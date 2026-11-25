Για τουλάχιστον δύο ώρες έμεινε κρυμμένος μέσα σε έναν κορμό δέντρου ένας Βρετανός πεζοπόρος, ακούγοντας κραυγές που αρχικά πίστεψε ότι προέρχονταν από τους οδηγούς της ομάδας του. Όπως κατάλαβε αργότερα, ήταν οι συνταξιδιώτες του, οι οποίοι προσπαθούσαν να ξεφύγουν από ελέφαντες. Ένας Ελβετός τουρίστας τραυματίστηκε θανάσιμα στην επίθεση, ενώ ακόμη τρεις πεζοπόροι τραυματίστηκαν.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, καθώς η ομάδα κατέβαινε το όρος Καμερούν, το ψηλότερο βουνό της Δυτικής και Κεντρικής Αφρικής. Οι έξι τουρίστες – τέσσερις Βρετανοί, ένας Αμερικανός και ένας Ελβετός – συνάντησαν σε δασικό μονοπάτι περίπου 15 ελέφαντες, ανάμεσά τους και μικρά.

Όταν τα ζώα όρμησαν προς το μέρος τους, η ομάδα διασκορπίστηκε. Ένας από τους Βρετανούς περιέγραψε στον τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό CBS Radio Buea την απόφασή του να κινηθεί προς την αντίθετη κατεύθυνση και να αναζητήσει καταφύγιο στη βλάστηση.

«Είδα τους ελέφαντες σχεδόν δίπλα μου και σκέφτηκα: “Αν κατέβω κι εγώ από αυτό το μονοπάτι, θα με χτυπήσουν”. Έτσι, κινήθηκα προς την αντίθετη κατεύθυνση», ανέφερε.

Βρήκε κρυψώνα σε έναν κομμένο κορμό δέντρου και παρέμεινε εκεί για τουλάχιστον δύο ώρες. Ακούγοντας τις κραυγές, θεώρησε αρχικά ότι οι οδηγοί προσπαθούσαν να τρομάξουν και να απομακρύνουν τα ζώα. Στη συνέχεια αντιλήφθηκε ότι φώναζαν οι υπόλοιποι πεζοπόροι.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των επιζώντων, ο Ελβετός έπεσε σε ένα χαντάκι στην προσπάθειά του να διαφύγει, όπου δέχθηκε χτυπήματα από τους χαυλιόδοντες των ελεφάντων. Οι ίδιοι ανέφεραν ότι ένα από τα ζώα σήκωσε με την προβοσκίδα του τον οδηγό της ομάδας και τον άφησε να πέσει πάνω στον τραυματισμένο τουρίστα.

Ο Ελβετός είχε μώλωπα στο μάτι και παραπονιόταν για πόνο στο χέρι. Τοποθετήθηκε σε φορείο για να μεταφερθεί από το βουνό, όμως πέθανε στη διαδρομή. Με τη συνδρομή φυλάκων του πάρκου και στρατιωτών, η ομάδα συνέχισε προς το χωριό Μπακινγκίλι, μεταφέροντας τη σορό του.

Ένας Βρετανός υπέστη επίσης τραύματα από χαυλιόδοντες, τα οποία δεν θεωρούνταν απειλητικά για τη ζωή του. Άλλοι δύο πεζοπόροι δέχθηκαν περίθαλψη για ελαφρύτερους τραυματισμούς σε νοσοκομείο της κοντινής πόλης Λίμπε.

Το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε ότι προσέφερε βοήθεια μετά τον τραυματισμό Βρετανών πολιτών στο Καμερούν.

Το εθνικό πάρκο του όρους Καμερούν φιλοξενεί αφρικανικούς ελέφαντες των δασών, οι οποίοι είναι μικρότεροι από τους ελέφαντες της σαβάνας. Το είδος βρίσκεται σε κρίσιμο κίνδυνο εξαφάνισης, με βασικές απειλές τη λαθροθηρία για το ελεφαντόδοντο και την απώλεια των φυσικών του οικοτόπων.