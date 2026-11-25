Στην εξαγορά ενός ακόμα ιδιωτικού σχολείου της περιφέρειας από ξένο επενδυτικό κεφάλαιο στρέφει την προσοχή της η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (ΟΙΕΛΕ).

Σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, το βρετανικό fund Forfar Education —το οποίο έχει ήδη αποκτήσει το «Παγκρήτιο Εκπαιδευτήριο» και το «Ροδίων Παιδεία»— αναλαμβάνει πλέον τον έλεγχο των Εκπαιδευτηρίων Θεοδωρόπουλου στα Χανιά.

Η κίνηση αυτή αποτελεί την 11η εξαγορά ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου στη χώρα από ξένο fund, με την ΟΙΕΛΕ να υπογραμμίζει πως το συγκεκριμένο σχολείο διαθέτει βαρύ ιστορικό παρανομιών, απολαμβάνοντας ωστόσο διαχρονικά μια ιδιότυπη ασυλία από τις εποπτικές αρχές της Πολιτείας.

Χρονικό παραβάσεων από το 2007

Ανατρέχοντας στα αρχεία της από το 2007 και έπειτα, η Ομοσπονδία καταγράφει ένα ευρύ φάσμα διαπιστωμένων παραβιάσεων της εκπαιδευτικής και εργατικής νομοθεσίας. Στις καταγγελίες περιλαμβάνονται περιπτώσεις εκπαιδευτικών που δίδασκαν χωρίς νόμιμο διοριστήριο, η εφαρμογή παράνομου ωρολογίου προγράμματος, η παράνομη σύνθεση προσωπικού, καθώς και η αδήλωτη απογευματινή λειτουργία του σχολείου.

Παράλληλα, στο εργασιακό πεδίο καταγράφονται πρακτικές, όπως μαζικές, εικονικές απολύσεις τον Ιούνιο με επαναπροσλήψεις τον Σεπτέμβριο, πολύμηνη καθυστέρηση στην καταβολή μισθών και ασφαλιστικών εισφορών, απειλές απόλυσης σε όσους εκπαιδευτικούς δεν αποδέχονταν μειώσεις αποδοχών, καθώς και απαγόρευση της συνδικαλιστικής δράσης και ενημέρωσης.

Προτάσεις για άρση άδειας και μαζικές απολύσεις

Η ΟΙΕΛΕ υπενθυμίζει πως η κατάσταση στο σχολείο των Χανίων είχε φτάσει στο απροχώρητο ήδη από την προηγούμενη δεκαετία. Το 2010 είχε προταθεί η προσωρινή άρση της άδειας λειτουργίας του και η παραπομπή του ιδιοκτήτη για πειθαρχικά και ποινικά αδικήματα.

Τέσσερα χρόνια αργότερα, το 2014, μετά την απόλυση 23 από τους 28 εκπαιδευτικούς του σχολείου, οι εργαζόμενοι είχαν απευθύνει επιστολή διαμαρτυρίας στον τότε Υπουργό Παιδείας, Ανδρέα Λοβέρδο, καταγγέλλοντας τις συνθήκες που επικρατούσαν.

Επιστολή στη Forfar Education

Ενόψει της αλλαγής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, η Ομοσπονδία γνωστοποίησε πως θα αποστείλει επίσημη επιστολή στη Forfar Education. Στόχος της είναι να ενημερώσει το βρετανικό fund για το παρελθόν του σχολείου, να ζητήσει την απαρέγκλιτη τήρηση της εκπαιδευτικής και εργασιακής νομιμότητας από εδώ και στο εξής, καθώς και να πραγματοποιήσει συνάντηση με εκπροσώπους του στην Ελλάδα.

Κλείνοντας, η ΟΙΕΛΕ προαναγγέλλει πως τις επόμενες ημέρες θα προβεί σε νέες ανακοινώσεις σχετικά με σοβαρότατες εργασιακές εξελίξεις σε σχολεία που ανήκουν σε επενδυτικά funds.