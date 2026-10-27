Ανεξέλεγκτες διαστάσεις πήρε η οργή των πολιτών στην πολιτεία Τσιάπας του νότιου Μεξικού, με την τοπική κοινωνία να προχωρά σε πράξεις ωμής αυτοδικίας. Στο στόχαστρο εκατοντάδων εξαγριωμένων κατοίκων βρέθηκαν δύο άνδρες, οι οποίοι θεωρούνταν υπεύθυνοι για τον βιασμό και τη δολοφονία μίας 12χρονης μαθήτριας και της 55χρονης γιαγιάς της.

Η υπόθεση πήρε δραματική τροπή όταν το πλήθος έστησε μπλόκο στις αστυνομικές δυνάμεις, απέσπασε με τη βία τους δύο συλληφθέντες και εκτέλεσε επί τόπου τον έναν από αυτούς, αφήνοντας το πτώμα του στον δρόμο.

Ενέδρα στην αστυνομία και εκτέλεση στον δρόμο

Τα αιματηρά επεισόδια εκτυλίχθηκαν τη νύχτα του Σαββάτου 24 Οκτωβρίου, αμέσως μετά την επίσημη γνωστοποίηση της σύλληψης των δύο υπόπτων —του Αντρές «Ν» («Ελ Σέρα») και του Αρμάντο «Ν» («Ελ Μέλο»). Κατά τη διαδικασία μεταφοράς τους από το Δημαρχείο του Οστουακάν προς σωφρονιστικό ίδρυμα υψίστης ασφαλείας στην πρωτεύουσα Τούξτλα Γκουτιέρες, οι αστυνομικοί βρέθηκαν περικυκλωμένοι.

Μέσα σε κλίμα γενικευμένης αναταραχής, με διακοπές στο ρεύμα και στις τηλεπικοινωνίες, αλλά και φωτιές στους γύρω δρόμους, οι αστυνομικές δυνάμεις υπερκεράστηκαν αριθμητικά. Το πλήθος κατάφερε να αρπάξει τους κρατούμενους.

Ο «Ελ Σέρα», γνωστός στις Αρχές για ένοπλες ληστείες, ξυλοκοπήθηκε άγρια με πέτρες και λοστούς πριν αποκεφαλιστεί μπροστά στο Δημαρχείο. Αντίθετα, ο «Ελ Μέλο» γλίτωσε την τελευταία στιγμή χάρη στην επέμβαση αστυνομικών και διακομίστηκε βαριά τραυματισμένος στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται υπό αυστηρή φρούρηση.

🚨 #MEXICO: Furious villagers in Ostuacán, Chiapas, lynched and decapitated a suspect after a 55-year-old woman and her 12-year-old granddaughter were murdered. A second suspect was seriously injured after the mob stormed police custody. #BINI #LaGranjaGala Lula https://t.co/3nh7G9DsRw — Eyes on the Globe (@eyes_globe) October 26, 2026

🚨 Ostuacán, Chiapas, México. No dia 24/10, moradores invadiram a comandancia e lincharam dois suspeitos do feminicídio de Miriam (cerca de 52 anos) e da neta Ariana (12 anos), sumidas desde 19/10. Um (Andrés “El Cera”) morreu e foi decapitado; o outro (Armando “El Melo”) ficou gravemente ferido. — FREE BUBBLE (@FreeBubble40637) October 25, 2026

Το χρονικό της εξαφάνισης και τα μακάβρια ευρήματα

Το υπόβαθρο της τραγωδίας ξεκίνησε στις 19 Οκτωβρίου, όταν χάθηκαν τα ίχνη της 55χρονης Μίριαμ Κρουζ Αλπούτσε και της 12χρονης εγγονής της, Αριάνα Σκάρλετ. Οι δύο γυναίκες είχαν μεταβεί σε οικογενειακό ράντσο στην περιοχή Ριβέρα Ταντσιτσάλ για αγροτικές εργασίες, χωρίς έκτοτε να δώσουν σημεία ζωής.

Μετά από δήλωση εξαφάνισης από τη μητέρα του κοριτσιού, στήθηκε εκτεταμένη επιχείρηση αναζήτησης. Στις 21 Οκτωβρίου εντοπίστηκε η σορός της 55χρονης καλυμμένη με σακούλες και μουσαμά κοντά σε ρέμα. Δύο ημέρες αργότερα, οι διασώστες βρήκαν νεκρή και τη 12χρονη σε παρακείμενο δάσος.

Τα πορίσματα των ιατροδικαστών και το κίνητρο

Η ιατροδικαστική εξέταση επιβεβαίωσε τη σκληρότητα των δραστών. Η γιαγιά κατέληξε από ακατάσχετη αιμορραγία εξαιτίας βαθιών τραυμάτων στον λαιμό από αιχμηρό αντικείμενο. Η 12χρονη έφερε συντριπτικά κατάγματα στο κρανίο, αμυντικά τραύματα και σημάδια στραγγαλισμού, ενώ διαπιστώθηκε επίσημα ότι είχε υποστεί σεξουαλική κακοποίηση πριν δολοφονηθεί.

Σύμφωνα με τον γενικό εισαγγελέα Χόρχε Λουίς Γιαβέν Αμπάρκα, οι δράστες είχαν στήσει καρτέρι στα θύματα. Ως βασικό κίνητρο προκρίνεται η προσωπική εκδίκηση, με αφορμή οικονομικές συναλλαγές για αγοραπωλησία ζώων, με κύριο υπαίτιο τον «Ελ Μέλο».

Δικαστικές έρευνες και προειδοποίηση για την αυτοδικία

Η αυτοδικία ενεργοποίησε άμεσα τις Δικαστικές Αρχές, οι οποίες άνοιξαν ξεχωριστή δικογραφία για τη δολοφονία του «Ελ Σέρα», υπενθυμίζοντας ότι ο νόμος τιμωρεί αυστηρά τέτοιες ενέργειες. Παράλληλα, για τον επιζώντα ύποπτο, η εισαγγελία ζητά τη μέγιστη ποινή, που φτάνει τα 100 έτη κάθειρξης για τη διπλή δολοφονία.

Από την πλευρά του, ο Κυβερνήτης της Τσιάπας, Εδουάρδο Ραμίρες Αγκιλάρ, απηύθυνε έκκληση για ψυχραιμία, τονίζοντας ότι η βία δεν καταπολεμάται με βία και ότι η λήψη του νόμου από τους πολίτες οδηγεί μόνο σε έναν ανεξέλεγκτο κύκλο αίματος.