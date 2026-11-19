Υπάρχουν συλλεκτικά αυτοκίνητα που κουβαλούν τόσο ξεχωριστή ιστορία, ώστε η αξία τους να ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Η συγκεκριμένη 1964 Shelby 427 Prototype Factory Team Cobra, αποτελεί ένα μοναδικό αγωνιστικό δημιούργημα που συνδέεται με τον Ken Miles και αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο μιας από τις σημαντικότερες δημοπρασίες κλασικών αυτοκινήτων του 2027.

Η Mecum Auctions εκτιμά ότι το αυτοκίνητο μπορεί να ξεπεράσει τα 25 εκατομμύρια δολάρια, καθώς θα διατεθεί προς πώληση στη δημοπρασία Kissimmee 2027, στη Φλόριντα των ΗΠΑ. Η δημοπρασία του συγκεκριμένου αυτοκινήτου έχει προγραμματιστεί για τις 16 Ιανουαρίου 2027.

Γιατί την αποκαλούν «Flip-Top»;

Το πιο εντυπωσιακό χαρακτηριστικό της είναι το αμάξωμά της. Κατασκευασμένο από ελαφρύ αλουμίνιο, διαθέτει ειδικά σχεδιασμένα εμπρός και πίσω τμήματα, που ανοίγουν περιστρεφόμενα, αποκαλύπτοντας τα μηχανικά μέρη του αυτοκινήτου. Η ιδιαίτερη αυτή λύση θύμιζε τον τρόπο με τον οποίο άνοιγε το αμάξωμα της Daytona Coupé και χάρισε στην Cobra το παρατσούκλι «Flip-Top».

Πάνω από 500 ίπποι σε μόλις 816 κιλά

Κάτω από το αλουμινένιο αμάξωμα βρίσκεται ένας από τους πιο ιδιαίτερους κινητήρες που κατασκεύασε η Ford εκείνη την περίοδο. Πρόκειται για έναν πειραματικό V8 427 κυβικών ιντσών, με αλουμινένιο μπλοκ και διάταξη side-oiler, ο οποίος εξελίχθηκε από τον ειδικό της Ford, Mose Nowland.

Η τροφοδοσία γίνεται μέσω τεσσάρων καρμπυρατέρ Weber διαμέτρου 58 χιλιοστών, ενός εξαιρετικά σπάνιου συνδυασμού, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της δημοπρασίας κατασκευάστηκαν μόλις 15 τέτοια σετ. Η απόδοση ξεπερνά τους 500 ίππους, ενώ το βάρος του αυτοκινήτου περιορίζεται στα περίπου 816 κιλά. Με απλά λόγια, η αναλογία ισχύος προς βάρος ήταν εξωπραγματική για τα δεδομένα της δεκαετίας του 1960.

Η εμφάνιση στο Nassau και η σύνδεση με το Ford GT40

Η Shelby δημιούργησε την Flip-Top Cobra με στόχο να αντιμετωπίσει τις πανίσχυρες Chevrolet Corvette Grand Sport. Η ευκαιρία να αποδείξει τις δυνατότητές της ήρθε στις αγωνιστικές διοργανώσεις Nassau Speed Weeks στις Μπαχάμες, τον Δεκέμβριο του 1964. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Mecum, στην πρώτη της εμφάνιση κατάφερε να αποκτήσει προβάδισμα οκτώ δευτερολέπτων ήδη από τον πρώτο γύρο, αφήνοντας πίσω της αυτοκίνητα όπως οι Corvette Grand Sport, τα Ford GT40 και αγωνιστικές Ferrari. Δύο χρόνια αργότερα, το 1966, το Ford GT40 Mk II με τον V8 των 427 κυβικών ιντσών κατέκτησε τις τρεις πρώτες θέσεις στις 24 Ώρες του Le Mans, σε μία από τις πιο ιστορικές στιγμές της αμερικανικής αυτοκινητοβιομηχανίας.

Μόλις 4.096 χιλιόμετρα και αποκατάσταση τεσσάρων ετών

Ένας ακόμη λόγος που ανεβάζει την αξία της συγκεκριμένης Cobra είναι η κατάσταση και η αυθεντικότητά της. Το οδόμετρο αναγράφει μόλις 6.591 χιλιόμετρα, ενώ σύμφωνα με τον κατάλογο της δημοπρασίας. διατηρεί το αρχικό πλαίσιο, το αμάξωμα, τον κινητήρα, τα φρένα, την ανάρτηση και τα όργανα μέτρησης.

Το αυτοκίνητο πέρασε από μια εκτεταμένη αποκατάσταση διάρκειας τεσσάρων ετών από την Legendary Motorcar, με στόχο να επιστρέψει στις προδιαγραφές που είχε το 1964, όταν συμμετείχε στις διοργανώσεις του Nassau. Για τη διαδικασία χρησιμοποιήθηκαν αυθεντικά εξαρτήματα ή ανταλλακτικά παλαιού αποθέματος.

Μπορεί να πλησιάσει το ρεκόρ των 42,9 εκατ. δολαρίων;

Η εκτίμηση των 25 εκατομμυρίων δολαρίων είναι ήδη εντυπωσιακή, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς ότι αφορά ένα αυτοκίνητο ηλικίας 62 ετών. Ωστόσο, η αγορά των συλλεκτικών Shelby έχει αποδείξει ότι μπορεί να κινηθεί ακόμη ψηλότερα. Τον Αύγουστο του 2026, μια διαφορετική Shelby Cobra Daytona Coupé του 1964, με αριθμό πλαισίου CSX2300 και με ιστορικό ιδιοκτησίας που περιλάμβανε τον ίδιο τον Carroll Shelby, πουλήθηκε από την Gooding Christie’s έναντι 42.905.000 δολαρίων. Η συγκεκριμένη πώληση αποτέλεσε νέο ρεκόρ για αμερικανικό αυτοκίνητο σε δημοπρασία.