές» αλλά και ο «Κατά φαντασίαν ασθενής» του Μολιέρου.

Φέτος συμμετέχει στην παράσταση «Η Κουζίνα» σε σκηνοθεσία Γιώργου Κουτλή (2ος χρόνος) στο Θέατρο Κιβωτός, που παρουσιάζεται από τον Οκτώβριο του 2026 έως τον Ιανουάριο του 2027.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Δημήτρης Φιλιππίδης (@mitsos.fil)

Μάλιστα ο πατέρας του, Πέτρος Φιλιππίδης σε παλαιότερη συνέντευξή του στον Νίκο Χατζηνικολάου είχε πει: «Ο γιος μου ξέρει τι πρέπει να κάνει. Είναι ώριμος. Όταν με ρώτησε τη γνώμη μου για την υποκριτική, του είπα “με κάνεις ευτυχισμένο” και το είπα γιατί ξέρω ότι είναι ταλαντούχος. Τελείωσε τη σχολή του Εθνικού Θεάτρου και έχω αγωνία να ανοίξουν τα θέατρα για να τον δω να παίζει. Είναι καλλιεργημένο παιδί, αγαπάει τα ζώα και μένει μόνος του από 19 χρόνων. Θα ήθελα να τον δω ευτυχισμένο, να τον δω να παίζει, αλλά και να παίξουμε μαζί. Μου κάνει κριτική, αλλά είναι σωστός και μου λέει και λεπτομέρειες». Δείτε στην συνέχεια 8 πράγματα που ίσως δεν ξέρετε για τον Δημήτρη Φιλιππίδη.

Ο ίδιος έχει πει σε συνέντευξή του πως το χιούμορ στη ζωή του έχει βασικό ρόλο.

«Στο δικό μου κεφάλι το χιούμορ είναι βασικό μέσο επικοινωνίας στην κοινωνία. Αν δεν μπορούμε να κάνουμε πλάκα, δεν ξέρω τι άλλο να κάνουμε. Θεωρώ προσωπικά ότι μπορούμε να κάνουμε πλάκα με τα πάντα, ό,τι περνάμε καλό είναι να το αντιμετωπίζουμε με χιούμορ. Διαφορετικά… μαύρα τα σύννεφα!», έχει δηλώσει ο ίδιος.

Η αποκαλυπτική συνέντευξη του Δημήτρη Φιλιππίδη

Η ζωή του άλλαξε δραματικά όταν ξέσπασε η υπόθεση Φιλιππίδη. Οι σοβαρές καταγγελίες εις βάρος του Πέτρου Φιλιππίδη, οι δικαστικές εξελίξεις και η τεράστια δημοσιότητα που πήρε η υπόθεση έφεραν ολόκληρη την οικογένεια στο επίκεντρο. Ο Δημήτρης Φιλιππίδης βρέθηκε άθελά του να κουβαλά ένα τεράστιο βάρος, την ώρα που προσπαθούσε να συνεχίσει τη δική του ζωή και επαγγελματική πορεία.

Ο ίδιος, στη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στο «Anestea the podcast» τον Μάιο του 2026, μίλησε ανοιχτά για τις ισορροπίες που άλλαξαν, τους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα στην οικογένεια ακόμη και οικονομικά, αλλά και για πρόσωπα που απομακρύνθηκαν όταν όλα έγιναν δύσκολα.

Η σχέση με τον πατέρα του

Ο νεαρός ηθοποιός αναφέρθηκε στη σχέση με τον πατέρα του, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ήταν πολύ συγκρουσιακή η σχέση με τον πατέρα μου».

Μεταξύ άλλων, ο 29χρονος ηθοποιός παραδέχτηκε ότι γκρεμίστηκε η εικόνα του πατέρα του, Πέτρου Φιλιππίδη, ενώ υπογράμμισε ότι είναι υπερήφανος για εκείνον επειδή αλλάζει.

«Ακόμη και σήμερα δεν αναγνωρίζω τον πατέρα μου. Δηλαδή δεν βλέπω τον ίδιο άνθρωπο. Βλέπω έναν πολύ αποδυναμωμένο άνθρωπο, που έχει χάσει το ταπεραμέντο του, ας πούμε. Δεν κατεδαφίστηκε απαραίτητα ό,τι σημαίνει ο πατέρας μου. Αλλά ένα πολύ ισχυρό κομμάτι του. Το κομμάτι της δουλειάς, αυτή τη στιγμή, έχει κατεδαφιστεί. Που ήταν πολύ ισχυρό. Ένιωθα μία περηφάνια, που ο μπαμπάς μου ήταν αυτός που είναι», πρόσθεσε ο Δημήτρης Φιλιππίδης.

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε εκείνη τη συνέντευξη στη μητέρα του, Ελπίδα Νίνου και στο πώς επηρεάστηκε το οικογενειακό περιβάλλον από τις αποκαλύψεις που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας.

«Τα έβαλα με τη μητέρα μου, κυρίως σε σχέση με πράγματα του παρελθόντος. Και όσον αφορά τη σχέση τους, την ερωτική, με την έννοια του ζευγαριού. Τη ζωή του ζευγαριού. Εκεί υπήρχαν ας πούμε συγκρούσεις με τη μητέρα μου. Παρόλα αυτά, η μάνα μου προέρχεται από μία οικογένεια πολύ φτωχή και πολύ δεμένη».

Η φημολογούμενη επιστροφή του Πέτρου Φιλιππίδη

Ο Πέτρος Φιλιππίδης βρίσκεται πολύ κοντά στην επιστροφή του στη θεατρική σκηνή, σύμφωνα με τα όσα μετέφερε ο Γιώργος Λιάγκας την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Όπως ανέφερε ο παρουσιαστής, ο ηθοποιός έχει δεχτεί αρκετές προτάσεις και εξετάζει σοβαρά μια από αυτές, που αφορά πρωταγωνιστικό ρόλο σε μεγάλο, κεντρικό θέατρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, εφόσον ο Πέτρος Φιλιππίδης αποδεχτεί την πρόταση, η επιστροφή του στη σκηνή τοποθετείται τον Οκτώβριο του 2027.

govastiletto.gr -Δημήτρης Φιλιππίδης: «Το γεγονός ότι ο πατέρας μου ταπεινώθηκε, του κάνει καλό» – Η δήλωση που θα συζητηθεί