Την πόρτα του χειρουργείου περνά την Τετάρτη (25/11) η Χριστίνα Βακάκη, προκειμένου να υποβληθεί σε λεπτή μικροχειρουργική επέμβαση στον αγκώνα, έπειτα από τον σοβαρό τραυματισμό της όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στη Βούλα κατά τη διάρκεια της πρωινής της άθλησης.

Όπως προκύπτει από τις ιατρικές ενημερώσεις, τα υπόλοιπα ορθοπεδικά τραύματα που υπέστη η 29χρονη έχουν ήδη διευθετηθεί, αφήνοντας το πρόβλημα στον αγκώνα ως τη μοναδική εκκρεμότητα που απαιτεί χειρουργική αποκατάσταση.

Η ζωή της 29χρονης δεν διατρέχει κανέναν κίνδυνο. Υπενθυμίζεται ότι αμέσως μετά το ατύχημα είχε διακομιστεί αρχικά στο Ασκληπιείο Βούλας για την παροχή των πρώτων βοηθειών, προτού μεταφερθεί στο νοσοκομείο «Υγεία» όπου και συνεχίζεται η νοσηλεία της.

Το χρονικό του τροχαίου ατυχήματος στη λεωφόρο Ευελπίδων

Το περιστατικό έλαβε χώρα το πρωί της περασμένης Πέμπτης (19/11), λίγο μετά τις 10:00. Η Χριστίνα Βακάκη έκανε τζόκινγκ στην ευρύτερη περιοχή της λεωφόρου Ευελπίδων, έχοντας μαζί της άνδρες της προσωπικής της ασφάλειας, οι οποίοι την ακολουθούσαν διακριτικά με ένα βαν και μία μηχανή.

Τη στιγμή που η 29χρονη επιχείρησε να περάσει απέναντι στη συμβολή με την οδό Καλύμνου, κάνοντας χρήση της διάβασης πεζών, ένα διερχόμενο ΙΧ, που κινούνταν με κατεύθυνση από τη Βάρη προς το Κορωπί, την παρέσυρε. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα η νεαρή γυναίκα να εκτιναχθεί σε απόσταση σχεδόν 30 μέτρων.

Η μαρτυρία για το φορτηγό που έκρυβε την ορατότητα

Καθοριστικό ρόλο στην πρόκληση του ατυχήματος φαίνεται πως έπαιξε ένα φορτηγό που βρισκόταν στο σημείο, το οποίο περιόρισε σημαντικά το οπτικό πεδίο, σύμφωνα με όσα καταθέτουν αυτόπτες μάρτυρες.

«Επιχείρησε να περάσει τον δρόμο, αλλά ένα φορτηγό τής έκοβε την ορατότητα, με αποτέλεσμα να μην αντιληφθεί το αυτοκίνητο που ερχόταν και την χτύπησε», ανέφερε χαρακτηριστικά άνθρωπος που βρισκόταν μπροστά στο συμβάν.

Όπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές, το βαρύ όχημα βρισκόταν στη λωρίδα από την οποία ξεκίνησε να διασχίζει το οδόστρωμα η 29χρονη, εμποδίζοντας την οπτική της επαφή με την υπόλοιπη κυκλοφορία. Στην προσπάθειά της να το προσπεράσει για να περάσει απέναντι, βρέθηκε ξαφνικά στην πορεία του ΙΧ.