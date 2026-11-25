Ο Κωνσταντίνος Ρήγος θα έχει την καλλιτεχνική διεύθυνση του Sing for Greece 2027, παίρνοντας τη θέση του Φωκά Ευαγγελινού, ο οποίος έχει ανακοινώσει πως δεν θα συμμετάσχει στη φετινή διοργάνωση λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων.

Την είδηση έκανε γνωστή η Βίκυ Καγιά, το βράδυ της Δευτέρας 23 Νοεμβρίου, κατά τη διάρκεια του MadWalk, όπου ο χορογράφος βραβεύτηκε για τη μακρόχρονη προσφορά του στον θεσμό.

«Τον Φεβρουάριο θα αναλάβει την καλλιτεχνική διεύθυνση του Sing for Greece για την ανάδειξη του καλλιτέχνη και του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στη Eurovision», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η στιγμή καταγράφηκε σε βίντεο από θεατή της εκδήλωσης και στη συνέχεια δημοσιεύτηκε στο TikTok.

Η προηγούμενη εμπειρία του Κωνσταντίνου Ρήγου στη Eurovision

Ο Κωνσταντίνος Ρήγος έχει συνεργαστεί αρκετές φορές με την ελληνική συμμετοχή στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού. Το 2011 επιμελήθηκε τη σκηνική παρουσία του Λούκα Γιώρκα και του Stereo Mike με το τραγούδι «Watch My Dance».

Έναν χρόνο αργότερα ανέλαβε τη σκηνική παρουσίαση της Ελευθερίας Ελευθερίου με το «Aphrodisiac», ενώ το 2023 είχε την καλλιτεχνική επιμέλεια της εμφάνισης του Βίκτωρα Βερνίκου με το τραγούδι «What They Say».

Οι ημερομηνίες του Sing for Greece 2027

Το πρόγραμμα της ελληνικής διαδικασίας επιλογής έχει ήδη ανακοινωθεί. Οι δύο ημιτελικοί θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 9 και την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου, ενώ ο μεγάλος τελικός έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 13 Φεβρουαρίου.

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