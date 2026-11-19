Εφιαλτικές μνήμες «ξύπνησαν» για την οικογένεια «Jumbo», καθώς η κόρη του ιδιοκτήτη της αλυσίδας καταστημάτων, Απόστολου Βακάκη, τραυματίστηκε σε τροχαίο ατύχημα.

Το πρωί της Πέμπτης 19 Νοεμβρίου, αυτοκίνητο τραυμάτισε την Χριστίνα Βακάκη, ενώ εκείνη έκανε τζόκινγκ στη περιοχή της Βούλας. Η 34χρονη μεταφέρθηκε αρχικά στο Ασκληπιείο Νοσοκομείο Βούλας με πολλαπλά τραύματα. Αφού σταθεροποιήθηκε η κατάσταση της υγείας της, διακομίστηκε στο «Υγεία», όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Το τραγικό τροχαίο του 2017

Στις 26 Φεβρουαρίου 2017, στο 83ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, στο ύψος του Υπάτου Θηβών, σημειώθηκε ένα από τα πιο σοκαριστικά τροχαία δυστυχήματα στην Ελλάδα.

Ο 24χρονος, Γιώργος Βακάκης, γιος του ιδιοκτήτη των πολυκαταστημάτων Jumbo, οδηγώντας μια Porsche με ιλιγγιώδη ταχύτητα και έχοντας συνοδηγό έναν συνομήλικο φίλο του, έχασε τον έλεγχο του οχήματος έπειτα από επαφή με το τσιμεντένιο διαχωριστικό και κλατάρισμα ελαστικού.

Το όχημα του 24χρονου εξετράπη της πορείας του, εισήλθε ανεξέλεγκτο σε παράπλευρο χώρο στάθμευσης της Εθνικής Οδού και προσέκρουσε με σφοδρότητα πάνω σε ένα σταθμευμένο Honda Civic, με αποτέλεσμα τα δύο οχήματα να εκραγούν και να τυλιχθούν αμέσως στις φλόγες.

Από τη φονική σύγκρουση βρήκαν ακαριαίο θάνατο τέσσερις άνθρωποι: οι δύο νεαροί επιβαίνοντες της Porsche, καθώς και η 33χρονη Αποστολία μαζί με τον 3χρονο γιο της, Παύλο, που περίμεναν μέσα στο σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Τραγική φιγούρα της υπόθεσης υπήρξε ο σύζυγος και πατέρας, Υπάτιος Πατμάνογλου, ο οποίος είχε απομακρυνθεί ελάχιστα λεπτά νωρίτερα για να χρησιμοποιήσει τις δημόσιες τουαλέτες, χάνοντας μέσα σε μια στιγμή ολόκληρη την οικογένειά του.