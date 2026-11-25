Την Κατερίνα Καινούργιου θυμήθηκε ο Ανδρέας Μικρούτσικος το πρωί της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου, στέλνοντάς της τις ευχές του μέσα από τον τηλεοπτικό αέρα.

Ο παρουσιαστής αναφέρθηκε στην ονομαστική εορτή της παρουσιάστριας του Alpha, με την οποία είχε συνεργαστεί για αρκετά χρόνια στο ίδιο τηλεοπτικό πλατό και δεν παρέλειψε να συμπεριλάβει το όνομά της ανάμεσα στα πρόσωπα που ήθελε να ευχηθεί.

Η αναφορά στην Κατερίνα Καινούργιου

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος πήρε τον λόγο κατά τη διάρκεια της εκπομπής και θέλησε να στείλει τις ευχές του σε δύο αγαπημένα του πρόσωπα που γιόρταζαν.

«Σήμερα, τέτοια μέρα που είναι, να πω κι εγώ χρόνια πολλά. Τα είπες και σε πρόσωπα που θα έλεγα, αλλά θα τα πω κι εγώ γιατί είναι φίλες μου. Στην Κατερίνα Ζαρίφη, στην Κατερίνα Καινούργιου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όταν οι συνεργάτες του τον ρώτησαν αν θα ευχηθεί και στην Κατερίνα Παπακωστοπούλου, εκείνος επέλεξε να απαντήσει με τον δικό του, χιουμοριστικό τρόπο, στρέφοντας τη συζήτηση σε ένα ιστορικό πρόσωπο.

«Όχι, περίμενε. Θα πω στην Αικατερίνη των Μεδίκων. Μη γελάτε για την Αικατερίνη των Μεδίκων. Μπορεί να μη ζει για να χαρεί τη γιορτή της, αλλά εγώ αν ήμουν κινηματογραφιστής και έκανα ιστορικά έργα, θα έκανα τη ζωή της. Απίστευτη ζωή», σχολίασε ο παρουσιαστής, προκαλώντας γέλια στο πλατό.

Η ξεχωριστή γιορτή της Κατερίνας Καινούργιου

Η φετινή ονομαστική εορτή έχει ιδιαίτερη συναισθηματική σημασία για την Κατερίνα Καινούργιου, καθώς είναι η πρώτη που περνά έχοντας πλέον στην αγκαλιά της την κόρη της.

Μάλιστα, η ίδια είχε μιλήσει το πρωί της Τετάρτης για τη χαρά της, χαρακτηρίζοντας τη φετινή ημέρα ως την πιο ευτυχισμένη γιορτή της ζωής της.