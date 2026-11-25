Η αποκάλυψη ερωτικής σχέσης με υφισταμένη έχει οδηγήσει στο παρελθόν στην απομάκρυνση ισχυρών διευθυνόντων συμβούλων από κορυφαίους ομίλους, ωστόσο στην περίπτωση του Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia οι κανόνες λειτούργησαν διαφορετικά, όπως σχολιάζει το Bloomberg.

Παρά τις αναφορές ότι διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση με γυναίκα που φέρεται να συνδέεται με κατασκοπεία, καθώς και ότι δεν είχε γνωστοποιήσει ερωτικές σχέσεις με τουλάχιστον δύο υφιστάμενές του, μεταξύ των οποίων η επικεφαλής του τομέα υγειονομικής περίθαλψης της εταιρείας, Κίμπερλι Πάουελ, ο Χουάνγκ επέστρεψε στο τιμόνι της Nvidia.

Απόκλιση από τους κανόνες της εποχής #MeToo και σφοδρές επικρίσεις

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Bloomberg, η απόφαση αυτή αποτελεί σημαντική απόκλιση από τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που επικράτησαν στις ΗΠΑ την τελευταία δεκαετία, ιδίως μετά το κίνημα #MeToo.

Αντίστοιχες υποθέσεις είχαν οδηγήσει στο παρελθόν στην αποχώρηση CEO από εταιρείες όπως η BP, η AIG, τα McDonald’s και η Nestlé, προκαλώντας αναταράξεις στα διοικητικά συμβούλια και πιέσεις στις μετοχές τους.

Η στάση της Nvidia, αντιθέτως, δημιουργεί το προηγούμενο ότι ακόμη και η απόκρυψη προσωπικών σχέσεων με εργαζομένους δεν αρκεί για να θέσει σε κίνδυνο τη θέση ενός στελέχους που θεωρείται αναντικατάστατο.

Η απόφαση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από νομικούς και ειδικούς σε θέματα εταιρικής ηθικής:

Γκλόρια Όλρεντ: Η δικηγόρος, γνωστή από την εκπροσώπηση γυναικών σε υποθέσεις του κινήματος #MeToo, χαρακτήρισε τη στάση του διοικητικού συμβουλίου «χαστούκι στο πρόσωπο», τονίζοντας ότι στέλνει το μήνυμα πως είναι αποδεκτές οι σεξουαλικές σχέσεις με εργαζομένους, συνεργάτες ή πελάτες.

Μπο Γιανγκ Λι: Η ειδικός σε ζητήματα ηθικής της τεχνητής νοημοσύνης και πρώην επικεφαλής διαφορετικότητας στην Uber προειδοποίησε ότι η παραβίαση βασικών κανόνων στις προσωπικές σχέσεις λειτουργεί «σαν το καναρίνι στο ανθρακωρυχείο», προειδοποιώντας για πιθανές άλλες επικίνδυνες συμπεριφορές ενός ηγέτη, ενώ παράλληλα μπορεί να αποθαρρύνει εργαζομένους από το να καταγγέλλουν καταχρήσεις εξουσίας.

Ο «κεντρικός τραπεζίτης» της τεχνητής νοημοσύνης και το ράλι 31% της μετοχής

Στον αντίποδα των επικρίσεων, οι αγορές υποδέχθηκαν με ενθουσιασμό την επιστροφή του Χουάνγκ: οι μετοχές της Nvidia ενισχύθηκαν κατά περισσότερο από 31% τη Δευτέρα μετά την ανακοίνωση της επαναφοράς του, με τους επενδυτές να επαινούν την ειλικρίνειά του. Στη συζήτηση παρενέβη και ο Ντόναλντ Τραμπ, δημοσιεύοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα meme που απεικόνιζε τον Χουάνγκ να κρατά ένα έντονα κόκκινο σουτιέν και να υψώνει τη γροθιά του, παραπέμποντας στις φωτογραφίες του Αμερικανού προέδρου μετά την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του.

Η Τρέισι Γιου Γουάνγκ, καθηγήτρια χρηματοοικονομικών στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα, χαρακτήρισε τον Χουάνγκ «κεντρικό τραπεζίτη» της τεχνητής νοημοσύνης, εξηγώντας ότι οι επενδυτές είναι πρόθυμοι να παραβλέψουν σχεδόν τα πάντα προκειμένου να παραμείνει στη θέση του.

Επί των ημερών του, η Nvidia στήριξε την ανάπτυξη του κλάδου και μέσω συμφωνιών κυκλικής χρηματοδότησης, αγοράζοντας δικά της τσιπ και υποστηρίζοντας δανεισμό δισεκατομμυρίων δολαρίων για την κατασκευή κέντρων δεδομένων, γεγονός που ενίσχυσε τους φόβους ότι τυχόν αποχώρησή του θα προκαλούσε αναταράξεις σε ολόκληρη τη βιομηχανία της τεχνητής νοημοσύνης.

Τα προηγούμενα στη Silicon Valley και οι ανησυχίες για τις γυναίκες στον κλάδο

Η εταιρική ιστορία, ωστόσο, καταγράφει ότι η προστασία ισχυρών στελεχών μπορεί να αποδειχθεί δαπανηρή, όπως συνέβη στις περιπτώσεις του Μπόμπι Κότικ της Activision Blizzard και του Τράβις Κάλανικ της Uber, οι οποίες συνδέθηκαν με αποχωρήσεις προσωπικού, έρευνες των αρχών και πλήγματα στη φήμη των εταιρειών πριν υπάρξουν αλλαγές ηγεσίας.

Για τη Nvidia, ένας βασικός κίνδυνος αφορά την προσέλκυση και διατήρηση γυναικείου προσωπικού σε ένα περιβάλλον που η Μπο Γιανγκ Λι περιέγραψε ως εχθρικό για τις γυναίκες στη Silicon Valley. Στο ίδιο μήκος κύματος, η καθηγήτρια επιχειρηματικής ηθικής και δικαίου του Πανεπιστημίου της Βοστώνης, Καμπρίνα Τσανγκ, σημείωσε ότι το πρόβλημα έγκειται στο εχθρικό περιβάλλον που συναντούν οι γυναίκες όταν επιχειρούν να εξελιχθούν, ενώ η πρώην διευθύνουσα σύμβουλος επιχειρησιακών λειτουργιών της Meta, Σέριλ Σάντμπεργκ (συγγραφέας του βιβλίου «Lean In» του 2013), προειδοποίησε τον Δεκέμβριο ότι οι γυναίκες απομακρύνονται πλέον από τις εταιρείες καθώς υποχωρούν η εταιρική υποστήριξη και οι εργασιακές προστασίες.

Ενδεικτικές αυτού του κλίματος είναι η ακύρωση της τελευταίας στιγμής του ετήσιου συνεδρίου Grace Hopper μετά την αποχώρηση χορηγών, καθώς και έρευνα του περιοδικού Wired τον Σεπτέμβριο σε περισσότερες από 600 γυναίκες του κλάδου, η οποία κατέγραψε εκτεταμένα φαινόμενα υποτίμησης και αποθάρρυνσης.