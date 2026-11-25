Ένα κατάστημα χωρίς καμία επαγγελματική επιγραφή, με τη τζαμαρία του καλυμμένη με ροζ χρώμα, ώστε να μην υπάρχει οπτική επαφή με το εσωτερικό, φέρεται να αποτελούσε ένα από τα βασικά «στρατηγεία» του κυκλώματος που εξέδιδε πλασματικές αποδείξεις διαμονής.

Στον χώρο αυτό, στα νότια προάστια της Αττικής, στήθηκε σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας ένα καλοδουλεμένο σύστημα εξαπάτησης του Δημοσίου.

Μέσω αυτού, ένστολοι εξασφάλιζαν παραστατικά για ανύπαρκτες διανυκτερεύσεις, προκειμένου να εισπράττουν παράνομα τις προβλεπόμενες αποζημιώσεις στέγασης. Η υπόθεση έχει ήδη οδηγήσει σε 22 συλλήψεις —μεταξύ των οποίων τρεις αστυνομικοί και ένας αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού, ενώ ο κύκλος των ελεγχόμενων περιλαμβάνει δεκάδες ακόμη στελέχη των σωμάτων ασφαλείας και δημοσίους υπαλλήλους.

Η «ταρίφα» των 300 ευρώ και το κόλπο με τις ηλεκτρονικές πληρωμές

Η νομοθετική ρύθμιση που επιβάλλει την ηλεκτρονική εξόφληση καταλυμάτων για ποσά άνω των 500 ευρώ δεν στάθηκε ικανή να φρενάρει τη δράση των εμπλεκομένων. Αντιθέτως, τα μέλη του κυκλώματος βρήκαν τρόπο να «νομιμοποιούν» στα χαρτιά τις συναλλαγές, διατηρώντας παράλληλα το παράνομο κέρδος.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την έρευνα, για μια υποτιθέμενη μηνιαία μίσθωση, ο ενδιαφερόμενος κατέβαλλε ηλεκτρονικά το ποσό των 3.000 ευρώ. Αμέσως μετά, μετέβαινε στο γραφείο των νοτίων προαστίων, απ’ όπου παραλάμβανε 2.700 ευρώ σε μετρητά μαζί με την επίμαχη απόδειξη για την υπηρεσία του. Τα υπόλοιπα 300 ευρώ παρακρατούνταν ως προμήθεια για την έκδοση του παραστατικού. Μάλιστα, ορισμένοι από τους συλληφθέντες πιάστηκαν επ’ αυτοφώρω τη στιγμή ακριβώς που επισκέπτονταν τον χώρο για να παραλάβουν τα μετρητά και τα χαρτιά τους. Με αυτό το τέχνασμα, εξασφαλιζόταν τόσο το τραπεζικό ίχνος όσο και το φορολογικό παραστατικό που απαιτούσε το Δημόσιο.

Το δίκτυο των εταιρειών και η σύνδεση Αττικής – Μυτιλήνης – Ιταλίας

Για να καλύψουν τη μαζική έκδοση των εικονικών αποδείξεων, οι δύο εγκληματικές ομάδες φέρεται να αξιοποιούσαν ένα πλέγμα εταιρειών, δηλώνοντας ως κύρια δραστηριότητα τη διαχείριση ακινήτων. Στο επίκεντρο των Αρχών βρίσκονται δύο συγκεκριμένες επιχειρήσεις που συνδέονται με μια λογίστρια, γνωστή στους εμπλεκόμενους κύκλους με το μικρό όνομα «Μαρκέλλα».

Επίσης, η «Μαρκέλλα» θέλοντας να διευρύνει το πελατολόγιό της και αξιοποιώντας το γεγονός ότι αρκετά στελέχη του Λιμενικού μετακινούνταν για μεγάλα χρονικά διαστήματα στην Ιταλία, προχώρησε στην ίδρυση εταιρείας στη γειτονική χώρα και στη μίσθωση καταλύματος στην Ανκόνα.

Σύμφωνα με αστυνομικούς κύκλους, η λογίστρια φέρεται να έχει διαδραματίσει κομβικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση με τις εικονικές αποδείξεις διαμονής.

Το στοιχείο που κίνησε τις υποψίες των ερευνητών προέκυψε από τα αρχεία του ΓΕΜΗ. Αν και η μία εταιρεία εδρεύει στα νότια προάστια και η δεύτερη στη Μυτιλήνη, και οι δύο δηλώνουν ακριβώς το ίδιο τηλέφωνο επικοινωνίας και την ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση. Στην επιχείρηση της Αττικής —μέσω της οποίας εκδίδονταν τα παραστατικά— διαχειρίστρια εμφανίζεται τρίτο πρόσωπο, ενώ στη Λέσβο τη διαχείριση έχει η ίδια η «Μαρκέλλα».

Ο ακριβής καταμερισμός ρόλων ανάμεσα στις δύο εταιρείες παραμένει υπό διερεύνηση.

«Σημείο αναφοράς» για τους ένστολους και φορολογικά ερωτήματα

Κατά τις ίδιες πηγές, η συγκεκριμένη λογίστρια αποτελούσε πρόσωπο-κλειδί και «σημείο αναφοράς» για όσους αναζητούσαν τέτοιου είδους εξυπηρετήσεις, με την αλυσίδα των μεσαζόντων να λειτουργεί έτσι ώστε κάθε κρίκος να αποκομίζει οικονομικό όφελος. Στο εσωτερικό του καταστήματος με τη ροζ πρόσοψη, το οποίο διέθετε και πατάρι, εργάζονταν σε γραφεία τουλάχιστον τρεις γυναίκες, χωρίς τίποτα εξωτερικά να μαρτυρά τη λειτουργία λογιστικού γραφείου.

Η ογκώδης δικογραφία αποτυπώνει το μέγεθος του κυκλώματος, καθώς περιλαμβάνει συνολικά 60 λιμενικούς, 23 αστυνομικούς, 17 δημοσίους υπαλλήλους, στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, λογιστές και ιδιοκτήτες καταλυμάτων. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο των φορολογικών αρχών αναμένεται να μπει και η «τύχη» των εταιρειών-βιτρίνα: ερευνάται δηλαδή κατά πόσο οι επιχειρήσεις αυτές εγκαταλείπονταν σκόπιμα μετά από λίγο καιρό, αφήνοντας πίσω τους απλήρωτο ΦΠΑ και συσσωρευμένα χρέη προς το Δημόσιο.

Τα πρόσωπα που εμπλέκονται στην απάτη

Εν τω μεταξύ νέες πληροφορίες «βλέπουν» το φως της δημοσιότητας σχετικά με τη δράση των δύο εγκληματικών οργανώσεων, οι οποίες εξέδιδαν εικονικές αποδείξεις διαμονής σε ένστολους.

Η οικονομική ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο υπολογίζεται μέχρι στιγμής στα 12.650.000 ευρώ, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται περίπου 1.291 ένστολοι.

Στο πλαίσιο ευρείας κλίμακας αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 24 Νοεμβρίου σε Αθήνα, Ιωάννινα και Μυτιλήνη, οι Αρχές πέρασαν χειροπέδες σε 22 μέλη των δύο κυκλωμάτων. Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται οκτώ ένστολοι ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα έχει πως τέσσερις αστυνομικοί και ένας αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω, τη στιγμή που παραλάμβαναν εικονικές αποδείξεις διαμονής.

Στην λειτουργία της πρώτης ομάδας, σημαντικό ρόλο είχαν ο αστυνομικός, ο οποίος συνελήφθη στα Ιωάννινα και η λογίστρια. Συγκεκριμένα, ο συλληφθείς αστυνομικός, Λάζαρος Δημάκης, διατηρούσε πολύ στενή σχέση με τη λογίστρια, τη «Μαρκέλλα» η οποία φέρεται να έχει κομβικό ρόλο επίσης στην πρώτη ομάδα της απάτης.

Στο λογιστικό γραφείο της συγκεκριμένης γυναίκας κατευθύνονταν ένστολοι, με υποδείξεις – συστάσεις ακόμη και από γραφεία βουλευτών αλλά και υπουργών. Σημειώνεται πως ο αστυνομικός είναι εκλεγμένος αυτοδιοικητικός στην Κοινότητα Βουλιάστα, ενώ υπηρετεί στα ΜΑΤ του Νομού Ιωαννίνων. Παλαιότερα ήταν συνδικαλιστής στο Σωματείο Συνοριοφυλάκων.

Βασικό μέλος της δεύτερης ομάδας είναι ένας άνδρας, ονόματι «Γιώργος», για τον οποίο δεν έχουν γίνει περισσότερα γνωστά προς το παρόν. Ωστόσο, σίγουρο είναι πως τα δύο κυκλώματα δρούσαν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο και ότι για τις υπηρεσίες που παρείχαν, λάμβαναν αμοιβές που ξεκινούσαν από τα 150 ευρώ.

Πώς λειτουργούσαν οι δύο ομάδες και οι «εταιρείες-βιτρίνα»

Όπως προαναφέραμε, οι δύο οργανώσεις δρούσαν αυτόνομα, εκμεταλλευόμενες το θεσμικό πλαίσιο αποζημίωσης των εξόδων διανυκτέρευσης για υπαλλήλους που μετακινούνται εκτός έδρας για υπηρεσιακές ανάγκες.

Έναντι προσυμφωνημένου χρηματικού ανταλλάγματος, τα κυκλώματα προμήθευαν τους ενδιαφερόμενους με εικονικές αποδείξεις, ώστε οι τελευταίοι να διεκδικούν και να εισπράττουν τα αντίστοιχα κονδύλια από τα αρμόδια υπουργεία. Τα παραστατικά αυτά προέρχονταν από δύο πηγές:

Από πραγματικά καταλύματα που μίσθωναν ή διαχειρίζονταν εταιρείες συμφερόντων των μελών, χωρίς ωστόσο οι δικαιούχοι να έχουν διαμείνει ποτέ εκεί.

Από ανύπαρκτα καταλύματα που ανήκαν σε εταιρείες-βιτρίνα, οι οποίες δήλωναν εικονική δραστηριότητα στον κλάδο της βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Κατά τη διάρκεια των εφόδων σε οικίες και επαγγελματικούς χώρους των βασικών κατηγορουμένων, οι Αρχές εντόπισαν και κατάσχεσαν μετρητά ύψους περίπου 400.000 ευρώ. Στα πειστήρια περιλαμβάνονται επίσης πλήθος πλαστών αποδείξεων, χειρόγραφα σημειωματάρια με ονόματα και ποσά, τερματικά POS, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα και οχήματα. Η προανάκριση και η καταγραφή του κατασχεθέντος υλικού βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Βίντεο από τη στιγμή που οι αστυνομικές Αρχές εντοπίζουν 400.000 ευρώ:

Στο μικροσκόπιο εκατοντάδες ένστολοι και δημόσιοι υπάλληλοι

Πέρα από τους περίπου 1.291 ένστολους που κατηγορούνται ήδη για απάτη σε βάρος του Δημοσίου, ο φάκελος της υπόθεσης παραμένει ανοιχτός και το ύψος της ζημίας αναμένεται να αυξηθεί.

Στο στόχαστρο των ερευνών βρίσκονται επιπλέον τουλάχιστον 60 λιμενικοί, 23 αστυνομικοί, μία πολιτική υπάλληλος, καθώς και 17 ακόμα δημόσιοι λειτουργοί — ανάμεσά τους στρατιωτικοί, διασώστες του ΕΚΑΒ και μία δικαστική υπάλληλος.