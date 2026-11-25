Την ερχόμενη Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου πρόκειται να καταβληθεί στους δικαιούχους η επιστροφή ενοικίου για το 2026, με τη διαδικασία να πραγματοποιείται αυτόματα, χωρίς να απαιτείται η υποβολή αίτησης.

Ο υπολογισμός της ενίσχυσης γίνεται βάσει των στοιχείων των μισθώσεων που έχουν δηλωθεί στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Τα ποσά και ο τρόπος υπολογισμού της ενίσχυσης

Η ενίσχυση αντιστοιχεί στο ένα δωδέκατο (1/12) της συνολικής ετήσιας δαπάνης για ενοίκιο που κατέβαλε ο δικαιούχος κατά το έτος αναφοράς, με το τελικό ποσό να διαμορφώνεται ανάλογα με το ύψος του δηλωμένου μισθώματος και τη διάρκεια της μίσθωσης εντός του έτους:

Κύρια κατοικία: Το ανώτατο ποσό επιστροφής ορίζεται στα 800 ευρώ, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Κύρια και φοιτητική κατοικία: Για τα νοικοκυριά που καταβάλλουν ενοίκιο τόσο για κύρια όσο και για φοιτητική κατοικία, η συνολική ενίσχυση μπορεί να φτάσει έως τα 1.600 ευρώ (800 + 800 ευρώ), εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια (ν. 5313/2026)

Τα εισοδηματικά κριτήρια ένταξης στο μέτρο, όπως διευρύνθηκαν με τον ν. 5313/2026, καθορίζονται ως εξής:

Άγαμοι: Έως 25.000 ευρώ ετήσιο φορολογητέο εισόδημα.

Έγγαμοι ή μέρη συμφώνου συμβίωσης: Έως 35.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Μονογονεϊκές οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα: Έως 39.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν του πρώτου.

Αναφορικά με την περιουσιακή κατάσταση, για την επιστροφή ενοικίου κύριας κατοικίας το σύνολο της οικογενειακής περιουσίας, όπως προσδιορίζεται από την πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ του έτους καταβολής, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ για τον άγαμο, ποσό που προσαυξάνεται κατά 20.000 ευρώ για τον/τη σύζυγο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης και για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο. Αντίθετα, για την επιστροφή ενοικίου φοιτητικής κατοικίας δεν ορίζεται περιουσιακό κριτήριο.

Τρόπος πληρωμής και εξυπηρέτηση μέσω my1521

Η καταβολή γίνεται εφάπαξ έως το τέλος Νοεμβρίου κάθε έτους στον λογαριασμό (IBAN) που έχει γνωστοποιηθεί στην ΑΑΔΕ, είτε μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE ( myaade.gov.gr , στη διαδρομή Μητρώο & Επικοινωνία > Δήλωση Λογαριασμού IBAN) είτε μέσω της εφαρμογής myAADEapp (Στοιχεία Επικοινωνίας > IBAN).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ my1521: