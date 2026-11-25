Από μια προσωπική ιδέα που γεννήθηκε μέσα από την αγάπη της για το skincare, η Hailey Bieber κατάφερε να δημιουργήσει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα beauty brands των τελευταίων ετών.

Η Rhode δεν έγινε γνωστή μόνο για τα προϊόντα της, αλλά και για την ιδιαίτερη αισθητική της, η οποία συνδέθηκε άμεσα με την εικόνα και το προσωπικό στιλ της ιδρύτριάς της.

Πώς ξεκίνησε η ιδέα για τη Rhode

Η Hailey Bieber άρχισε να σχεδιάζει τη δημιουργία της δικής της εταιρείας ομορφιάς το 2020. Η περιποίηση της επιδερμίδας αποτελούσε ήδη σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητάς της και, μέσα από την προσωπική της εμπειρία με τα προϊόντα skincare, ήθελε να δημιουργήσει κάτι που θα ανταποκρινόταν στις ανάγκες της σύγχρονης γυναίκας.

Η βασική της ιδέα ήταν να προσφέρει μια μικρή, επιλεγμένη συλλογή προϊόντων, με συγκεκριμένη χρησιμότητα και αποτελεσματική σύνθεση. Αντί για μια τεράστια γκάμα καλλυντικών, επιδίωξε να δημιουργήσει μια απλή καθημερινή ρουτίνα, με προϊόντα που θα κάλυπταν τις βασικές ανάγκες της επιδερμίδας.

Το όνομα Rhode δεν επιλέχθηκε τυχαία. Προέρχεται από το μεσαίο όνομα της Hailey, η οποία ονομάζεται Hailey Rhode Bieber.

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Οι λόγοι που οδήγησαν τη Rhode στην επιτυχία

Η ενεργή συμμετοχή της Hailey Bieber

Η Hailey δεν περιορίστηκε στον ρόλο της διάσημης εκπροσώπου του brand. Συμμετείχε στη δημιουργική κατεύθυνση, στην ανάπτυξη των προϊόντων και στον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία επικοινωνούσε με το κοινό της.

Η αξιοποίηση των social media

Το Instagram και το TikTok έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην εξάπλωση της Rhode. Τα προϊόντα της εμφανίζονταν συχνά σε βίντεο και αναρτήσεις, ενώ ορισμένα από αυτά έγιναν ιδιαίτερα δημοφιλή.

Η προσιτή πολυτέλεια

Η εταιρεία συνδύασε μια προσεγμένη, πολυτελή εικόνα με προϊόντα που προορίζονταν για καθημερινή χρήση. Έτσι, κατάφερε να τοποθετηθεί στην αγορά χωρίς να ακολουθήσει αποκλειστικά τη λογική των πολύ ακριβών σειρών ομορφιάς.

Η εμπορική της πορεία επιβεβαίωσε τη δυναμική του εγχειρήματος. Για τους 12 μήνες έως τον Μάρτιο του 2025, η Rhode κατέγραψε καθαρές πωλήσεις ύψους 212 εκατομμυρίων δολαρίων.

Πότε πούλησε τη Rhode και ποιο ήταν το τίμημα

Το 2025 ήρθε η εξαγορά της Rhode από την αμερικανική εταιρεία καλλυντικών e.l.f. Beauty, έναντι 1 δις δολαρίων.

Παρά την πώληση, η Hailey Bieber δεν αποχώρησε από τη Rhode. Αντίθετα, διατήρησε ενεργό ρόλο στη πορεία της εταιρείας.

Συγκεκριμένα, παρέμεινε ιδρύτρια και ανέλαβε τις θέσεις της Chief Creative Officer και Head of Innovation. Παράλληλα, ανέλαβε καθήκοντα στρατηγικής συμβούλου στον όμιλο e.l.f. Beauty.

Έτσι, παρότι η ιδιοκτησία της εταιρείας πέρασε σε νέο όμιλο, η ίδια εξακολουθεί να συμμετέχει στη δημιουργική και προϊοντική εξέλιξή της.

Η συνέντευξη στους New York Times

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε τις τελευταίες μέρες η Hailey Bieber μετά την πρόσφατη συνέντευξή της στους New York Times.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε μια αναφορά της στην «αισιόδοξη αυταπάτη» (optimistic delusion), την οποία συνέδεσε με την πορεία της προς την επιτυχία.

Η συγκεκριμένη φράση έγινε γρήγορα viral, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν τόσο το νόημά της, όσο και τον τρόπο με τον οποίο επέλεξε να εκφραστεί.

Η φράση που έγινε viral

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η Hailey αναφέρθηκε στη νοοτροπία που, όπως φαίνεται, τη βοήθησε να προχωρήσει επιχειρηματικά, παρά τις δυσκολίες και την αμφισβήτηση.

Η αναφορά της στην έννοια της «αισιόδοξης αυταπάτης» προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις στα social media, με τη συζήτηση να εξαπλώνεται γρήγορα.

«Δεν θα την πουλούσα για λιγότερο από 1 δισεκατομμύριο δολάρια»

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Andrew Ross Sorkin ρώτησε τη Hailey αν είχε φανταστεί ποτέ ότι θα μπορούσε να πουλήσει τη Rhode έναντι ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων και αν ένα τέτοιο ενδεχόμενο βρισκόταν εξαρχής στα σχέδιά της.

Η απάντησή της ήταν ξεκάθαρη: «Το ένα δισεκατομμύριο δολάρια ήταν το νούμερο που είχα θέσει· δεν θα την πουλούσα για λιγότερο από αυτό».

Η αποκάλυψη προκάλεσε έκπληξη στον δημοσιογράφο, ο οποίος θέλησε να μάθει αν η Hailey είχε θέσει αυτόν τον στόχο ήδη από τα πρώτα βήματα της εταιρείας.

«Αλλά έμοιαζε τρελό, ξέρεις… ήταν σαν να στοχεύεις στα αστέρια, στα αστέρια, στα αστέρια, στα αστέρια, στα αστέρια», ανέφερε η ίδια, περιγράφοντας πόσο φιλόδοξος έμοιαζε αρχικά ο στόχος της.

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Η σκληρή κριτική στα social media

Οι τοποθετήσεις της δεν φαίνεται να ικανοποίησαν μέρος του κοινού, καθώς πολλοί θεώρησαν ότι, σε μια συζήτηση με επίκεντρο την επιχειρηματική της πορεία και την επιτυχία της Rhode, θα έπρεπε να παρουσιάσει πιο συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες απαντήσεις.

Ορισμένοι χρήστες χαρακτήρισαν την επιχειρηματία «απροετοίμαστη», ενώ άλλοι σχολίασαν ότι ο τρόπος με τον οποίο μιλούσε θύμιζε περισσότερο μια χαλαρή συζήτηση σε podcast, παρά μια συνέντευξη με επιχειρηματικό περιεχόμενο.

Παράλληλα, υπήρξαν και σχόλια σχετικά με το γεγονός ότι η Hailey αναφέρθηκε κυρίως στη δική της συμβολή στην επιτυχία της Rhode, χωρίς να κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην ομάδα ανθρώπων που εργάστηκε πίσω από το brand.

Η συνέντευξη άνοιξε έναν νέο κύκλο συζητήσεων γύρω από τη Hailey Bieber, με τις αντιδράσεις να επικεντρώνονται τόσο στις απαντήσεις της, όσο και στον τρόπο με τον οποίο παρουσίασε την επιχειρηματική της διαδρομή.

Το βέβαιο είναι ότι η ίδια κατάφερε για ακόμη μία φορά να βρεθεί στο επίκεντρο της προσοχής, με τη συνέντευξή της να γίνεται αντικείμενο σχολιασμού στα social media.

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