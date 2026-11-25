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Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγο στην Κεφαλονιά.
Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 18,6 χιλιομέτρων, ενώ το επίκεντρό του εντοπίζεται 3 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Σάμης.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει αναφορές για ζημιές.
Δείτε πως κατέγραψε τον σεισμό ο σεισμογράφος του Πανεπιστημίου Πατρών που βρίσκεται εγκατεστημένος στο Φιακάρδο:
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