Καθοριστική τροπή που ενδέχεται να μεταβάλει την πορεία της πολύχρονης δίκης του Μπενιαμίν Νετανιάχου για διαφθορά σημειώθηκε την Τετάρτη (25/11), καθώς οι δικαστές του Περιφερειακού Δικαστηρίου της Ιερουσαλήμ κάλεσαν την εισαγγελία να επανεξετάσει τις κατηγορίες εναντίον του Ισραηλινού πρωθυπουργού, εκφράζοντας σοβαρές αμφιβολίες για τις πιθανότητες καταδίκης του σε δύο από τις τρεις υποθέσεις στις οποίες εμπλέκεται.

Η παρέμβαση έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια ακροαματικής διαδικασίας στην οποία παρέστη για πρώτη φορά η γενική εισαγγελέας του Ισραήλ, Γκάλι Μπαχαράβ-Μιάρα, κατόπιν εντολής του δικαστηρίου. «Κατά την άποψή μας, το δημόσιο συμφέρον επιβάλλει επανεξέταση», δήλωσε η πρόεδρος του δικαστικού σχηματισμού, Ρίβκα Φρίντμαν-Φέλντμαν, εκφράζοντας την κοινή θέση των δικαστών Μοσέ Μπαρ-Αμ και Οντέντ Σάχαμ.

Οι δικαστές διευκρίνισαν ότι οι παρατηρήσεις τους αποτυπώνουν την εκτίμησή τους βάσει των στοιχείων που έχουν παρουσιαστεί μέχρι σήμερα και δεν συνιστούν δικαστική απόφαση ούτε απαλλαγή.

Η αξιολόγηση του δικαστηρίου για τις τρεις υποθέσεις

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αντιμετωπίζει κατηγορίες για απάτη και απιστία (κατάχρηση εμπιστοσύνης) και στις τρεις υποθέσεις, καθώς και για δωροδοκία στην Υπόθεση 4000. Η στάση των δικαστών ανά φάκελο διαμορφώνεται ως εξής:

Υπόθεση 4000 (Bezeq – Walla): Είναι η βαρύτερη υπόθεση, καθώς αφορά κατηγορίες ότι ο Νετανιάχου ενέκρινε ρυθμιστικές αποφάσεις που απέφεραν οικονομικά οφέλη εκατοντάδων εκατομμυρίων σέκελ στον Σαούλ Ελόβιτς, βασικό μέτοχο του τηλεπικοινωνιακού ομίλου Bezeq, με αντάλλαγμα ευνοϊκή δημοσιογραφική κάλυψη από τον ιστότοπο Walla, επίσης ιδιοκτησίας του Ελόβιτς. Οι δικαστές εντόπισαν κενά και στα δύο σκέλη: εξέφρασαν αμφιβολίες για την αξιοπιστία της κατάθεσης του πρώην γενικού διευθυντή του υπουργείου Επικοινωνιών, Σλόμο Φίλμπερ, λόγω μεταβολών στις εκδοχές του και αντιθέσεων με αντικειμενικά στοιχεία (χωρίς να αναφερθούν ειδικά στον μάρτυρα κατηγορίας Νιρ Χέφετς), ενώ αμφισβήτησαν τα αντικειμενικά κριτήρια της υποτιθέμενης προνομιακής κάλυψης και το αν ο Νετανιάχου γνώριζε την έκτασή της. Κρίνοντας ότι οι πιθανότητες καταδίκης είναι χαμηλές ακόμη και για την απιστία, εισηγήθηκαν ευρύτερη επανεξέταση, πέρα από τις παρεμβάσεις του Ιουνίου 2023 και του Ιουνίου 2026 που αφορούσαν μόνο τη δωροδοκία, διευκρινίζοντας πάντως ότι τυχόν απόσυρση κατηγοριών για τον πρωθυπουργό δεν παύει αυτομάτως τη δίωξη για τον Σαούλ Ελόβιτς και τη σύζυγό του, Ίρις.

Υπόθεση 2000 (Yedioth Ahronoth): Αφορά τις συνομιλίες του Νετανιάχου με τον εκδότη της εφημερίδας Yedioth Ahronoth , Άρνον Μόζες, για ευνοϊκότερη κάλυψη με αντάλλαγμα νομοθετικές κινήσεις που θα αποδυνάμωναν την ανταγωνιστική Israel Hayom . Οι δικαστές αμφισβήτησαν κατά πόσον τα πραγματικά περιστατικά και τα αποδεικτικά στοιχεία στηρίζουν τα νομικά συμπεράσματα της εισαγγελίας περί στοιχειοθέτησης ποινικού αδικήματος, δίνοντας στην κατηγορούσα αρχή τη δυνατότητα να παρουσιάσει αναλυτική νομική επιχειρηματολογία.

Υπόθεση 1000 (Πολυτελή δώρα): Αφορά πολυτελή δώρα αξίας εκατοντάδων χιλιάδων σέκελ που φέρεται να έλαβε ο Νετανιάχου από τον μεγιστάνα του Χόλιγουντ Άρνον Μίλτσαν και τον Αυστραλό δισεκατομμυριούχο Τζέιμς Πάκερ, με αντάλλαγμα εξυπηρετήσεις κυρίως προς τον Μίλτσαν. Σε αυτή την υπόθεση οι δικαστές δεν εξέφρασαν ανάλογες σοβαρές αμφιβολίες για τη βάση των κατηγοριών, σημειώνοντας ότι το μεγαλύτερο μέρος των αποδείξεων έχει ήδη παρουσιαστεί και προτείνοντας να βρεθεί διαδικαστικός τρόπος για να ληφθεί η εκκρεμούσα κατάθεση του Τζέιμς Πάκερ στο εξωτερικό, ώστε να εκδοθεί απόφαση ή να επιδιωχθεί συμφωνία.

Το εμπόδιο της «ηθικής απαξίας» και το πολιτικό σκηνικό

Η παρέμβαση των δικαστών επαναφέρει στο προσκήνιο το σενάριο εξωδικαστικής συμφωνίας μεταξύ εισαγγελίας και υπεράσπισης. Η γενική εισαγγελέας Γκάλι Μπαχαράβ-Μιάρα δήλωσε ότι οι παρατηρήσεις του δικαστηρίου θα εξεταστούν και ότι υπάρχουν δύο δρόμοι: είτε η έκδοση δικαστικής απόφασης είτε μια συμφωνία ανάλογη της φύσης των αδικημάτων, υπενθυμίζοντας ότι η εισαγγελία είχε απαντήσει θετικά στην πρωτοβουλία του Ισραηλινού προέδρου, Ισαάκ Χέρτσογκ, για συνομιλίες. Από την πλευρά του, ο συνήγορος του Νετανιάχου, Αμίτ Χαντάντ, ζήτησε να προχωρήσει η ποινική διαμεσολάβηση, προτείνοντας συνάντηση κεκλεισμένων των θυρών με τη γενική εισαγγελέα μέσα στο δικαστικό μέγαρο.

Ωστόσο, βασικό εμπόδιο για μια συμφωνία παραμένει το ενδεχόμενο καταδίκης για αδίκημα που φέρει τον χαρακτηρισμό της «ηθικής απαξίας», κάτι που θα υποχρέωνε τον Νετανιάχου να αποσυρθεί από τη δημόσια πολιτική ζωή για επτά χρόνια. Με το δικαστήριο να εμφανίζεται επιφυλακτικό σε δύο από τις τρεις υποθέσεις, μια εξέλιξη που οι Times of Israel χαρακτήρισαν «πολιτική ανάσα», δεν θεωρείται δεδομένο ότι ο πρωθυπουργός θα δεχόταν έναν τέτοιο όρο, ενώ ο ίδιος εξακολουθεί να αρνείται κάθε παράνομη πράξη, κάνοντας λόγο για κατασκευασμένες κατηγορίες και απόπειρα πραξικοπήματος από την αστυνομία, τους εισαγγελείς και τους πολιτικούς του αντιπάλους.

Το ιστορικό της δεκαετούς υπόθεσης και οι διεργασίες για κυβέρνηση

Οι εξελίξεις συμπίπτουν με τις μετεκλογικές διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης στο Ισραήλ, στις οποίες συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, το Λικούντ και το κόμμα Yashar του Γκάντι Άιζενκοτ, αν και οι δικαστές δεν συνέδεσαν τις προτάσεις τους με τις πολιτικές διεργασίες. Την ώρα της συνεδρίασης, ο Νετανιάχου βρισκόταν στην Κνεσέτ, όπου σε ομιλία του αναφέρθηκε στην εξέλιξη της αμερικανικής δημοκρατίας και την ισορροπία εξουσιών μεταξύ των θεσμών, αποφεύγοντας να σχολιάσει ευθέως όσα διαμείβονταν στο δικαστήριο.

Η δικαστική υπόθεση ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2016, όταν ο τότε γενικός εισαγγελέας Αβιχάι Μάντελμπλιτ διέταξε προκαταρκτική έρευνα έπειτα από στοιχεία της αστυνομικής μονάδας Lahav 433.

Μετά την πρώτη εξέταση του Νετανιάχου τον Ιανουάριο του 2017 και την άσκηση ποινικών διώξεων τον Νοέμβριο του 2019, το κατηγορητήριο κατατέθηκε τον Ιανουάριο του 2020, αφού ο ίδιος εγκατέλειψε την προσπάθεια εξασφάλισης κοινοβουλευτικής ασυλίας και η δίκη άρχισε τον Μάιο του 2020, καθιστώντας τον τον πρώτο εν ενεργεία πρωθυπουργό του Ισραήλ που παραπέμφθηκε σε ποινική δίκη.