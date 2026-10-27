Οι κάλπες στο Ισραήλ όπου διεξάγονται οι κρίσιμες Βουλευτικές Εκλογές που θα κρίνουν την παραμονή του Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στην εξουσία, θα κλείσουν στις 10 το βράδυ, ώρα Ελλάδος, (Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2026).

Η Κνεσέτ ανακοίνωσε μέσω του λογαριασμού της στο X ότι τα Εκλογικά Τμήματα θα κλείσουν στις 22:00 τοπική ώρα, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Η ανακοίνωση έρχεται ενώ, σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή απέρριψε το αίτημα των κομμάτων του συνασπισμού Νετανιάχου (Λικούντ) για παράταση της ψηφοφορίας πέραν των 22:00.

Όπως είχε ανακοινώσει νωρίτερα η Επιτροπή, όσοι ψηφοφόροι βρίσκονται στην ουρά κατά την ώρα κλεισίματος των Εκλογικών Τμημάτων θα έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν.

Εν τω μεταξύ, με αυξημένη συμμετοχή διεξάγονται οι βουλευτικές εκλογές στο Ισραήλ, με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να διεκδικεί την παραμονή του στην εξουσία απέναντι σε ένα ετερόκλητο μέτωπο κομμάτων της αντιπολίτευσης, στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023 και τρία χρόνια πολέμου.

Έως τις 18:00 είχε προσέλθει στις κάλπες το 66,7% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων, ποσοστό αυξημένο κατά εννέα ποσοστιαίες μονάδες, σε σχέση με την αντίστοιχη ώρα των προηγούμενων εκλογών.

Πρωτοφανής συμμετοχή

Σε μια εκλογική αναμέτρηση ιστορικών διαστάσεων, περίπου 70.000 Ισραηλινοί επέστρεψαν από το εξωτερικό για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα —αριθμός χωρίς προηγούμενο για τη χώρα— ενώ εκατοντάδες χιλιάδες νέοι εκλογείς προσέρχονται για πρώτη φορά στις κάλπες.

Η ψηφοφορία ολοκληρώνεται στις 22:00 (ώρα Ελλάδας), με τους τηλεοπτικούς σταθμούς του Ισραήλ να δημοσιοποιούν αμέσως μετά τα πρώτα exit polls. Αν και αυτά θα διαμορφώσουν μια αρχική εικόνα, δεν αποκλείεται να υπάρξουν ουσιώδεις διαφορές σε σχέση με τα τελικά αποτελέσματα.

Το εκλογικό σώμα βρίσκεται μπροστά σε ένα βαθύ δίλημμα, επιλέγοντας ανάμεσα σε δύο εκ διαμέτρου αντίθετα οράματα για το μέλλον του κράτους.

Στην εξουσία επιχειρεί να διατηρηθεί ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, επικεφαλής της πιο σκληροπυρηνικής δεξιάς κυβέρνησης που γνώρισε ποτέ το Ισραήλ, σε σύμπραξη με εθνικιστικές και υπερορθόδοξες παρατάξεις. Απέναντί του ορθώνεται ένας πολυφωνικός συνασπισμός της αντιπολίτευσης, με βασική φυσιογνωμία τον πρώην αρχηγό του στρατού, Γκάντι Άιζενκοτ, ο οποίος βίωσε την απώλεια του γιου του, στις μάχες της Γάζας.

Παρ’ όλα αυτά, οι προβλέψεις δείχνουν ότι καμία παράταξη δεν θα αγγίξει το κρίσιμο όριο των 61 εδρών που απαιτείται για αυτοδύναμη κυβέρνηση, εξέλιξη που προαναγγέλλει μακρές και επίπονες παρασκηνιακές διαβουλεύσεις.

Με την προεκλογική ατζέντα να κυριαρχείται από τα διλήμματα γύρω από τους δημοκρατικούς θεσμούς και την εθνική ασφάλεια, η σημερινή κάλπη εκλαμβάνεται ουσιαστικά ως κρίσιμο δημοψήφισμα για την πολιτική επιβίωση του Νετανιάχου.

Νετανιάχου: «Βρισκόμαστε σε κίνδυνο…»

Σύμφωνα με την Jerusalem Post, ο Νετανιάχου στην προσπάθειά του να κινητοποιήσει τους δεξιούς ψηφοφόρους, σε ένα βίντεο που κυκλοφόρησε σήμερα, προειδοποίησε για τις προσπάθειες των κομμάτων της αντιπολίτευσης να φέρουν τους ψηφοφόρους στις κάλπες.

«Βρισκόμαστε σε κίνδυνο, επειδή η αριστερά ωθεί τους χιλιάδες υποστηρικτές της χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, ώστε να έρθουν στο εκλογικό τμήμα», είπε σε έκκληση προς τους κατοίκους της Δυτικής Όχθης, ζητώντας τους να βοηθήσουν να φτάσουν οι ψηφοφόροι στις κάλπες.

Το Λικούντ έχει προετοιμάσει μια εκτεταμένη επιχείρηση κινητοποίησης ψηφοφόρων, συνεργαζόμενο με άλλα κόμματα στο πολιτικό του στρατόπεδο, για να αυξήσει την προσέλευση πριν το κλείσιμο των εκλογικών τμημάτων. Θυμάται επίσης τις εκλογές του 2022, όταν οι προσπάθειές του για κινητοποίηση ψηφοφόρων βοήθησαν το μπλοκ του Νετανιάχου να κερδίσει 64 έδρες στην Κνεσέτ. Εκείνη την εποχή, το κόμμα κατάφερε να αυξήσει την προσέλευση των υποστηρικτών του κατά περίπου πέντε ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με τις προηγούμενες εκλογές.

Αυτή τη φορά, ωστόσο, η ανησυχία, σύμφωνα με ένα στέλεχος του κόμματος, είναι ότι οι επαναλαμβανόμενες προειδοποιήσεις για τον κίνδυνο απώλειας της εξουσίας δεν προκαλούν πλέον την ίδια ανταπόκριση.