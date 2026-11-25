Η Porsche εξελίσσει ακόμη περισσότερο τον εξοπλισμό ασφαλείας των μοντέλων της, παρουσιάζοντας τη νέα Dashcam Gen. 2. Πρόκειται για ένα σύστημα πολλαπλών καμερών που κάνει κάτι περισσότερο από το να καταγράφει όσα συμβαίνουν μπροστά από το αυτοκίνητο. Πιο συγκεκριμένα, παρακολουθεί και το εσωτερικό της καμπίνας, ενώ μπορεί να ενεργοποιήσει αυτόματα την καταγραφή όταν εντοπίσει κάποιο περιστατικό κατά τη διάρκεια της οδήγησης ή της στάθμευσης.

Η νέα κάμερα είναι ήδη διαθέσιμη για παραγγελία μέσω του Porsche Vehicle Accessories Finder και των επίσημων Porsche Centres, αποτελώντας τη δεύτερη γενιά του συστήματος καταγραφής της γερμανικής εταιρείας.

Καταγράφει ακόμη και όσα συμβαίνουν μέσα στο αυτοκίνητο

Η σημαντικότερη αλλαγή σε σχέση με την προηγούμενη γενιά είναι η προσθήκη κάμερας που καταγράφει το εσωτερικό του οχήματος. Πρόκειται για την πρώτη φορά που η Porsche ενσωματώνει τέτοια δυνατότητα στη δική της dashcam.

Η εσωτερική κάμερα καταγράφει σε ανάλυση 1.440 x 1.440 pixels με ρυθμό 30 καρέ ανά δευτερόλεπτο, ενώ διαθέτει εξαιρετικά ευρύ πεδίο θέασης 210 μοιρών τόσο οριζόντια όσο και κάθετα. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να καλύψει σχεδόν ολόκληρο τον χώρο της καμπίνας, αποτυπώνοντας όσα συμβαίνουν στο εσωτερικό.

Η βασική μονάδα τοποθετείται κεντρικά κάτω από τον εσωτερικό καθρέφτη, σε σημείο που δεν εμποδίζει το οπτικό πεδίο του οδηγού. Η εμπρός κάμερα καταγράφει σε ανάλυση QHD (2.560 x 1.440 pixels) και διαθέτει τεχνολογία HDR, ενώ υπάρχει και ενσωματωμένο πολωτικό φίλτρο που περιορίζει τις αντανακλάσεις από τις γυάλινες επιφάνειες.

Το ραντάρ εντοπίζει κίνηση ακόμη και όταν το αυτοκίνητο είναι παρκαρισμένο

Εξίσου ενδιαφέρουσα είναι η λειτουργία στάθμευσης. Περίπου ένα λεπτό μετά το σβήσιμο του αυτοκινήτου, η Dashcam Gen. 2 περνά σε κατάσταση αναμονής, παραμένοντας έτοιμη να καταγράψει κάποιο περιστατικό.

Το σύστημα χρησιμοποιεί αισθητήρα G, ο οποίος αντιλαμβάνεται κραδασμούς και χτυπήματα, αλλά και αισθητήρες ραντάρ που μπορούν να εντοπίσουν κίνηση κοντά στο όχημα. Εφόσον ανιχνευθεί κάποιο συμβάν, αποθηκεύεται αυτόματα ένα βίντεο διάρκειας 20 δευτερολέπτων, μαζί με δεδομένα GPS που καταγράφουν τη θέση του αυτοκινήτου τη στιγμή που ξεκίνησε η λήψη.

Έτσι, σε περίπτωση που κάποιος χτυπήσει την Porsche ή κινηθεί ύποπτα κοντά της, ο ιδιοκτήτης μπορεί να έχει στη διάθεσή του οπτικό υλικό για το περιστατικό, χωρίς να χρειάζεται να βρίσκεται δίπλα στο αυτοκίνητο ή να έχει ενεργοποιήσει χειροκίνητα την κάμερα.

Όλα ελέγχονται από το κινητό μέσω My Porsche

Οι καταγραφές και οι ρυθμίσεις του συστήματος διαχειρίζονται μέσω της εφαρμογής My Porsche. Ο ιδιοκτήτης μπορεί να βλέπει τα αποθηκευμένα βίντεο, να εντοπίζει τα περιστατικά που έχουν επισημανθεί αυτόματα και να προσαρμόζει τις παραμέτρους λειτουργίας της κάμερας. Το υλικό αποθηκεύεται σε κάρτα microSD χωρητικότητας 64 GB, η οποία περιλαμβάνεται στον εξοπλισμό, ενώ υπάρχει δυνατότητα επέκτασης έως τα 512 GB με συμβατή κάρτα.