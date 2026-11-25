Την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου στις 19:30 (ώρα Ελλάδας), θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο Sava στο Βελιγράδι η κλήρωση της τελικής φάσης του EURO U21 του 2027 στην οποία η Εθνική Ελπίδων θα μάθει τους αντιπάλους της στη μεγάλη επιστροφή της σε τελική φάση της διοργάνωσης ύστερα από 25 χρόνια.

Η κλήρωση που θα καθορίσει τους τέσσερις ομίλους της τελικής φάσης του EURO U21 2027 θα μεταδοθεί ζωντανά σε live streaming από την UEFA.

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