Στην ανάγκη διασφάλισης της απρόσκοπτης κυκλοφορίας των πλοίων στις διεθνείς θάλασσες επικεντρώθηκαν οι επαφές που είχε σήμερα ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, Γιώργος Γεραπετρίτης, με την υπουργό Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Υεμένης, Afrah Abdulaziz Al-Zouba.

Με φόντο τις αυξημένες προκλήσεις στην ευρύτερη περιοχή, η Αθήνα υπογράμμισε εκ νέου τη σταθερή της προσήλωση στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας.

Το μήνυμα για τη ναυσιπλοΐα

Μετά το πέρας των συνομιλιών τους, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών έστειλε σαφές μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως «οι διεθνείς θαλάσσιες οδοί πρέπει να παραμείνουν ανοιχτές και ασφαλείς». Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η ελευθερία της ναυσιπλοΐας αποτελεί μια αρχή «αδιαπραγμάτευτη», αναδεικνύοντας τη στρατηγική σημασία της σταθερότητας για το παγκόσμιο εμπόριο και την περιφερειακή ασφάλεια.

Η σημερινή συνάντηση είχε και ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς η Afrah Abdulaziz Al-Zouba αποτελεί την πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο Εξωτερικών και Ομογένειας στην ιστορία της Δημοκρατίας της Υεμένης. Η ίδια θεωρείται πρόσωπο με καθοριστική συμβολή στη διπλωματική εκπροσώπηση και την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της χώρας της σε μια ιδιαίτερα απαιτητική συγκυρία.

Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι «η Ελλάδα θα συνεχίσει να διατηρεί ψηλά στη διεθνή ημερήσια διάταξη τα ζητήματα της θαλάσσιας ασφάλειας και της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, τόσο στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών όσο και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης», ενώ πρόσθεσε ότι «η ανάδειξη της θαλάσσιας ασφάλειας ως πεδίου ουσιαστικής διεθνούς συνεργασίας θα αποτελέσει προτεραιότητα της χώρας μας κατά την Προεδρία στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2027».

Στο πλαίσιο αυτό, όπως ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών, δόθηκε «ιδιαίτερη έμφαση στην έμπρακτη συνδρομή της Ελλάδας προς την Υεμένη στον τομέα της θαλάσσιας ασφάλειας». Υπογράμμισε ακολούθως ότι «προς την κατεύθυνση αυτή, η Ελλάδα, σε συνεργασία με το Ηνωμένο Βασίλειο, θα συμβάλλει στην εκπαίδευση στελεχών της Ακτοφυλακής της Υεμένης, με στόχο την ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της».

«Πρόκειται για μια απτή έκφραση της υποστήριξής μας, αλλά και για μια ουσιαστική επένδυση στην κοινή μας ασφάλεια. Βούλησή μας είναι να διευρύνουμε περαιτέρω την αμοιβαία επωφελή συνεργασία μας, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την εμπειρία της χώρας μας στον τομέα της θαλάσσιας ασφάλειας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη διάρκεια της συνάντησης τέθηκαν επί τάπητος οι προοπτικές στενότερης συνεργασίας στους διεθνείς οργανισμούς, ιδίως στο πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, συμπεριλαμβανομένης της αμοιβαίας υποστήριξης υποψηφιοτήτων.