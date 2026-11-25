Στη σύλληψη ενός άνδρα που φέρεται να συμμετείχε σε οργανωμένο κύκλωμα τηλεφωνικών απατών με θύματα κυρίως ηλικιωμένους προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης, έπειτα από έρευνα που αποκάλυψε τη δράση της ομάδας σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, ο συλληφθείς φέρεται να εμπλέκεται σε τέσσερις περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης, οι οποίες σημειώθηκαν τον Σεπτέμβριο και τον Νοέμβριο του 2026 στην Πιερία, την Ημαθία και τη Λάρισα.

Ο άνδρας φέρεται να είχε αναλάβει συγκεκριμένο ρόλο στην εγκληματική ομάδα, καθώς λειτουργούσε ως ενδιάμεσος μεταξύ των ατόμων που παραλάμβαναν τα χρήματα από τα θύματα και των συνεργών που βρίσκονταν στο εξωτερικό.

Η δράση του αποκαλύφθηκε όταν οι αστυνομικοί τον εντόπισαν να παραλαμβάνει σακούλα με χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα, τα οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, προέρχονταν από παράνομες δραστηριότητες της ομάδας.

Ο ρόλος του στο κύκλωμα και η μεταφορά των χρημάτων στο εξωτερικό

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι εμπλεκόμενοι είχαν συγκροτήσει ομάδα με σκοπό την εξαπάτηση πολιτών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε ηλικιωμένα άτομα.

Η μέθοδος που χρησιμοποιούσαν βασιζόταν στην τηλεφωνική επικοινωνία με τα υποψήφια θύματα, κατά την οποία συνεργοί παρουσιάζονταν ως πρόσωπα με συγκεκριμένες ιδιότητες, επιχειρώντας να αποσπάσουν χρήματα και τιμαλφή.

Ο συλληφθείς, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., δεν ήταν εκείνος που προσέγγιζε τηλεφωνικά τα θύματα, αλλά είχε αναλάβει τη μεταφορά της λείας.

Ειδικότερα, παραλάμβανε τα χρήματα και τα κοσμήματα από τους αρχικούς «εισπράκτορες» της ομάδας και στη συνέχεια τα μετέφερε σε χώρα του εξωτερικού, όπου τα παρέδιδε σε άλλα μέλη του κυκλώματος.

Με αυτόν τον τρόπο, οι δράστες φέρονται να είχαν δημιουργήσει μια οργανωμένη διαδικασία συγκέντρωσης και μεταφοράς των χρημάτων που αποσπούσαν από τους πολίτες.

Τον εντόπισαν να παραλαμβάνει σακούλα με χρήματα και κοσμήματα

Καθοριστική για την εξέλιξη της έρευνας ήταν η 16η Νοεμβρίου 2026, όταν αστυνομικοί εντόπισαν τον άνδρα να επιβαίνει σε αυτοκίνητο σε περιοχή της Πιερίας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο ύποπτος παρέλαβε από συγκεκριμένο σημείο μια σακούλα, την οποία είχαν αφήσει νωρίτερα συνεργοί του.

Ακολούθησε έλεγχος στο όχημα, κατά τον οποίο εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

5.645 ευρώ σε μετρητά.

σε μετρητά. 180 γερμανικά μάρκα .

. Επτά χρυσές λίρες .

. Πλήθος κοσμημάτων και ρολογιών.

Τα αντικείμενα εξετάστηκαν από τις αστυνομικές Αρχές, προκειμένου να διαπιστωθεί η προέλευσή τους και η σύνδεσή τους με τις καταγεγραμμένες περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης.

Πώς εξαπάτησαν ηλικιωμένη στη Λάρισα προσποιούμενοι τους αστυνομικούς

Από τα στοιχεία της προανάκρισης προέκυψε ότι μέρος των κοσμημάτων και το ποσό των 45 ευρώ είχαν αφαιρεθεί από ηλικιωμένη γυναίκα σε περιοχή της Λάρισας στις 14 Νοεμβρίου.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ένας από τους συνεργούς του κυκλώματος είχε επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τη γυναίκα, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως αστυνομικό.

Ο απατεώνας ισχυρίστηκε ότι η ηλικιωμένη έπρεπε να βοηθήσει τις Αρχές να εντοπίσουν και να συλλάβουν άτομα που, σύμφωνα με το επινοημένο σενάριό του, την είχαν απειλήσει προηγουμένως μέσω τηλεφώνου.

Με αυτό το πρόσχημα κατάφερε να την πείσει να παραδώσει χρήματα και κοσμήματα, πιστεύοντας ότι συνέβαλλε σε πραγματική αστυνομική επιχείρηση.

Η συγκεκριμένη πρακτική αποτελεί μία από τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται σε τηλεφωνικές απάτες, καθώς οι δράστες επιχειρούν να εκμεταλλευτούν την ανησυχία των θυμάτων τους και την εμπιστοσύνη τους προς τις Αρχές.

Εμπλοκή και σε άλλες τρεις απάτες σε Πιερία και Ημαθία

Η περαιτέρω έρευνα των αστυνομικών της Κατερίνης αποκάλυψε στοιχεία που συνδέουν τον συλληφθέντα με τρεις ακόμη υποθέσεις εξαπάτησης πολιτών.

Η μία περίπτωση σημειώθηκε τον Νοέμβριο σε περιοχή της Ημαθίας, ενώ οι άλλες δύο είχαν διαπραχθεί τον Σεπτέμβριο σε περιοχές της Πιερίας.

Για τις συγκεκριμένες υποθέσεις είχε ήδη συλληφθεί ένας ακόμη άνδρας, ο οποίος, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., είχε αναλάβει τον ρόλο του «εισπράκτορα», δηλαδή του προσώπου που παραλάμβανε τα χρήματα και τα πολύτιμα αντικείμενα από τα θύματα.

Οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν τη διασύνδεση των εμπλεκομένων, προκειμένου να εξακριβώσουν την πλήρη έκταση της δράσης τους.

Εντοπίστηκε και ποσότητα κάνναβης στο σπίτι του

Στο πλαίσιο της έρευνας πραγματοποιήθηκε έλεγχος και στην κατοικία του συλληφθέντος.

Εκεί οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν συσκευασία που περιείχε 17,4 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.

Το συγκεκριμένο εύρημα συμπεριλήφθηκε στα στοιχεία της υπόθεσης, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για την ταυτοποίηση των υπόλοιπων μελών του κυκλώματος.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί διερευνούν εάν η εγκληματική ομάδα εμπλέκεται και σε άλλες περιπτώσεις τηλεφωνικών απατών που δεν έχουν ακόμη εξιχνιαστεί.

Προσωρινά κρατούμενος ο συλληφθείς

Μετά την ολοκλήρωση της προανακριτικής διαδικασίας, ο άνδρας οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης, ο οποίος τον παρέπεμψε στον αρμόδιο ανακριτή.

Στη συνέχεια, αποφασίστηκε η προσωρινή κράτησή του, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων εμπλεκομένων συνεχίζονται.

Οι συστάσεις της Αστυνομίας για την αποφυγή τηλεφωνικών απατών

Με αφορμή την υπόθεση, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας υπενθυμίζει στους πολίτες ότι πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν δέχονται τηλεφωνήματα από αγνώστους που ισχυρίζονται ότι είναι αστυνομικοί, δημόσιοι υπάλληλοι ή εκπρόσωποι άλλων υπηρεσιών.

Ειδικότερα, συνιστά:

Να μην εμπιστεύονται άγνωστα πρόσωπα που επικοινωνούν τηλεφωνικά μαζί τους και επικαλούνται κάποια επίσημη ιδιότητα.

Να μην αποκαλύπτουν εάν διατηρούν στο σπίτι τους μετρητά, κοσμήματα ή άλλα αντικείμενα αξίας.

Να ενημερώνουν άμεσα την Αστυνομία όταν αντιλαμβάνονται απόπειρα εξαπάτησης, ακόμη και εάν δεν έχουν παραδώσει χρήματα.

Η Αστυνομία τονίζει επίσης ότι η ενημέρωση των ηλικιωμένων από συγγενείς και οικεία πρόσωπα μπορεί να συμβάλει στην πρόληψη τέτοιων περιστατικών, καθώς πρόκειται για μία από τις πληθυσμιακές ομάδες που στοχοποιούνται συχνότερα από τους επιτήδειους.