Σε εκλογικό θρίλερ εξελίσσεται η αναμέτρηση στο Ισραήλ, καθώς τόσο τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα όσο και τα exit polls αποτυπώνουν ένα κατακερματισμένο κοινοβούλιο (Κνεσέτ), στο οποίο κανένα από τα δύο μεγάλα μπλοκ δεν εξασφαλίζει την κρίσιμη πλειοψηφία των 61 εδρών. Παρά την πρωτιά του κόμματος Λικούντ, η πλειοψηφία των ψηφοφόρων στράφηκε κατά της κυβερνητικής συμμαχίας του Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενώ ρυθμιστικό ρόλο αποκτούν τα αραβικά κόμματα.

Η εκλογική διαδικασία σημαδεύτηκε από ιστορικό ρεκόρ συμμετοχής, που άγγιξε το 77,7% —το υψηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί από το 1999— επιβεβαιώνοντας την υψηλή πόλωση και την κρισιμότητα της αναμέτρησης.

Με καταμετρημένο το 57,3% των ψήφων η προσωρινή κατανομή στην Κνεσέτ των 120 εδρών διαμορφώνεται ως εξής:

Μπλοκ Νετανιάχου: 55 έδρες

Μπλοκ Άιζενκοτ: 49 έδρες

Αραβικά κόμματα: 16 έδρες

Σε ρόλο ρυθμιστή τα αραβικά κόμματα

Η θεαματική άνοδος των αραβικών κομμάτων —από τις 10 έδρες της προηγούμενης σύνθεσης σε 15-18 με βάσει τα exit polls— αποτελεί τη σημαντικότερη ανατροπή της εκλογικής βραδιάς. Η μαζική κινητοποίηση των Αράβων ψηφοφόρων όχι μόνο ενίσχυσε τη δική τους κοινοβουλευτική παρουσία, αλλά άφησε εκτός Βουλής δεξιούς συμμάχους του πρωθυπουργού, αποδυναμώνοντας το κυβερνητικό στρατόπεδο.

Ωστόσο, το αποτέλεσμα φέρνει σε δύσκολη θέση και τον ηγέτη της αντιπολίτευσης, Γκάντι Άιζενκοτ. Παρά τη δήλωσή του περί «πλήρους έλλειψης εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση Νετανιάχου» και τη δέσμευσή του για σχηματισμό «σιωνιστικής κυβέρνησης», για να φτάσει τις 61 έδρες θα χρειαστεί τη σύμπραξη των αραβικών κομμάτων — ενδεχόμενο το οποίο είχε απορρίψει κατηγορηματικά προεκλογικά.

Δείτε τα αποτελέσματα που έδωσαν τα exit polls, όπως τα δημοσιεύει η Jerusalem Post:

Από την πλευρά της κυβέρνησης, ο υπουργός Εξωτερικών Γκιντεόν Σάαρ έσπευσε να χαρακτηρίσει «πρόωρους τους πανηγυρισμούς της Αριστεράς», υπογραμμίζοντας ότι το Λικούντ παραμένει η ισχυρότερη πολιτική δύναμη της χώρας.

Τα 5 σενάρια της επόμενης ημέρας

Με τα επίσημα αποτελέσματα να αναμένονται εντός των επόμενων ημερών, πολιτικοί αναλυτές επισημαίνουν πέντε πιθανά σενάρια για την άρση του αδιεξόδου:

Προσφυγή σε νέες εκλογές εάν δεν καταστεί δυνατή η εξασφάλιση πλειοψηφίας.

Κυβέρνηση υπό τον Γκάντι Άιζενκοτ (με κάποια μορφή ανοχής ή στήριξης από τα αραβικά κόμματα).

Σχηματισμός κυβέρνησης εθνικής ενότητας μεταξύ των κεντρικών παρατάξεων.

Νέα δεξιά συμμαχία υπό τον Μπενιαμίν Νετανιάχου (μέσω αναζήτησης μεμονωμένων συμμάχων).

Κυβέρνηση Άιζενκοτ με αποστασίες βουλευτών από το σημερινό κυβερνητικό στρατόπεδο.

Ο Πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, αναμένεται να ξεκινήσει κύκλο διαβουλεύσεων με τους πολιτικούς αρχηγούς αμέσως μετά την επισημοποίηση των αποτελεσμάτων, προκειμένου να δώσει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στον υποψήφιο με τις μεγαλύτερες πιθανότητες συγκρότησης βιώσιμου συνασπισμού.