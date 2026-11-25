Μια ξεχωριστή εμπειρία ζωής βίωσε στα Τρίκαλα η μικρή Μαρία, βλέποντας το όνειρό της να παίρνει σάρκα και οστά χάρη στη συνεργασία του οργανισμού «Make-A-Wish Ελλάδος» και της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών.

Όπως αναφέρει το Γενικό Επιτελείο Στρατού, η δεκάχρονη μαθήτρια πέρασε τις πύλες του στρατοπέδου έχοντας εκφράσει την επιθυμία να γνωρίσει από κοντά πώς κυλά η καθημερινότητα των αυριανών στελεχών του Στρατού.

Στη θέση μιας τριτοετούς σπουδάστριας

Από την πρώτη στιγμή της άφιξής της, η μικρή επισκέπτρια μπήκε στο κλίμα της στρατιωτικής εκπαίδευσης, φορώντας μάλιστα τη στολή τριτοετούς σπουδάστριας. Το πρόγραμμά της ήταν γεμάτο δράση, καθώς είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει από κοντά το ημερήσιο πρόγραμμα μαθημάτων και ασκήσεων, να συμμετάσχει ενεργά στις δραστηριότητες της Σχολής, αλλά και να δώσει το «παρών» σε τελετή ορκωμοσίας σπουδαστών, ζώντας με κάθε λεπτομέρεια τον ρυθμό της ΣΜΥ.

Η απονομή και τα αναμνηστικά της επίσκεψης

Πριν αναχωρήσει από την έδρα της Σχολής, η διοίκηση και τα στελέχη επιφύλαξαν στη δεκάχρονη μια συγκινητική ολοκλήρωση της ημέρας. Της απονεμήθηκε αναμνηστικό δίπλωμα μαζί με διάφορα ενθύμια της ΣΜΥ, ώστε να κρατήσει ζωντανές τις εικόνες από την ημέρα που η ευχή της έγινε πραγματικότητα.

Δείτε περισσότερες φωτογραφίες από την παρουσία της Μαρίας: