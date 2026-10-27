Θρίλερ στις εκλογές του Ισραήλ δείχνουν τα πρώτα exit polls ων μεγάλων τηλεοπτικών δικτύων. Οι εκλογές διεξήχθησαν με φόντο την εύθραυστη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, την ένταση με το Ιράν αλλά και με τις εχθροπραξίες στη Λωρίδα της Γάζας και στην Δυτική Όχθη.

Από τη μια πλευρά ο Μπένιαμίν Νετανιάχου ελπίζει πως θα είναι ο μεγάλος νικητής, όμως οι αντίπαλοί του «υπόσχονται» και αυτοί το ίδιο.

Τα exit polls που δημοσιοποίησαν μεγάλου ισραηλινά τηλεοπτικά δίκτυα δείχνουν ότι ούτε ο πολιτικός συνασπισμός του Νετανιάχου ούτε εκείνος του κύριου ανταγωνιστή του, του πρώην αρχηγού του στρατού Γκάντι Άιζενκοτ, καταφέρνουν να εξασφαλίσουν τις 61 έδρες που απαιτούνται για την κοινοβουλευτική πλειοψηφία

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα κάποια αποτελέσματα που είδαν το φως της δημοσιότητας, παρότι το κόμμα «Λικούντ» του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου αναδεικνύεται πρώτο σε ψήφους, με το όριο της απόλυτης πλειοψηφίας να βρίσκεται στις 61 έδρες, κανένα από τα δύο βασικά στρατόπεδα δεν καταφέρνει να εξασφαλίσει αυτοδύναμη κοινοβουλευτική δύναμη.

Τα πρώτα exit polls δείχνουν οριακό προβάδισμα στον συνασπισμό της αντιπολίτευσης με 52-53 έδρες έναντι 50 του κυβερνητικού συνασπισμού.

Την ίδα ώρα τα αραβικά κόμματα καταγράφουν ιστορικό υψηλό αποσπώντας 18 έδρες και φέρεται πως καθίστανται ο απόλυτος ρυθμιστικός παράγοντας της επόμενης ημέρας.

🚨🚨🚨🚨 BREAKING: Exit polls in Israel. I24NEWS Netanyahu Block: 55

Opposition Block: 49

Arab parties Block: 16 — Amichai Stein (@AmichaiStein1) October 27, 2026

Τα ευρήματα των Exit Polls

Οι κάλπες για την ανάδειξη της 26ης Κνεσέτ έκλεισαν στις 22:00 το βράδυ της Τρίτης (27/10), με τις πρώτες εκτιμήσεις των ισραηλινών τηλεοπτικών δικτύων Channel 12 και Channel 13 να αποτυπώνουν ένα εξαιρετικά κατακερματισμένο πολιτικό τοπίο.

Παρότι το κόμμα «Λικούντ» διατηρεί την πρώτη θέση σε απόλυτο αριθμό ψήφων, η κατανομή των δυνάμεων στην 120μελή ισραηλινή βουλή δεν αφήνει περιθώρια εύκολων συμμαχιών για τον νυν πρωθυπουργό:

Μπλοκ Αντιπολίτευσης (εβραϊκά κόμματα): Αναδεικνύεται στο μεγαλύτερο κοινοβουλευτικό σχήμα, συγκεντρώνοντας συνολικά 52 έδρες .

Συνασπισμός Νετανιάχου: Τα κόμματα που στηρίζουν τον εν ενεργεία πρωθυπουργό περιορίζονται συνολικά στις 50 έδρες .

Αραβικά Κόμματα: Καταγράφουν εντυπωσιακή άνοδο αποσπώντας 18 έδρες, επίδοση που αποτελεί ιστορικό ρεκόρ στα κοινοβουλευτικά χρονικά του Ισραήλ.

Israel’s initial exit polls, side by side. Six channels, six projections. All put Netanyahu-aligned parties below 61 seats. These are exit polls, not official results.

https://t.co/8uK9vQPpA7 https://t.co/Quy2KFc6iO — Zvika Klein צביקה קליין (@ZvikaKlein) October 27, 2026

Ιστορικό ρεκόρ 18 εδρών για τα Αραβικά κόμματα

Όπως επισημαίνει η εφημερίδα Haaretz, η πλειοψηφία του εκλογικού σώματος τάχθηκε ουσιαστικά κατά της παραμονής του Μπενιαμίν Νετανιάχου στην εξουσία. Ωστόσο, η αδυναμία του παραδοσιακού εβραϊκού μπλοκ της αντιπολίτευσης να αγγίξει από μόνο του το όριο των 61 εδρών καθιστά τη στάση των αραβικών κομμάτων κομβικής σημασίας.

Τα αραβικά κόμματα, τα οποία τοποθετούνται επίσης απέναντι στον Νετανιάχου, βρίσκονται πλέον σε θέση ισχύος ως πιθανοί ρυθμιστές των εξελίξεων. Χωρίς τη δική τους κοινοβουλευτική στήριξη, ανοχή ή συμμετοχή, καμία κυβερνητική σύνθεση δεν φαίνεται ικανή να εξασφαλίσει καθαρή πλειοψηφία.

Η πρώτη δήλωση του Άιζενκοτ μετά τα exit polls

Ο Γκάντι Άιζενκοτ δεσμεύτηκε για τον σχηματισμό νέας «σιωνιστικής κυβέρνησης» στο Ισραήλ, χαρακτηρίζοντας τα πρώτα εκλογικά αποτελέσματα ως ξεκάθαρη επικράτηση του πολιτικού κέντρου.

«Αν αυτά είναι τα τελικά αποτελέσματα, πρόκειται για μια ολοκληρωτική νίκη της κυρίαρχης πλειοψηφίας της ισραηλινής κοινωνίας. Θα εργαστώ άμεσα για να υλοποιηθεί η βούληση του λαού και για να αλλάξει η κυβέρνηση Νετανιάχου το συντομότερο δυνατό», συμπλήρωσε.

Τι έδειξε το Exit poll του δικτύου Kan 11

Σύμφωνα με το exit poll της ισραηλινής δημόσιας ραδιοτηλεόρασης (Kan), το Λικούντ του Μπενιαμίν Νετανιάχου κατακτά την πρώτη θέση με 25 έδρες, ακολουθούμενο από το Γιασάρ του Γκάντι Άιζενκοτ με 21 έδρες. Παρόλα αυτά, σε επίπεδο συνασπισμών, το μπλοκ της αντιπολίτευσης υπό τον Άιζενκοτ διατηρεί το προβάδισμα συγκεντρώνοντας 53 έδρες έναντι 50 του μπλοκ Νετανιάχου. Καθοριστικό ρόλο φαίνεται να διαδραματίζουν τα αραβικά κόμματα, τα οποία εξασφαλίζουν 17 έδρες και στέκονται απέναντι στον σημερινό πρωθυπουργό, παραμένοντας ωστόσο εκτός του αντιπολιτευτικού συνασπισμού.