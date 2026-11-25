Προσθήκη του zougla.gr στην Google

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγο στην Κεφαλονιά.

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 18,6 χιλιομέτρων, ενώ το επίκεντρό του εντοπίζεται 3 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Σάμης.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει αναφορές για ζημιές.

Δείτε πως κατέγραψε τον σεισμό ο σεισμογράφος του Πανεπιστημίου Πατρών που βρίσκεται εγκατεστημένος στο Φιακάρδο: