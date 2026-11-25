Ενώπιον των δικαστικών Αρχών, στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, οδηγήθηκαν οι 20 συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται σε εκτεταμένη υπόθεση απάτης σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, μέσω εικονικών παραστατικών διαμονής. Η συνολική οικονομική ζημία για τα κρατικά ταμεία υπολογίζεται στα 12,65 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται τα ονόματα περίπου 1.291 ενστόλων.

Από τους συλληφθέντες που πέρασαν το κατώφλι του Εισαγγελέα, 16 αντιμετωπίζουν κακουργήματα και θα οδηγηθούν στον αρμόδιο ανακριτή. Η δικογραφία διαχωρίστηκε, με τέσσερις κατηγορούμενους να αντιμετωπίζουν πλημμεληματικές κατηγορίες και να παραπέμπονται στη Στρατιωτική Δικαιοσύνη.

Στους 16 κατηγορούμενους ασκήθηκε δίωξη για:

-Διευθυνση, συγκρότηση κι ένταξη σε εγκληματική οργανωση

– Συνέργεια από κοινού σε απάτη σε βάρος του δημοσίου κατ εξακολούθηση

– Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Η εξάρθρωση της υπόθεσης πραγματοποιήθηκε μετά από πολύμηνη έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, η οποία ξεκίνησε το 2024 και κορυφώθηκε την Τρίτη (25/11) με συντονισμένες αστυνομικές επιχειρήσεις σε Αθήνα, Ιωάννινα και Μυτιλήνη.