Θετική αξιολόγηση στον ελληνικό προϋπολογισμό του 2027 δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατατάσσοντας την Ελλάδα μεταξύ των 14 κρατών-μελών που ευθυγραμμίζονται πλήρως με τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες.

Στο πλαίσιο του φθινοπωρινού πακέτου του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου που υιοθετήθηκε την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, οι Βρυξέλλες επιβραβεύουν τη δημοσιονομική πορεία της χώρας, αφήνοντάς την εκτός της λίστας για ενδελεχή εξέταση μακροοικονομικών ανισορροπιών και προβλέποντας ταχεία αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, το οποίο εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει κάτω από το 127% του ΑΕΠ το 2028.

Οι αποκλίσεις στις προβλέψεις Αθήνας και Βρυξελλών

Παρά τη συνολική επιβράβευση, οι εκτιμήσεις της Κομισιόν και του ελληνικού οικονομικού επιτελείου για τα βασικά μεγέθη του 2027 παρουσιάζουν αισθητές διαφοροποιήσεις, με τις Βρυξέλλες να εμφανίζονται πιο απαισιόδοξες για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό, αλλά πιο αισιόδοξες για τα πλεονάσματα.

Ειδικότερα, η Επιτροπή τοποθετεί τον ρυθμό ανάπτυξης στο 1,5% έναντι 2,3% που προβλέπει η Αθήνα, ενώ εκτιμά ότι ο πληθωρισμός θα διαμορφωθεί στο 3,2% αντί του 2,4% του ελληνικού προϋπολογισμού.

Στο μέτωπο των πλεονασμάτων, η Κομισιόν βλέπει πρωτογενές πλεόνασμα 3,7% (έναντι 3,3% της Αθήνας) και συνολικό δημοσιονομικό πλεόνασμα 0,7% (έναντι 0,3%), ενώ τοποθετεί το δημόσιο χρέος στο 130,7% του ΑΕΠ έναντι της ελληνικής εκτίμησης για 128,8%.

Κύρια αιτία της απόκλισης αποτελεί η επιφύλαξη των Βρυξελλών για τη δυναμική των ιδιωτικών επενδύσεων μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης και υπό το βάρος των υψηλών επιτοκίων.

Προειδοποιήσεις για τις δαπάνες και τα «αγκάθια» της οικονομίας

Η Επιτροπή υπολογίζει ότι οι καθαρές δημόσιες δαπάνες της Ελλάδας θα αυξηθούν κατά 3,8% το 2027, υπερβαίνοντας το συμφωνημένο όριο του 3,1%, ωστόσο η απόκλιση αυτή καλύπτεται από την εθνική ρήτρα διαφυγής για τις αμυντικές δαπάνες και τις επενδύσεις ενεργειακής ασφάλειας.

Παράλληλα, οι Βρυξέλλες συστήνουν δημοσιονομική σύνεση, προειδοποιώντας ότι τυχόν παράταση των μέτρων στήριξης για την ενέργεια χωρίς ισοδύναμα μέτρα θα συρρικνώσει το πλεόνασμα, ενώ κλείνουν οριστικά την πόρτα σε αιτήματα για επιπλέον δημοσιονομική ευελιξία σε τομείς όπως η στέγαση.

Στις διαρθρωτικές αδυναμίες της χώρας παραμένει το υψηλό έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, ενώ την άνοιξη του 2027 η Ελλάδα θα αξιολογηθεί ειδικά για δείκτες κοινωνικής σύγκλισης, όπως η φτώχεια, οι ανισότητες και η έλλειψη δεξιοτήτων.

«Κίτρινη κάρτα» σε 11 κράτη-μέλη της ΕΕ

Την ίδια στιγμή που η Ελλάδα λαμβάνει ψήφο εμπιστοσύνης, η Κομισιόν απευθύνει αυστηρή προειδοποίηση σε 11 ευρωπαϊκές χώρες —μεταξύ των οποίων ισχυρές οικονομίες όπως η Γερμανία, η Ολλανδία και η Ισπανία— για σοβαρό κίνδυνο μη συμμόρφωσης με τους δημοσιονομικούς κανόνες το 2027.

Μάλιστα, για τη Γερμανία, την Ισπανία και τη Σλοβενία παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο ενεργοποίησης της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος, ενώ για τη Βουλγαρία και την Ουγγαρία εισηγείται κλιμάκωση των υφιστάμενων κυρώσεων, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο ακόμη και την εκταμίευση ευρωπαϊκών κονδυλίων.