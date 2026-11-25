Οι αυξήσεις τιμών με τις οποίες η Shein επιχείρησε να καλύψει τα νέα ευρωπαϊκά τέλη στις εισαγωγές συνοδεύτηκαν από απότομη πτώση των πωλήσεών της στη μεγαλύτερη αγορά της. Τα έσοδα στην Ευρώπη υποχώρησαν κατά 27,6% στο τρίτο τρίμηνο, με την εταιρεία να προειδοποιεί ότι η ανάκαμψη ενδέχεται να καθυστερήσει έως το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

Σύμφωνα με το Reuters, ο ευρωπαϊκός τζίρος διαμορφώθηκε στα 2,98 δισ. δολάρια, παρασύροντας χαμηλότερα και τα συνολικά έσοδα του ομίλου, τα οποία μειώθηκαν κατά 6%, στα 10,27 δισ. δολάρια.

Πρόκειται για τα πρώτα τριμηνιαία αποτελέσματα που αποτυπώνουν την επίδραση του ευρωπαϊκού τέλους των 3 ευρώ στις εισαγωγές μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου. Η Shein μετέφερε το πρόσθετο κόστος στις τιμές των προϊόντων της, περιορίζοντας το πλεονέκτημα των φθηνών αγορών στο οποίο στηρίχθηκε η ανάπτυξή της.

Η πίεση εντείνεται από τις αρχές Νοεμβρίου, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση άρχισε να επιβάλλει επιπλέον τέλος 2 ευρώ στα δέματα ηλεκτρονικού εμπορίου.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Σκάι Σου, ανέφερε σε ενημέρωση αναλυτών ότι οι ευρωπαϊκές πωλήσεις ενδέχεται να μην ανακάμψουν πριν από το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Τότε αναμένεται οι περισσότερες παραδόσεις να πραγματοποιούνται από ευρωπαϊκές αποθήκες, στις οποίες η Shein επενδύει.

«Αναμένουμε ότι η αγορά της ΕΕ θα παραμείνει υπό πίεση για τα επόμενα τρίμηνα», δήλωσε.

Παρά την υποχώρηση των εσόδων, η εταιρεία κατάφερε να αυξήσει τα λειτουργικά της κέρδη, περιορίζοντας δραστικά τις δαπάνες προβολής. Οι δαπάνες μάρκετινγκ μειώθηκαν κατά 41,5% στο τρίμηνο, με περικοπές στη διαδικτυακή διαφήμιση. Τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 17% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 743 εκατ. δολάρια.

Η επιβράδυνση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η πρόσφατα εισηγμένη εταιρεία προσπαθεί να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στο επιχειρηματικό της μοντέλο. Η Shein, που αναπτύχθηκε ταχύτατα και ενέτεινε τον ανταγωνισμό τιμών με αλυσίδες όπως η H&M και η Zara, αντιμετωπίζει πλέον τα εμπόδια που δημιούργησε η κατάργηση της αδασμολόγητης εισόδου για εισαγωγές ηλεκτρονικού εμπορίου στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη.

«Οι καταναλωτές παγκοσμίως έχουν γίνει πιο προσεκτικοί», σημείωσε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της, επισημαίνοντας ότι δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στην αξία που εξασφαλίζουν για τα χρήματά τους.