Σκηνές που προκαλούν έντονο προβληματισμό εκτυλίχθηκαν στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», αναδεικνύοντας για ακόμη μία φορά το οξύ πρόβλημα της παραμονής ανηλίκων με εισαγγελική εντολή στα δημόσια παιδιατρικά νοσοκομεία.

Όπως γνωστοποίησε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ανήλικο παιδί που είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση έπειτα από τραυματισμό με μαχαίρι, διέφυγε από το νοσοκομείο έχοντας ακόμη επάνω του ορούς και γάζες.

Το χρονικό του περιστατικού

Σύμφωνα με την καταγγελία, το παιδί προσήλθε στις 10 το βράδυ της προηγούμενης ημέρας στην εφημερία του «Παίδων Αγία Σοφία», συνοδευόμενο από τη μητέρα του. Ο κ. Γιαννάκος αναφέρει ότι η μητέρα δήλωσε πως το παιδί είναι 15 ετών, ωστόσο οι γιατροί εκτιμούν ότι είναι πολύ μικρότερο σε ηλικία. Το ανήλικο έφερε πολύ βαθύ τραύμα από μαχαίρι στον γλουτό, γεγονός που κατέστησε αναγκαία την άμεση χειρουργική του αντιμετώπιση το ίδιο βράδυ.

Αμέσως μετά την εισαγωγή, η μητέρα αποχώρησε και εξαφανίστηκε από το νοσοκομείο. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ αναφέρει ότι η γυναίκα έφυγε προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη, ενώ η αστυνομία, που ειδοποιήθηκε σχετικά, ζήτησε από το προσωπικό να την ενημερώσει μόλις εκείνη επανεμφανιστεί.

Παράλληλα, όπως επισημαίνεται, το συγκεκριμένο παιδί ήταν γνώριμο στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό από προηγούμενες φιλοξενίες του με εισαγγελική εντολή τόσο στο «Αγία Σοφία» όσο και στο «Αγλαΐα Κυριακού». Ο κ. Γιαννάκος αναφέρει ότι προφανώς η εισαγγελία δεν είχε αφαιρέσει την επιμέλεια από τη μητέρα, η οποία δεν επέστρεψε στο νοσοκομείο γνωρίζοντας τις συνέπειες που την περιμένουν.

«Το παιδί το έσκασε φορώντας ακόμα τους ορούς»

Η κατάσταση κορυφώθηκε το επόμενο πρωί, όταν το ανήλικο κατάφερε να διαφύγει από τον θάλαμο νοσηλείας του. Ο κ. Γιαννάκος αναφέρει ότι το παιδί το έσκασε φορώντας ακόμη τους ορούς και τις γάζες στο χειρουργημένο τραύμα του.

Μόλις έγινε αντιληπτό από το προσωπικό, ένας γιατρός και ένας φύλακας του νοσοκομείου το καταδίωξαν μέχρι έξω στον δρόμο, χωρίς όμως να καταφέρουν να το προλάβουν. Για το περιστατικό ενημερώθηκε εκ νέου η αστυνομία, η οποία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό του. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ αναφέρει ότι, όταν τελικά βρεθεί, το παιδί αναμένεται να επιστρέψει ξανά στο νοσοκομείο με εισαγγελική εντολή, κάνοντας λόγο για έναν φαύλο κύκλο.

«Δεν είναι διαχειρίσιμη αυτή η κατάσταση»

Με αφορμή το συμβάν, ο κ. Γιαννάκος κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τις συνθήκες που επικρατούν στις παιδιατρικές κλινικές, υπογραμμίζοντας ότι σήμερα στα δύο μεγάλα παιδιατρικά νοσοκομεία της Αττικής νοσηλεύονται συνολικά 52 παιδιά με εισαγγελική εντολή.

«Η κατάσταση πια με τα εισαγγελικά παιδιά έχει εντελώς ξεφύγει», τονίζει χαρακτηριστικά, καλώντας την πολιτεία να αναλάβει τις ευθύνες της.

Ο κ. Γιαννάκος αναφέρει ότι η κατάσταση αυτή δεν είναι πλέον διαχειρίσιμη για τα νοσοκομεία που καλούνται να νοσηλεύσουν περιστατικά από όλη τη χώρα, απευθύνοντας έκκληση προς το κράτος κοινωνικής προστασίας να προστατεύσει ουσιαστικά τα κακοποιημένα και παραμελημένα παιδιά και να πάψει να τα «παρκάρει» στους νοσοκομειακούς θαλάμους.