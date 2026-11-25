Απίστευτο είναι κυριολεκτικά το θράσος των εμπλεκομένων στο κύκλωμα που εξέδιδε πλασματικές αποδείξεις διαμονής, προκαλώντας ζημιά στο Ελληνικό Δημόσιο ύψους τουλάχιστον 12.674.600 ευρώ.

Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, ένα ακίνητο μόλις 44 τετραγωνικών μέτρων, δηλωνόταν στα παραστατικά ότι φιλοξενούσε ταυτόχρονα… 23 άτομα.

Ακόμη, οι εμπλεκόμενοι είχαν μισθώσει περισσότερες από 173 κατοικίες, οι οποίες όμως δεν διέθεταν ηλεκτροδότηση αλλά ούτε και υδροδότηση.

Τα παραπάνω στοιχεία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, στη δικογραφία που σχημάτισε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, εξαρθρώνοντας ένα εκτεταμένο δίκτυο έκδοσης εικονικών αποδείξεων διαμονής.

Πώς λειτουργούσε ο μηχανισμός των εικονικών διανυκτερεύσεων

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Αστυνομίας, δύο εγκληματικές οργανώσεις είχαν στήσει μια καλοκουρδισμένη «βιομηχανία» εικονικών παραστατικών.

Στόχος ήταν η παράνομη είσπραξη επιδομάτων εκτός έδρας μετακίνησης από στελέχη των σωμάτων ασφαλείας και υπαλλήλους του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Χρησιμοποιώντας εταιρείες-βιτρίνες, τα μέλη των κυκλωμάτων μίσθωναν και στη συνέχεια υπεκμίσθωναν κατοικίες ανά την επικράτεια, παρουσιάζοντάς τες ως τουριστικά καταλύματα. Έναντι χρηματικής αμοιβής, χορηγούσαν πλαστές αποδείξεις σε αστυνομικούς, πυροσβέστες, λιμενικούς, στρατιωτικούς και λοιπούς δημοσίους υπαλλήλους, για διαμονές που ουδέποτε πραγματοποιήθηκαν.

Με τα επίμαχα παραστατικά, οι εμπλεκόμενοι υπάλληλοι δικαιολογούσαν υπηρεσιακά ταξίδια εκτός έδρας, εισπράττοντας τις αντίστοιχες αποζημιώσεις, χωρίς όμως να έχουν διανυκτερεύσει στα εν λόγω καταλύματα.

Σύμφωνα με τα ευρήματα των Αρχών, στις αποδείξεις αναγραφόταν συστηματικά το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο αποζημίωσης ανά βραδιά. Ακόμη όμως και στις περιπτώσεις όπου υπήρχε πραγματική διαμονή, το αναγραφόμενο ποσό ήταν τεχνηέντως διογκωμένο σε σχέση με το πραγματικό κόστος.

Πάνω από 1.300 εμπλεκόμενοι υπάλληλοι και 21 συλλήψεις

Μέχρι στιγμής, η έρευνα έχει οδηγήσει στην ταυτοποίηση 1.309 ενστόλων και δημοσίων υπαλλήλων που φέρονται να αξιοποίησαν τα εικονικά παραστατικά, εκτοξεύοντας τη ζημία του Δημοσίου σε τουλάχιστον 12.674.600 ευρώ.

Κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης των Αρχών σε Αττική, Ιωάννινα και Μυτιλήνη, περάστηκαν χειροπέδες σε 21 εμπλεκομένους. Ανάμεσά τους βρίσκονται τέσσερις αστυνομικοί, δύο στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και ένας λιμενικός.

Η επίσημη ανακοίνωση της Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων για την εξάρθρωση του κυκλώματος

«Από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας εξαρθρώθηκαν -2- εγκληματικές ομάδες που δραστηριοποιούνταν σε κακουργηματικές απάτες σε βάρος του Δημοσίου, παρέχοντας έναντι αμοιβής αποδείξεις «εικονικής» διαμονής σε αστυνομικούς, λιμενικούς, πυροσβέστες, στρατιωτικούς και λοιπούς δημοσίους υπαλλήλους οι οποίοι μετακινούνταν, για υπηρεσιακούς λόγους εκτός της έδρας της Υπηρεσίας τους, με έξοδα του Δημοσίου.

Στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε την 24η Νοεμβρίου 2026 σε περιοχές της Αττικής, των Ιωαννίνων και της Μυτιλήνης, συνελήφθησαν συνολικά -17- μέλη, μεταξύ των οποίων τα δύο αρχηγικά, καθώς και αστυνομικός, στρατιωτικός και λιμενικός, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη -16- μέλη, που κατηγορούνται για εγκληματική ομάδα (συμμορία) και κατ’ εξακολούθηση συνέργεια σε απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, σε βαθμό κακουργήματος.

Παράλληλα, συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου ακόμη -3- αστυνομικοί και υπάλληλος του Πολεμικού Ναυτικού, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται -1.309- ταυτοποιημένοι ένστολοι και λοιποί δημόσιοι υπάλληλοι, που κατηγορούνται για απάτη, σε βαθμό πλημμελήματος.

Προηγήθηκαν καταγγελίες, σύμφωνα με τις οποίες αστυνομικοί που μετακινούνταν από υπηρεσίες της περιφέρειας σε υπηρεσίες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να λάβουν αποζημιώσεις για τη μετακίνησή τους, προσκόμιζαν «εικονικές» αποδείξεις από ξενοδοχεία που δήθεν διέμεναν.

Ακολούθησε διερεύνηση της υπόθεσης, στο πλαίσιο διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης κατόπιν σχετικής εισαγγελικής παραγγελίας, με την εφαρμογή ειδικών ανακριτικών ενεργειών, από την οποία προέκυψε η ύπαρξη δύο επιχειρησιακά δομημένων εγκληματικών ομάδων, οι οποίες δρούσαν ανεξάρτητα μεταξύ τους.

Όπως προέκυψε, τα μέλη των ομάδων, από απροσδιόριστο μέχρι στιγμής χρόνο, είχαν συστήσει και διαχειρίζονταν εταιρείες, μέσω των οποίων μίσθωναν ακίνητα σε διάφορες περιοχές της χώρας, τα οποία χρησιμοποιούσαν ως εικονικά καταλύματα. Μέσω αυτών, εξέδιδαν αποδείξεις διαμονής, έναντι αμοιβής, σε ενδιαφερόμενους μετακινούμενους υπαλλήλους, προκειμένου αυτοί να προσκομίσουν τα παραστατικά στις Υπηρεσίες τους και να λάβουν αποζημιώσεις διανυκτέρευσης, χωρίς ωστόσο να έχουν πραγματοποιήσει την αντίστοιχη διαμονή.

Ως προς τον τρόπο δράσης (modus operandi), τα μέλη των εγκληματικών ομάδων χορηγούσαν στους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους, έναντι προσυμφωνημένης αμοιβής, αποδείξεις «εικονικής» διαμονής, στις οποίες αναγραφόταν το μέγιστο προβλεπόμενο ποσό αποζημίωσης ανά διανυκτέρευση, ανάλογα με την περιοχή και το χρονικό διάστημα της μετακίνησής τους.

Μάλιστα, ακόμη και στις ελάχιστες περιπτώσεις πραγματικής διαμονής, το αναγραφόμενο στις αποδείξεις χρηματικό ποσό ήταν σημαντικά υψηλότερο από εκείνο που είχε πράγματι καταβληθεί.

Ενδεικτικό της έκτασης της δραστηριότητας των εγκληματικών ομάδων είναι το γεγονός ότι, μέσω των εταιρειών της πρώτης ομάδας, είχαν μισθωθεί ή υπεκμισθωθεί περισσότερες από -173- κατοικίες σε διάφορες περιοχές της χώρας, ορισμένες από τις οποίες δεν διέθεταν καν ηλεκτροδότηση ή υδροδότηση.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ακινήτου επιφάνειας μόλις -44- τετραγωνικών μέτρων, στο οποίο, βάσει των εκδοθέντων παραστατικών, εμφανίζονταν να διαμένουν ταυτόχρονα -23- άτομα.

Από τις έως τώρα έρευνες προέκυψε ότι τουλάχιστον -1.309- ένστολοι και λοιποί δημόσιοι υπάλληλοι έκαναν χρήση των συγκεκριμένων παραστατικών, προκαλώντας συνολική ζημία σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου ύψους τουλάχιστον -12.674.600- ευρώ.

Ειδικότερα, από την παράνομη δράση της πρώτης εγκληματικής ομάδας, προέκυψε ζημία στο δημόσιο ύψους -2.840.000- ευρώ, ενώ από τη δράση της έτερης προέκυψε ζημία ύψους -9.520.000- ευρώ.

Παράλληλα με τη δράση των ανωτέρω ομάδων, προέκυψε ότι μεγάλος αριθμός αποδείξεων έχουν εκδοθεί από -9- εταιρείες που ανήκουν σε αλλοδαπούς «αχυράνθρωπους», καθώς και από έτερες -2- εταιρείες με κοινή έδρα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, με τη ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο να υπολογίζεται σε τουλάχιστον -225.000- και -89.600- ευρώ, αντίστοιχα.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, επαγγελματικούς χώρους και οχήματα, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-418.270- ευρώ, από τα οποία τα -328.375- ευρώ βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένα σε οικία συλληφθείσας,

πλήθος κερδισμένων δελτίων τυχερών παιγνίων, συνολικής αξίας άνω των -200.000- ευρώ,

πλήθος ηλεκτρονικών υπολογιστών, κινητών τηλεφώνων και σφραγίδων εταιρειών,

δύο μηχανήματα POS,

πλήθος σημειώσεων με στοιχεία μετακινήσεων και χρηματικά ποσά,

-4- οχήματα,

μικροποσότητα ναρκωτικών και

κυνηγετικό όπλο.



Επίσης, εντοπίστηκαν αποδείξεις ανάληψης μετρητών από τραπεζικούς λογαριασμούς των αρχηγικών μελών, οι τέσσερις εκ των οποίων εμφάνιζαν συνολικό διαθέσιμο υπόλοιπο άνω των -2.400.000- ευρώ, για τη διερεύνηση της προέλευσης των οποίων ενημερώθηκε η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Για τις περιπτώσεις κατοχής του κυνηγετικού όπλου και των ναρκωτικών ουσιών σχηματίστηκαν δύο αυτοτελείς δικογραφίες σε βάρος ισάριθμων μελών των εγκληματικών ομάδων.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται».

Κακουργηματικές διώξεις σε 16 κατηγορούμενους

Ενώπιον των δικαστικών Αρχών, στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, οδηγήθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης (25/11) οι 20 συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται σε εκτεταμένη υπόθεση απάτης σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, μέσω εικονικών παραστατικών διαμονής. Η συνολική οικονομική ζημία για τα κρατικά ταμεία υπολογίζεται στα 12,65 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται τα ονόματα περίπου 1.291 ενστόλων.

Από τους συλληφθέντες που πέρασαν το κατώφλι του Εισαγγελέα, 16 αντιμετωπίζουν κακουργήματα και θα οδηγηθούν στον αρμόδιο ανακριτή. Η δικογραφία διαχωρίστηκε, με τέσσερις κατηγορούμενους να αντιμετωπίζουν πλημμεληματικές κατηγορίες και να παραπέμπονται στη Στρατιωτική Δικαιοσύνη.

Στους 16 κατηγορούμενους ασκήθηκε δίωξη για:

-Διευθυνση, συγκρότηση κι ένταξη σε εγκληματική οργανωση

– Συνέργεια από κοινού σε απάτη σε βάρος του δημοσίου κατ εξακολούθηση

– Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Το «στρατηγείο» με τη ροζ τζαμαρία, η «Μαρκέλλα» και η ταρίφα των 300 ευρώ

Ένα κατάστημα χωρίς καμία επαγγελματική επιγραφή, με τη τζαμαρία του καλυμμένη με ροζ χρώμα, ώστε να μην υπάρχει οπτική επαφή με το εσωτερικό, φέρεται να αποτελούσε ένα από τα βασικά «στρατηγεία» του κυκλώματος που εξέδιδε πλασματικές αποδείξεις διαμονής.

Στον χώρο αυτό, στα νότια προάστια της Αττικής, στήθηκε σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας ένα καλοδουλεμένο σύστημα εξαπάτησης του Δημοσίου.

Μέσω αυτού, ένστολοι εξασφάλιζαν παραστατικά για ανύπαρκτες διανυκτερεύσεις, προκειμένου να εισπράττουν παράνομα τις προβλεπόμενες αποζημιώσεις στέγασης. Η υπόθεση έχει ήδη οδηγήσει σε 22 συλλήψεις —μεταξύ των οποίων τρεις αστυνομικοί και ένας αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού, ενώ ο κύκλος των ελεγχόμενων περιλαμβάνει δεκάδες ακόμη στελέχη των σωμάτων ασφαλείας και δημοσίους υπαλλήλους.

Η νομοθετική ρύθμιση που επιβάλλει την ηλεκτρονική εξόφληση καταλυμάτων για ποσά άνω των 500 ευρώ δεν στάθηκε ικανή να φρενάρει τη δράση των εμπλεκομένων. Αντιθέτως, τα μέλη του κυκλώματος βρήκαν τρόπο να «νομιμοποιούν» στα χαρτιά τις συναλλαγές, διατηρώντας παράλληλα το παράνομο κέρδος.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την έρευνα, για μια υποτιθέμενη μηνιαία μίσθωση, ο ενδιαφερόμενος κατέβαλλε ηλεκτρονικά το ποσό των 3.000 ευρώ. Αμέσως μετά, μετέβαινε στο γραφείο των νοτίων προαστίων, απ’ όπου παραλάμβανε 2.700 ευρώ σε μετρητά μαζί με την επίμαχη απόδειξη για την υπηρεσία του. Τα υπόλοιπα 300 ευρώ παρακρατούνταν ως προμήθεια για την έκδοση του παραστατικού. Μάλιστα, ορισμένοι από τους συλληφθέντες πιάστηκαν επ’ αυτοφώρω τη στιγμή ακριβώς που επισκέπτονταν τον χώρο για να παραλάβουν τα μετρητά και τα χαρτιά τους. Με αυτό το τέχνασμα, εξασφαλιζόταν τόσο το τραπεζικό ίχνος όσο και το φορολογικό παραστατικό που απαιτούσε το Δημόσιο.

Το δίκτυο των εταιρειών και η σύνδεση Αττικής – Μυτιλήνης – Ιταλίας

Για να καλύψουν τη μαζική έκδοση των εικονικών αποδείξεων, οι δύο εγκληματικές ομάδες φέρεται να αξιοποιούσαν ένα πλέγμα εταιρειών, δηλώνοντας ως κύρια δραστηριότητα τη διαχείριση ακινήτων. Στο επίκεντρο των Αρχών βρίσκονται δύο συγκεκριμένες επιχειρήσεις που συνδέονται με μια λογίστρια, γνωστή στους εμπλεκόμενους κύκλους με το μικρό όνομα «Μαρκέλλα».

Επίσης, η «Μαρκέλλα» θέλοντας να διευρύνει το πελατολόγιό της και αξιοποιώντας το γεγονός ότι αρκετά στελέχη του Λιμενικού μετακινούνταν για μεγάλα χρονικά διαστήματα στην Ιταλία, προχώρησε στην ίδρυση εταιρείας στη γειτονική χώρα και στη μίσθωση καταλύματος στην Ανκόνα.

Σύμφωνα με αστυνομικούς κύκλους, η λογίστρια φέρεται να έχει διαδραματίσει κομβικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση με τις εικονικές αποδείξεις διαμονής.

Το στοιχείο που κίνησε τις υποψίες των ερευνητών προέκυψε από τα αρχεία του ΓΕΜΗ. Αν και η μία εταιρεία εδρεύει στα νότια προάστια και η δεύτερη στη Μυτιλήνη, και οι δύο δηλώνουν ακριβώς το ίδιο τηλέφωνο επικοινωνίας και την ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση. Στην επιχείρηση της Αττικής —μέσω της οποίας εκδίδονταν τα παραστατικά— διαχειρίστρια εμφανίζεται τρίτο πρόσωπο, ενώ στη Λέσβο τη διαχείριση έχει η ίδια η «Μαρκέλλα».

Ο ακριβής καταμερισμός ρόλων ανάμεσα στις δύο εταιρείες παραμένει υπό διερεύνηση.

«Σημείο αναφοράς» για τους ένστολους και φορολογικά ερωτήματα

Κατά τις ίδιες πηγές, η συγκεκριμένη λογίστρια αποτελούσε πρόσωπο-κλειδί και «σημείο αναφοράς» για όσους αναζητούσαν τέτοιου είδους εξυπηρετήσεις, με την αλυσίδα των μεσαζόντων να λειτουργεί έτσι ώστε κάθε κρίκος να αποκομίζει οικονομικό όφελος. Στο εσωτερικό του καταστήματος με τη ροζ πρόσοψη, το οποίο διέθετε και πατάρι, εργάζονταν σε γραφεία τουλάχιστον τρεις γυναίκες, χωρίς τίποτα εξωτερικά να μαρτυρά τη λειτουργία λογιστικού γραφείου.

Η ογκώδης δικογραφία αποτυπώνει το μέγεθος του κυκλώματος, καθώς περιλαμβάνει συνολικά 60 λιμενικούς, 23 αστυνομικούς, 17 δημοσίους υπαλλήλους, στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, λογιστές και ιδιοκτήτες καταλυμάτων. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο των φορολογικών αρχών αναμένεται να μπει και η «τύχη» των εταιρειών-βιτρίνα: ερευνάται δηλαδή κατά πόσο οι επιχειρήσεις αυτές εγκαταλείπονταν σκόπιμα μετά από λίγο καιρό, αφήνοντας πίσω τους απλήρωτο ΦΠΑ και συσσωρευμένα χρέη προς το Δημόσιο.

Τα πρόσωπα που εμπλέκονται στην απάτη

Στο πλαίσιο ευρείας κλίμακας αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 24 Νοεμβρίου σε Αθήνα, Ιωάννινα και Μυτιλήνη, οι Αρχές πέρασαν χειροπέδες σε 22 μέλη των δύο κυκλωμάτων. Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται οκτώ ένστολοι ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα έχει πως τέσσερις αστυνομικοί και ένας αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω, τη στιγμή που παραλάμβαναν εικονικές αποδείξεις διαμονής.

Στην λειτουργία της πρώτης ομάδας, σημαντικό ρόλο είχαν ο αστυνομικός, ο οποίος συνελήφθη στα Ιωάννινα και η λογίστρια. Συγκεκριμένα, ο συλληφθείς αστυνομικός, Λάζαρος Δημάκης, διατηρούσε πολύ στενή σχέση με τη λογίστρια, τη «Μαρκέλλα» η οποία φέρεται να έχει κομβικό ρόλο επίσης στην πρώτη ομάδα της απάτης.

Στο λογιστικό γραφείο της συγκεκριμένης γυναίκας κατευθύνονταν ένστολοι, με υποδείξεις – συστάσεις ακόμη και από γραφεία βουλευτών αλλά και υπουργών. Σημειώνεται πως ο αστυνομικός είναι εκλεγμένος αυτοδιοικητικός στην Κοινότητα Βουλιάστα, ενώ υπηρετεί στα ΜΑΤ του Νομού Ιωαννίνων. Παλαιότερα ήταν συνδικαλιστής στο Σωματείο Συνοριοφυλάκων.

Βασικό μέλος της δεύτερης ομάδας είναι ένας άνδρας, ονόματι «Γιώργος», για τον οποίο δεν έχουν γίνει περισσότερα γνωστά προς το παρόν. Ωστόσο, σίγουρο είναι πως τα δύο κυκλώματα δρούσαν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο και ότι για τις υπηρεσίες που παρείχαν, λάμβαναν αμοιβές που ξεκινούσαν από τα 150 ευρώ.

Πώς λειτουργούσαν οι δύο ομάδες και οι «εταιρείες-βιτρίνα»

Όπως προαναφέραμε, οι δύο οργανώσεις δρούσαν αυτόνομα, εκμεταλλευόμενες το θεσμικό πλαίσιο αποζημίωσης των εξόδων διανυκτέρευσης για υπαλλήλους που μετακινούνται εκτός έδρας για υπηρεσιακές ανάγκες.

Έναντι προσυμφωνημένου χρηματικού ανταλλάγματος, τα κυκλώματα προμήθευαν τους ενδιαφερόμενους με εικονικές αποδείξεις, ώστε οι τελευταίοι να διεκδικούν και να εισπράττουν τα αντίστοιχα κονδύλια από τα αρμόδια υπουργεία. Τα παραστατικά αυτά προέρχονταν από δύο πηγές:

Από πραγματικά καταλύματα που μίσθωναν ή διαχειρίζονταν εταιρείες συμφερόντων των μελών, χωρίς ωστόσο οι δικαιούχοι να έχουν διαμείνει ποτέ εκεί.

Από ανύπαρκτα καταλύματα που ανήκαν σε εταιρείες-βιτρίνα, οι οποίες δήλωναν εικονική δραστηριότητα στον κλάδο της βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Κατά τη διάρκεια των εφόδων σε οικίες και επαγγελματικούς χώρους των βασικών κατηγορουμένων, οι Αρχές εντόπισαν και κατάσχεσαν μετρητά ύψους περίπου 400.000 ευρώ. Στα πειστήρια περιλαμβάνονται επίσης πλήθος πλαστών αποδείξεων, χειρόγραφα σημειωματάρια με ονόματα και ποσά, τερματικά POS, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα και οχήματα. Η προανάκριση και η καταγραφή του κατασχεθέντος υλικού βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Βίντεο από τη στιγμή που οι αστυνομικές Αρχές εντοπίζουν 400.000 ευρώ:

Στο μικροσκόπιο εκατοντάδες ένστολοι και δημόσιοι υπάλληλοι

Πέρα από τους περίπου 1.291 ένστολους που κατηγορούνται ήδη για απάτη σε βάρος του Δημοσίου, ο φάκελος της υπόθεσης παραμένει ανοιχτός και το ύψος της ζημίας αναμένεται να αυξηθεί.

Στο στόχαστρο των ερευνών βρίσκονται επιπλέον τουλάχιστον 60 λιμενικοί, 23 αστυνομικοί, μία πολιτική υπάλληλος, καθώς και 17 ακόμα δημόσιοι λειτουργοί — ανάμεσά τους στρατιωτικοί, διασώστες του ΕΚΑΒ και μία δικαστική υπάλληλος.