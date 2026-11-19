Χειροπέδες πέρασαν οι γαλλικές Αρχές στον νεαρό που φέρεται να δολοφόνησε την 24χρονη από την Μπουρκίνα Φάσο και να άφησε τη σορό της μέσα σε βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα, το βράδυ της 8ης Νοεμβρίου.

Ελλάδα και Γαλλία συνεργάζονταν για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη που αφαίρεσε τη ζωή της Αραμάτα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός είχε βρει καταφύγιο λίγο έξω από το Στρασβούργο της Γαλλίας, όπου και τον συνέλαβαν.

Αναμένεται η διαδικασία έκδοσης του 19χρονου από την Νέα Γουϊνέα στη χώρα μας.

Το χρονικό του εγκλήματος

Το θύμα και ο 20χρονος είχαν γνωριστεί το 2024 σε δομή φιλοξενίας στη Λέρο και, σύμφωνα με πληροφορίες, διατηρούσαν παράλληλη σχέση. Σύντροφος της 24χρονης ήταν ένας Καμερουνέζος, ο οποίος δήλωσε την εξαφάνισή της στις 29 Οκτωβρίου. Ήταν, όπως φαίνεται, ο τελευταίος άνθρωπος που την είδε ζωντανή.

Το καλοκαίρι που μας πέρασε, η 24χρονη εργαζόταν ως καθαρίστρια σε ξενοδοχείο στη Φολέγανδρο, και στις 28 Οκτωβρίου επέστρεψε στην Αθήνα. Το πρωί της επόμενης ημέρας συναντήθηκε με τον σύντροφό της στην Κυψέλη, και του είπε ότι το μεσημέρι θα συναντούσε μια φίλη της στο κέντρο της Αθήνας για καφέ.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι η Αραμάτα πήγε στον Κολωνό, στο διαμέρισμα όπου διέμενε ο 20χρονος από τη Νέα Γουϊνέα με τον οποίο συναντιόντουσαν συχνά. Τότε φέρεται να ακολούθησε καβγάς κατά τη διάρκεια του οποίου ο δράστης φέρεται να τη σκότωσε προκαλώντας της ασφυξία. Για αυτόν τον λόγο η νεαρή κοπέλα από τη Μπουρκίνα Φάσο δεν έφερε αμυχές πάνω στο σώμα της.

Η κατάθεση που πρόδωσε τον δολοφόνο της Αραμάτα

Μια κατάθεση «κλειδί» πρόδωσε τον 19χρονο από την Νέα Γουϊνέα, ο οποίος συνελήφθη για τη δολοφονία της 24χρονης στον Άγιο Παντελεήμονα.

Ο νεαρός, σύμφωνα με πληροφορίες, διέφυγε αρχικά στην Ιταλία και στη συνέχεια στη Γαλλία, αφού πρώτα άφησε την βαλίτσα στον δρόμο, στην οποία είχε κρύψει τη σορό της κοπέλας από την Μπουρκίνα Φάσο με δεμένα τα πόδια.

Καθοριστική ήταν η κατάθεση του συγκατοίκου του 19χρονου. Οι αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι όπου διέμενε, και ο συγκάτοικος τούς ανέφερε πως ο ύποπτος επέστρεψε στο διαμέρισμά τους αφότου είχε εγκαταλείψει την βαλίτσα και του ομολόγησε ότι είχε σκοτώσει την 24χρονη, ενώ στη συνέχεια εξαφανίστηκε.