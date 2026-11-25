Η πρώτη κινεζική startup μάρκα οχημάτων νέας ενέργειας (NEV) εδραιώνει ακόμη περισσότερο τη θέση της στον παγκόσμιο χάρτη της αυτοκίνησης. Αναπτύσσεται ταχύτατα και καταγράφει εκπληκτικά ρεκόρ.

Ο Οκτώβριος του 2026 ήταν ο πιο πετυχημένος μήνας της Leapmotor με 106.127 παραδόσεις, ενώ από τον Ιανουάριο έως και τον Οκτώβριο το συνολικό νούμερο ήταν 772.666 μονάδες. Ένα σημαντικό μέρος στην εμπορική της επιτυχία οφείλεται στην πληρέστατη γκάμα με πέντε μοντέλα.

Εισαγωγικό είναι το T03, το πιο προσιτό ηλεκτρικό -και αυτόματο- αυτοκίνητο της ελληνικής αγοράς. Κοστίζει €16.290 και δίνει επιλογή χρώματος χωρίς χρέωση, ενώ η αυτονομία είναι 265 km στον μικτό κύκλο WLTP και 395 στον αστικό.

Η ναυαρχίδα της Leapmotor ονομάζεται C10 και είναι ένα D-SUV με μήκος 4,74 m. Διατίθεται ως αμιγώς ηλεκτρικό καθώς και με το πρωτοποριακό υβριδικό σύστημα Hybrid EV. Σε αυτό, ένας θερμικός κινητήρας λειτουργεί σα γεννήτρια όταν χρειάζεται και χωρίς να κινεί ποτέ τους τροχούς εξασφαλίζει αυτονομία σχεδόν 1.000 km.

Την ίδια τεχνολογία χρησιμοποιεί και το C-SUV που ονομάζεται B10.

Ξεχωριστή θέση στην γκάμα της Leapmotor κατέχει το Β05, ένα εντυπωσιακό ηλεκτρικό C-Hatchback με κουπέ σχεδίαση, που χαίρεσαι να βλέπεις και να οδηγείς. Αποδίδει 218 HP στους πίσω τροχούς, διατίθεται με δύο επιλογές μπαταρίας και έχει αυτονομία έως 482 km στο μικτό κύκλο WLTP. Οι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες προδιαγραφές συνοδεύονται από αντίστοιχα ενδιαφέροντα τιμοκατάλογο, με εισαγωγική τιμή €22.790 (με την κρατική επιδότηση).

Το πιο νέο μοντέλο είναι το Β03Χ, ένα αμιγώς ηλεκτρικό B-SUV με compact διαστάσεις, κορυφαία πρακτικότητα, 510 lt χώρου αποσκευών και υψηλή τεχνολογία. Η εισαγωγική τιμή είναι μόλις €19.990 συνεχίζοντας την αξεπέραστα value for money προσέγγιση της μάρκας.

Στην Ελλάδα, η Leapmotor εκπροσωπείται από την Italian Motion (Alfa Romeo, FIAT, Jeep, Lepas και FIAT Professional) του Ομίλου Βασιλάκη.